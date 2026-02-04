ソラリス「ユヴェンタ」新ヴィンテージ2023年販売開始
マンズワイン株式会社
長野県千曲川ワインバレー東地区に位置する小諸市と上田市にある自社管理及び契約栽培畑のぶどうを使用しています。
外観は黒みがかった深みのあるルージュで、ふちには紫の色調が見られます。
マンズワイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：島崎 大）より、 「ソラリス ユヴェンタ2023」の販売開始をお知らせいたします。
ソラリス ユヴェンタ 2023
商品名 ：ソラリス ユヴェンタ 2023
ぶどう品種 ：メルロー/カベルネ・ソーヴィニヨン
ぶどう産地 ：千曲川ワインバレー東地区特区
ヴィンテージ：2023
タイプ ：赤
味わい ：辛口
アルコール ：13％
容量 ：750ml
醸造責任者 ：西畑徹平
参考上代 ：4,000円（税抜）
ワイン説明
長野県千曲川ワインバレー東地区に位置する小諸市と上田市にある自社管理及び契約栽培畑のぶどうを使用しています。
ソラリスを目指して丁寧に栽培されたぶどうの中から比較的軽やかな出来のぶどうを集めて造っています。
手作業で丁寧に収穫・選果・除梗を行い、ステンレスタンクで発酵させた後、樽で約21ヶ月育成させました。
テイスティングコメント
外観は黒みがかった深みのあるルージュで、ふちには紫の色調が見られます。
凝縮した黒系果実、ミルティーユ（フランス語で野生種のブルーベリーの意）やプラム、カシスなどの香りに樹皮や木樽のニュアンスも感じられます。
口に含むとボリューム感のある滑らかなアタックが第一印象に感じられ、黒い果実の甘みと引き締まった酸とのバランスがとても心地良く、緻密な収斂性が後半へと続いていきます。
公式ECサイト :
https://mannswine-shop.com/shop/g/gAF8030/
会社概要
会社名：マンズワイン株式会社
所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
設立：1962年
代表者：代表取締役社長 島崎 大
Webサイト： https://mannswines.com/
■本件に関するお問い合わせ先
マンズワイン株式会社小諸ワイナリー
TEL：0267-22-6341（9:30～16:30）12月～3月：火・水曜日定休（祝日は除く）