メタバース教育スタートアップのゲシピ株式会社、認定こども園 東筑紫短期大学附属幼稚園にて「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！」のレッスンを提供

eスポーツを活用したメタバース教育スタートアップ企業のゲシピ株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：真鍋 拓也、以下「ゲシピ」）は、福岡県北九州市の認定こども園 東筑紫短期大学附属幼稚園にて、年長クラスを対象とした英語あそびの一環として「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！(※1)」(以下、eスピ！)の特別レッスンを提供しました。

(※1)2026年2月より「eスポーツ英会話(R)︎」から名称変更いたしました。

◼︎提供の背景と目的

東筑紫短期大学附属幼稚園では、日常的に「英語あそび」の時間を取り入れ、園児たちが楽しみながら異文化や言語に触れる機会を設けています。今回、より直感的で没入感のある学習体験を提供するため、ゲシピが提供する「eスピ！」の特別レッスンを提供致しました。マインクラフトを活用した新しい学びの形を、年長クラスの2クラスを対象に提供しました。

■ゲームの世界で「リアルな動き」を英語で習得

今回の特別レッスンでは、園児たちが親しみやすいゲーム画面を通じ、20分間の専用プログラムを提供しました。 最大の特徴は、「しゃがむ（Crouch）」「置く（Place）」「泳ぐ（Swim）」「歩く（Walk）」といった、日常生活では瞬間的に視覚化しづらい動作を、ゲーム内のキャラクターの動きと連動させて学んだ点です。

自分の操作と画面上のキャラクターの動きが連動する体験を通じて、子どもたちが英語の音に反応し、楽しみながらその意味をイメージしているような、活気ある学習風景が見られました。リアルな場だけでは表現が難しい動作も、デジタル空間を併用することで、子どもたちの直感的な理解を助ける一助となりました。

◼︎ゲシピ株式会社代表取締役CEO 真鍋 拓也のコメント

「学校法人東筑紫学園の運営する東筑紫短期大学附属幼稚園様と連携し、新たな教育活動を開始いたしました。同法人の九州栄養福祉大学様とは以前より包括連携協定を結んでおり、今回さらに連携の輪が広がったことを光栄に感じております。



今回は、年長さんを対象にeスポーツ英会話『eスピ！』の特別レッスンを実施いたしました。2クラス合同で大人数での実施でしたが、子供たちがゲームの世界観に没入し、自発的に英語を復唱しながら活発に動く姿が非常に印象的でした。後日、園児が『今日もあのレッスンあるの？』と担当講師に声をかけてくれ、英語を学ぶ時間を退屈な時間と捉えるのではなく、楽しい時間と捉えてくれていたと感じています。



自分自身の『興味』を入り口に学ぶ楽しさを知ることは、将来の可能性を広げる大きなきっかけになります。こうした体験を通じて、一人ひとりが自信を持って新しい世界へ踏み出せる未来の実現を目指してまいります。」

◼︎認定こども園 東筑紫短期大学附属幼稚園について

◼︎ゲームの時間を、学びの時間に。「eスポーツ英会話(R)︎ eスピ！」とは

- 名称：認定こども園 東筑紫短期大学附属幼稚園- URL：https://www.hcc.ac.jp/kindergarten/- 所在地：福岡県北九州市小倉北区下到津5丁目3番14号- 設立：昭和26年4月

「eスポーツ英会話(R)︎(※2) eスピ！(※3)」は、ゲームの世界で学ぶオンライン英語コミュニケーションレッスンです。英語でのアウトプット（発話）に特化しており、英語を使うことに自信がつき英語脳を習得できるプログラムとなっています。これまでに50万回以上の受講実績がある人気のeスポーツ教育プログラムです。

⚫︎公式サイト : https://esports-english.jp/(https://esports-english.jp/)

⚫︎公式instagram: https://www.instagram.com/esports_english_official/

⚫︎サービス紹介動画 : https://www.youtube.com/watch?v=ZHsaFRklt7s

(※2)eスポーツ英会話、eスポーツイングリッシュ、eスポーツ英語は、ゲシピ株式会社の登録商標です。

(※3)eスピ！は、ゲシピ株式会社が登録商標出願中です。

◼︎ゲシピ株式会社について

人生をもっと主体的に生きる、多くの選択肢があり自ら選ぶことができる、誰でもそんな生き方ができる世界を実現したい。eスポーツ・バーチャル世界で、楽しくてわかりやすい教育を展開することで、一人ひとりの可能性を広げる、そんな手助けができると考えています。日本発、世界中が喜んで学びたくなる、メタバース教育コンテンツを提供してまいります。

- 代表者：代表取締役 真鍋 拓也- 本社所在地：東京都中央区八丁堀2-11-7 MC八丁堀ビル6階- 資本金：1億円- 設立：2018年1月- 事業内容：eスポーツを活用したメタバース教育企業- コーポレートサイト：https://gecipe.co.jp/