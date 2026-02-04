3年目を迎える体験型食育イベント「ミライの給食2026」が2月11日（水）に開催！和歌山県在住の小学生20名を無料で招待。

エイドデザイン

東京・日本橋のフレンチレストラン「La paix（ラペ）」オーナーシェフ・松本一平氏（和歌山市出身）が、再び母校の小学校（和歌山市立三田小学校）を訪れます。

子ども達の前で料理を仕上げる松本シェフ（ミライの給食2024にて）

2024年に始まった「ミライの給食」。2025年は大阪・関西万博で和歌山の食材を世界に発信し、2026年は再び地元・和歌山の子どもたちのもとへ。

今回は、和歌山の名店「鮨 宮田」大将・宮田徳史氏（ミシュラン一つ星）もスペシャル参加します。

子どもたちが自らの感覚で問いを立て、気づきを得られるように設計した体験型食育イベント「ミライの給食」。料理を味わうだけでなく、食材や生産者、料理人とのつながりまで感じる、学びとワクワクがひとつになる時間です。

シェフや生産者さんへ質問タイムで気づきと学びを加速させます（ミライの給食2024にて）

130名の児童たちから応募いただいた作文（会場に展示）【1】 なぜ、作文で選考なのか？

「食への想いがなければ、気づきは生まれない」そんな松本シェフの信念から、参加者は作文で選ばれます。

過去には「祖父が農家なので、自分も有名なシェフに使ってもらえるような農家になりたい」「地球環境の変化で和歌山の生産物に危機を感じている」といった児童らが参加。

子ども達の率直な問いと気づきが、このイベントの核心です。

生産者さんに質問する児童。子どもも大人も真剣です。【2】 なぜ、生産者が来るのか？

それは、料理の背景を知ることこそが本当の生きた学びだからです。

当日は、名だたるミシュラン店から御用達の藏光農園やOGATA養殖技術研究所、独自のチーズを手掛けるコパン ドゥ フロマージュなど、和歌山が誇る生産者たちがこのイベントに参画します。

食事後の質問タイムでは、子ども達からの素直な問いに、生産者が本気で答えます。

ミライの給食2024の集合写真。【3】 なぜ、無償のイベントを3年も続けているのか？

「和歌山の子どもたちに、食を通じて地元の豊かさを知ってほしい。そして、食の未来を自分ごととして考える力を育てたい」

松本シェフはそう語ります。

ミシュラン一つ星に加え、持続可能な食文化を実践するレストランに与えられる「ミシュラン・グリーンスター」を獲得し続ける松本シェフだからこその、食育への本気の取り組みです。

■ミライの給食2026 メニュー

─ アミューズ ─

しらすメレンゲ リコッタチーズ

─ オードブル ─

人参のエスプーマ 足赤海老とミニトマトのマリネ コンソメジュレ

─ コラボ料理（鮨宮田×ラペ） ─

鮨 宮田・大将による握り寿司 × 和風スープ・ド・ポワソン

─ ポワソン ─

稚鮎の甘露煮クレープ包み

─ メインディッシュ ─

紀州和華牛ハンバーグと足赤海老フライ

ちぢみほうれん草とパースニップのグラタン 季節の野菜添え

─ パン ─

みんなのパン 梅バター添え

─ デザート ─

柑橘パフェ

■料理人プロフィール

松本 一平…東京・日本橋「Lapaix（ラペ）」オーナーシェフ。

ミシュランガイド東京一つ星（2018年～）、ミシュラン・グリーンスター（2022年～）。

和歌山市出身、三田小学校卒業。

宮田 徳史…和歌山市「鮨 宮田」大将。ミシュランガイド京都・大阪＋和歌山2022一つ星。

■生産者協力（50音順）

大瀬戸水産／OGATA養殖技術研究所／小川農園／カネナカ水産／紀州和華牛協議会／藏光農園／コパン ドゥ フロマージュ／しかたらむかな／中西農園／ミヤタピーチ／山利／やすい



■協賛 ： La paix／鮨 宮田／株式会社イエステージ／エイドデザイン

■協力 ： 和歌山市立三田小学校／ORANGE BLUE（動画撮影）／ILM（写真撮影）

■後援 ： 和歌山県／和歌山県教育委員会／和歌山市／和歌山市教育委員会

■主催 ： 三田小学校49年会（三田小学校1987年卒業生の有志）