【広島市南区・宇品】24時間ジム「ECOFIT24」広島宇品店が新規オープン広島県5店舗目・全国44店舗目

エーイーシー株式会社

24時間ジム「エコフィット24」を展開する エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年2月16日（月）、広島県広島市南区に 全国44店舗目 となる「エコフィット24 広島宇品店」をオープンいたします。

エコフィット24 広島宇品店は、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な価格設定と、マシン総数45台以上の充実したトレーニング環境を両立した、24時間・無人型フィットネスジムです。初心者からトレーニング経験者まで、幅広い層の方にご利用いただける環境を整えています。

「エコフィット24」は現在、会員数3万人を突破し、コストパフォーマンスの高さと通いやすさが支持され、全国各地で出店を拡大しています。今後も地域ごとのニーズに応じた店舗展開を進め、より多くの方が無理なく運動を継続できる環境づくりと、サービスのさらなる充実を目指してまいります。

広島県5店舗目、広島市南区に“高コスパ”の24時間ジムがオープン

エコフィット24 広島宇品店は、広島電鉄・元宇品口駅から徒歩4分というアクセスの良さに加え、宇品港や広島みなと公園からも車でアクセスしやすい立地に位置しています。

また、ゆめタウンみゆきからも近く、日常の生活動線の中で立ち寄りやすい環境が整っています。

車・公共交通機関のいずれでも通いやすく、仕事帰りや買い物のついでなど、ライフスタイルに合わせて利用できる24時間フィットネスジムです。

さらに、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な料金に加え、契約縛り・違約金なしのシンプルな料金体系を採用。 「始めやすく、続けやすい」仕組みによって、運動習慣を無理なく生活に取り入れられる点も大きな特長です。

広島市南区・宇品エリアに根ざした、身近で通いやすい24時間ジムとして、地域の皆さまの健康づくりをサポートしてまいります。

追加料金なしで全国のECOFIT24を相互利用可能

エコフィット24では、月会費そのままで、全国44店舗（広島宇品店オープン時点）を自由に相互利用することが可能です。

追加料金や手続きは不要で、ライフスタイルの変化や予定に合わせて、複数の店舗を柔軟に使い分けることができます。

「平日は職場近く、休日は自宅近く」「外出先のついでにトレーニング」など、利用シーンを限定しない設計により、通えない日が続くストレスを軽減し、運動を習慣化しやすい環境を実現しています。

【広島県内のECOFIT24店舗】

- 広島三篠店- 広島大町店- 広島舟入店- 広島五日市店- 広島宇品店（新規オープン）

広島県内だけでも複数店舗を展開しているため、通勤・通学・休日の予定に合わせた使い分けが可能。 「通いやすさ」を重視する方にとって、継続しやすい24時間ジムです。

高品質なマシンを45台以上備えた充実の設備

エコフィット24 広島宇品店では、マシン総数45台以上を導入し、日々の運動から本格的なトレーニングまで幅広いニーズに対応できる環境を整えています。

有酸素運動に適したランニングマシンをはじめ、ウエイトスタックマシン、フリーウエイトまでバランスよく配置し、目的やレベルに応じたトレーニングが可能です。

運動をこれから始めたい方はもちろん、定期的にトレーニングを行っている方や、しっかりと身体づくりに取り組みたい方まで、無理なく使い分けられる構成となっています。

導入マシンには、自社オリジナルブランド「エコレコフィットネス」を採用。操作の分かりやすさや安全面に配慮した設計により、24時間・無人型ジムであっても安心してトレーニングに集中できる環境を実現しています。

【入会キャンペーン】先着300名様限定！最大約10,000円相当お得

エコフィット24 広島宇品店では、グランドオープンを記念し、先着300名様限定の入会キャンペーンを実施いたします。

期間中にご入会いただいた方を対象に、通常発生する入会時の初期費用が実質無料となるなど、最大で約10,000円相当がお得になる内容をご用意しました。

「ジムに通ってみたいけど、初期費用が気になる...」という方でも、安心してスタートできるキャンペーンです。運動不足の解消や生活習慣の見直しをきっかけにしたい方はもちろん、エコフィット24を初めて利用される方にもおすすめの内容となっています。

なお、本キャンペーンは定員に達し次第、予告なく終了となる場合があります。

入会をご検討中の方は、ぜひこの機会をお早めにご利用ください。

予約不要でOK、事前見学会を開催

エコフィット24 広島宇品店では、グランドオープンに先立ち、予約不要・参加無料の事前見学会を実施いたします。

見学会当日は、オープン前の店内をご覧いただきながら、マシンの種類や配置、施設全体の広さや雰囲気を実際に確認することができます。

写真やWeb情報だけでは分かりにくいポイントを、現地で直接チェックできる機会です。

また、当日はスタッフが対応し、施設の使い方や料金体系、入会に関するご質問にもお答えします。

無人型ジムの利用が初めての方や、「自分のライフスタイルに合うか事前に確認したい」という方でも、安心してご参加いただけます。

入会を前向きに検討されている方はもちろん、まずは雰囲気だけ見てみたいという方も歓迎しています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

