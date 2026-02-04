事業用クラウドカメラ市場の全体像がひと目で分かる「クラウドカメラ カオスマップ 2026」をBizcanが公開

Appmart株式会社

2026年 クラウドカメラカオスマップ｜Bizcan（ビズカン）

店舗・施設ビジネスの支援に特化した比較サイト「Bizcan（ビズカン）」を運営するAppmart株式会社（本社：東京都千代田区内神田、代表取締役：松田 慶司郎）は、クラウドカメラサービスの比較検討を行う事業者向けに、「クラウドカメラカオスマップ2026」を公開しました。

本カオスマップでは、近年店舗や施設への導入が進むクラウドカメラサービスを「防犯・監視型」「人流分析・マーケティング型」「ハイブリッド型」といった切り口で整理。

各サービスや提供企業の特徴や役割の違いを、直感的に理解できる構成としています。

■クラウドカメラカオスマップについて

クラウドカメラの解説とカオスマップの紹介

クラウドカメラの仕組みや活用シーンの解説とあわせて、カオスマップを公開しています。

※下記ページ内から1クリックでカオスマップダウンロード可能

https://bizcan.jp/cloudcamera/(https://bizcan.jp/cloudcamera/)

公開したカオスマップには、下記の特徴があります。

1. 【提供目的別】にクラウドカメラサービスを整理

この度は、様々な提供企業様の【提供目的別】分類でクラウドカメラサービスを整理しています。



・防犯・監視を主目的とした汎用型

・AI解析やデータ活用を重視したマーケティング・業務改善型

・防犯・監視もデータ分析も可能なハイブリッド型

2. 【活用目的別】に比較しやすい構成

クラウドカメラは、防犯・監視用途にとどまらず、人流分析や混雑状況の可視化、業務改善、遠隔管理など、DXツールとしての活用が広がっています。

本カオスマップでは、「防犯対策」「業務効率化」「マーケティング活用」といった導入目的の違いを前提に、各サービスの特徴や活用領域が比較しやすい構成で整理しています。

3. Bizcan編集部に寄せられる事業者の相談内容を反映

掲載企業の公式情報に加え、Bizcan編集部に寄せられる店舗・施設事業者からの相談内容をもとに、

実際の導入目的や現場ニーズを踏まえて分類・整理しています。

「どの業態で導入されているか」

「どのような課題解決に使われているか」

といった実務視点を反映し、検討初期段階でも活用しやすいカオスマップとしてまとめています。

■カオスマップ作成の背景

クラウドカメラは、防犯対策や人手不足による業務効率化、業務改善を目的として導入が拡大しています。一方で、市場にはカメラメーカー、通信会社、ITベンダーなど多様な企業が参入しており、

・各サービスの違いが分かりにくい

・どのカメラがどの課題解決に適しているのか判断しづらい

・自社の利用目的に合ったサービスを選定しにくい

といった課題が生じています。

そこでBizcanでは、店舗・施設事業者が自社の課題に合ったサービスを選ぶためのヒントになるように、本カオスマップを作成いたしました。是非、ご活用くださいませ。

Bizcan（ビズカン）とは

「店舗ビジネスをラクにできる」をテーマにした、店舗・施設ビジネス特化型の比較サイトです。

「ビジネス（Biz）」と「できる（can）」という言葉の組み合わせから生まれました。

Bizcanでは、クラウドカメラに限らず、

- モバイルオーダー- POSレジ- 券売機- セルフレジ- 決済端末- 予約管理システム- LED工事

など、「店舗設備の選定・店舗運営をラクにするメディア」として、あらゆる情報を無料公開中です。

店舗・施設で使えるサービスや製品の比較情報、現場の課題について、解決に導くコンテンツを日々発信しています。

▼店舗・施設ビジネスに特化した比較サイトBizcan（ビズカン）

URL：https://bizcan.jp/(https://bizcan.jp/)

