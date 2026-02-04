91％が4つ星以上と評価するコアラ(R)︎の寝心地を、宿泊施設の競争力に！「コアラマットレス ホテルモデル」を第54回国際ホテル・レストラン・ショーにてローンチ

Koala Sleep Japan 株式会社

コアラスリープジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：ルスラン・プソノク）は、2月17日 (火)から20日（金）まで東京ビッグサイトでHCJ2026の一環として開催される、第54回国際ホテル・レストラン・ショーに出展いたします。コアラのブース番号は【W-2-H29】です。今年は、日本の宿泊市場向けに特化して開発された「コアラマットレス ホテルモデル」を展示。宿泊事業者様との強固なパートナーシップを築くとともに、ゲストの皆様へ「最高の宿泊体験」を提供することを目指します。

■コアラ導入宿泊施設(一部)：https://koala.com/ja-jp/hotel-accomodation

ホテル運営の課題を解決する「4つの付加価値」

「コアラマットレス ホテルモデル」では、宿泊施設がマットレス選定において重視する4つの重要ファクターを、コアラの独自のテクノロジーで実現しました。

●耐久性: 高い稼働率が続く宿泊環境でも、長期間性能を維持する頑丈な設計

●衛生面: カバーを取り外して洗濯が可能。清掃の負担を軽減し、常に清潔な客室環境を維持

●快適性: コアラ独自の振動吸収と体圧分散により、翌朝のゲストの満足度を高める

●物流・搬入効率：圧縮梱包のため狭い経路でもスムーズに搬入・設置が可能。導入コストと時間を削減

■高評価マットレスで顧客もスタッフも笑顔に

「コアラマットレス ホテルモデル」は、ユーザーレビューで91%以上が4つ星評価(71%以上が5つ星)をする「オリジナルコアラマットレス」*をベースに、日本国内のホテル・宿泊施設からのニーズに応えるべく設計しました。特に宿泊者から求められる衛生面を重要視して、マットレスカバーを取り外して洗濯機洗いが可能となりました。コアラの代名詞である「至福の寝心地」を維持しながら、業務用として求められる高い耐久性と運用効率を両立します。

*コアラ公式HP掲載のユーザーレビュー評価（2025年2月）

■コアラスリープジャパンブース

ブースでは、ホテル・旅館など、業態や規模に合わせたカスタマイズをご相談ください。

・日程：2026年2月17日（火）～20日（金）4日間出展

・会場：東京ビッグサイト西展示棟（ホール番号: 西2、ブース番号: W-2-H29)

・展示：コアラマットレス ホテルモデル、コアラフトン PLUS、コアラフトン OASIS、コアラピロー他

・特典：マットレス体験後にアンケート回答でガシャポンを1回。マットレスや枕が当たります

■第54回国際ホテル・レストラン・ショー

・日程：2026年2月17日（火）～20日（金） 10:00～17:00（最終日16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト西展示棟

・住所：東京都江東区有明3-11-1（ゆりかもめ東京ビッグサイト駅下車 徒歩3分）

・入場料：無料（来場予約が必要）

・公式HP：https://hcj.jma.or.jp/

■コアラ(R)︎について

睡眠不足の日本人には「スリパ」が重要！

OECD加盟33カ国の中で、最も睡眠時間が短い日本*。睡眠不足は毎日のパフォーマンス低下につながります。2015年にコアラは、オーストラリアでD2C（メーカー直販）のビジネスモデルを採用する寝具・家具ブランドとして誕生しました。2017年の日本進出以降は徹底したリサーチのもと、スリパ（スリープパフォーマンス＝睡眠の質）を高めるマットレスの開発を続けています。

その甲斐あって2024年9月には、商品比較サービスのマイベストで「高反発マットレスのおすすめ人気ランキング」と「低反発マットレスのおすすめ人気ランキング」で「オリジナルコアラマットレス」がNo.1をW受賞。同年10月には旧モデルのノウハウを基に「コアラマットレス(R) PLUS」と「コアラマットレス(R) SUPREME」の発売を開始。さらに2025年11月には「オリジナルコアラマットレス」が「mybest AWARD 2025」を受賞しました。これらすべての商品には、オーストラリアの美しい自然から着想を得たシンプルで洗練されたデザインが施されています 。

また「もっと健康的でもっと幸せな住環境をつくること」の企業目標の下、世界自然保護基金（WWF)へ150万豪ドル以上を寄付し、絶滅危惧種のコアラなどの保護に貢献しています。日本では、南西諸島に生育する固有種であるアマミノクロウサギ、ミヤコカナヘビの保護にも役立てられています。

*経済協力開発機構（OECD）による2021年版調査

コアラマットレス(R)︎ - 日本の寝室に革命を起こす

顧客中心の商品開発にD2C（メーカー直販）を組み合わせることで自宅にいても注文可能。さらに充実のカスタマーサービス、最短翌日配送、120日間まで返品・返金対応で購買体験に変革をもたらしています。

1% FOR THE PLANET

健康な地球を創るために資金援助することを誓約したビジネスのネットワークを構築し、その活動を支援、促進することがミッションです。

https://onepercentfortheplanet.org/

世界で数多くの賞を受賞

過去1年間にmybestが比較検証をおこなった家電コスメ、金融・サービスなどの合計16,000点以上の商品・サービスの中から選出した、40のベストバイ商品に贈られる「mybest AWARD 2025」を、オリジナルコアラマットレスが受賞しました。このほか、コアラ製品は、世界で数多くの賞を受賞しています。

https://koala.com/ja-jp/awards