Google が主催する「 2025 Agency Excellence Awards 」にて２年連続複数部門でのアワード受賞！本年度はファイナリストの中で唯一の2部門で最優秀賞を受賞いたしました！

株式会社メディアハウスホールディングス

株式会社メディアハウスホールディングス（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：波戸内 啓介）は、Google が主催する、今年の栄えある Agency Excellence Awards(旧名称：Premier Partner Awards) の「測定ソリューション」「見込み顧客の発掘」の2部門を受賞いたしましたので、お知らせいたします。昨年に引き続き、2年連続最優秀賞受賞という快挙を成し遂げました。

この表彰プログラムは 、Google が世界各国において2025年に最も優秀な広告代理店および Google の広告ソリューションを活用してクライアントの成功に貢献した代理店の取り組みを表彰するものです。今回の受賞は日本における当該部門で最も優れた成果を表彰されたことを意味します。

当社のエントリーについて

当社は、Webマーケティング事業部とブライダルプロモーション事業部（いずれも2025年度当時の名称）で実施したマーケティングキャンペーン事例を提出し、Google の定める審査員ならびに審査基準に則って評価された結果、このたび2部門において最優秀賞を受賞いたしました。

1.「測定ソリューション」部門の受賞（Webマーケティング事業部）

Cookie規制により、従来のターゲティング手法のみでは生活者への適切なアプローチが困難となる中、クライアントの持続的な成長に向けて、ファーストパーティデータの戦略的活用、データドリブンマーケティングを実現。

「拡張コンバージョン」や「カスタマーマッチ」を駆使し、オフライン接点から高LTV層（顧客生涯価値が高い層）をとらえる高度な仕組みを構築。Geminiもいち早く導入して、ターゲットインサイトの分析を行った点などが評価されました。

2.「見込み顧客の発掘」部門の受賞（旧ブライダルプロモーション事業部）

少子化や挙式実施率の低下といった課題に直面するブライダル業界において、クライアントの持続的な成長をご支援。Geminiを用いた高度な市場分析から、Power Pair（※プライバシーを保護しながら広告主とパブリッシャーのデータを連携させ、より精度の高いターゲティングを行う手法）による高精度なユーザー特定に至るまでデータの裏付けを持った戦略を構築。

クエリ分析に基づくリーチ拡大や、動画生成「Veo」をいち早く導入し、感情に訴えるクリエイティブを展開。 Google AIを戦略立案・分析・表現の全工程に組み込み、ターゲットへのリーチ最大化と新規ビジネス獲得という、圧倒的な成果が評価されました。

本表彰プログラムについて

Agency Excellence Awards は、Google の広告ソリューションを活用してクライアントの成功に貢献と職場環境の改善に自社で努め、特に優れた実績を上げた最前線の代理店を表彰するものです。

https://agencyexcellenceawards.withgoogle.com/intl/ja_jp

日本における Agency Excellence Awards では、「検索の革新」「オンライン販売」「 メディア統合」「測定ソリューション」「見込み顧客の発掘」「クリエイティブ活用」「グローバル成長」の 7 部門について優秀な業界リーダーを表彰しています。

日本の受賞者一覧は https://agencyexcellenceawards.withgoogle.com/intl/ja_jp/announcement

にてご確認いただくことができます。

過去の受賞歴について

メディアハウスホールディングスは、Google Premier Partnerと呼ばれるデジタルスペシャリストに認定されています。Google Premier Partner は、クライアントのキャンペーンを展開して最大限の成果を上げ、成長を促進していると認められた代理店です。

当社は、Googleが主催する本アワード（旧 Premier Partner Awards）において、長年にわたり継続的に評価されてまいりました。昨年度の「2024 Agency Excellence Awards」では、当社として過去最多の5部門でのファイナリスト選出、日本で唯一となる3部門での最優秀賞を受賞いたしました。

本アワードの前身である「Premier Partner Awards」では2021年に「見込み顧客の獲得」「アカウントチーム」の2部門、2022年には「優れた職場環境」部門で最優秀賞を獲得しており、デジタルマーケティングにおける高い専門性と、優れた組織運営が継続的に評価されています。昨年に引き続き2年連続最優秀賞受賞は、こうした長年の取り組みの成果です。

これからもデジタルマーケティングの力で、全国の中小企業を元気にしてまいります。

メディアハウスホールディングスについて

メディアハウスホールディングスは、「全国の中小企業を元気にする」をミッションに掲げ、クライアントの経営に直結する課題である「人材」や「集客」課題を解決するトータルソリューションカンパニーです。現在は「HR Tech SBU（人材採用支援・人材紹介）」「Mar Tech SBU（Webマーケティング・ブライダルプロモーション）」「C Tech事業（広告制作・クリエイティブ）」の3つの戦略組織で事業を展開しています。

メディアハウスホールディングスのMar Tech SBUでは、アウトバウンド営業に時間を割かず、その時間をウェブ解析士などの有資格者がアクセス解析ツール、ヒートマップやアイトラッキングなどのツールを駆使し解析のために費やすなど、広告の運用と効果創出に注力しています。また、インターネット広告の最適化だけにとどまらず、自社雇用するクリエイティブ部門と協同することにより、動画広告やLP、バナーなどの高品質なクリエイティブを提供できる点も特徴です。

会社概要

会社名：株式会社メディアハウスホールディングス

代表者：代表取締役社長兼CEO 波戸内 啓介

所在地：東京都新宿区神楽坂2-17 中央ビル5F

設 立：1983年8月

資本金：50,000,000円

従業員：375名（2025年4月現在）

拠 点：東京、大阪、名古屋、札幌、福岡

事 業：HR Tech SBU（人材採用支援・人材紹介事業）

Mar Tech SBU（Webマーケティング・ブライダルプロモーション事業）

C Tech事業（広告制作・クリエイティブ）

U R L：https://www.mediahouse.co.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

株式会社メディアハウスホールディングス

経営管理本部 広報担当

E-mail：info@mediahouse.co.jp