事前見学会 概要

開催期間：2026年2月13日（金）～2月15日（日）

時間：10:00～20:00

会場：エコフィット24 広島宇品店

参加費：無料

予約：不要

※開催内容は予告なく変更となる場合があります。

※最新情報は公式サイト(https://www.ecofit24.com/shop/hiroshimaujina/)をご確認ください。

「エコフィット24 広島宇品店」店舗情報

所在地：〒734-0014 広島県広島市南区宇品西4丁目4-18 ポートピア宇品 1F-A

アクセス：広島電鉄 宇品線「元宇品口駅」より徒歩4分、宇品港・広島みなと公園から車でアクセス良好、ゆめタウンみゆきから近接

駐車場：あり（店舗前5台、店舗裏5台）

駐輪場：あり

使用可能設備：フリーロッカー、更衣室、Wi-Fi、セキュリティ完備

有料オプション：ウォーターサーバー、体組成計（InBody）、契約ロッカー、オーダーメイドサプリ

オープン日：2026年2月16日（月）10:00

営業時間：24時間営業（年中無休）

公式サイト：https://www.ecofit24.com/shop/hiroshimaujina/

全国に44店舗を展開する「エコフィット24」の魅力

シンプルな料金設定と、ライフスタイルに合わせた店舗利用

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる、24時間フィットネスジムです。

契約期間の縛りや違約金を設けない、分かりやすい料金体系を採用しており、思い立ったタイミングで始めやすい点が特長です。

また、会員の方は全国44店舗（広島宇品店オープン時点）を、追加料金なしで相互利用することが可能です。自宅周辺だけでなく、職場や学校の近く、外出先など、その日の予定に合わせて店舗を選べるため、利用シーンを限定せずに通い続けることができます。

出張や引っ越しなど、生活環境が変わった場合でも利用しやすく、「続けること」を前提に設計されたジムとして、多くの会員に選ばれています。

※2026年2月「広島宇品店」オープン時点

【店舗一覧はこちら(https://www.ecofit24.com/shop/)】

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」で、日常のジム利用をスマートに

エコフィット24では、会員専用アプリ「 TRESUL（トレスル）」 を導入し、日々のジム利用をより便利で、継続しやすいものにしています。

- QRコードで簡単入退館スマートフォンをかざすだけで、スムーズにチェックイン・チェックアウトが可能です。- 混雑状況をリアルタイムで確認店舗の利用状況がひと目で分かり、混雑を避けた時間帯での利用ができます。- AIによる食事管理サポート食事の写真を撮影するだけで栄養バランスを分析し、健康管理やボディメイクをサポートします。- マシンの使い方を動画で確認初心者の方でも正しいフォームを確認でき、安心してトレーニングを始められます。- 「EFポイント」で運動習慣を後押しジム利用に応じてポイントが貯まり、継続のモチベーションにつながります。

【TRESUL（トレスル）について詳しくはこちら(https://www.tresul.jp/)】

オーナー募集中｜24時間ジムFC「エコフィット24」という選択

エコフィット24のフランチャイズは、低価格モデル×無人運営を軸に、再現性の高いジム経営を実現できる点が特長です。本部では、物件の検討段階から開業後の運営までを見据えた支援体制を整えており、ジム経営が初めての方でも参入しやすいモデルとなっています。

出店にあたっては、立地条件や周辺環境に応じたマシン構成や店舗設計を行い、過度な初期投資を抑えながら、地域ニーズに合った店舗づくりをサポートします。また、無人型ジムならではのシンプルなオペレーションにより、人件費や日常運営の負担を抑えた経営が可能です。

現在、全国各地で出店が進む中、複数店舗を運営するオーナーも増えており、段階的な事業拡大を視野に入れた運営がしやすい点も評価されています。立地やエリアによっては、今後ご案内可能な枠が限られる可能性があり、早めの検討が望ましい状況です。まずは情報収集の一環として、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部

メール：fc_ecofit24@aec-co.net

公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

全国で続々オープン！最新のオープン店舗

エコフィット24は全国で店舗数を拡大しており、続々と新店舗が誕生しています。

会社概要（エーイーシー株式会社）

- 高根木戸店：https://www.ecofit24.com/shop/takanekido/- 各務原店：https://www.ecofit24.com/shop/kakamigahara/- 岡山海吉店：https://www.ecofit24.com/shop/okayamamiyoshi/- 名古屋みなと店：https://www.ecofit24.com/shop/nagoyaminato/- 広島宇品店：https://www.ecofit24.com/shop/hiroshimaujina/

会社名：エーイーシー株式会社

所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階

TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）

E-mail：info@aec-co.net

公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/

ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/

TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/

エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/

ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf

PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/