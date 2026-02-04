【コスメキッチン】博多阪急店がリニューアルオープン！オリジナルデザインポーチに入った限定オープニングキット発売や、ポイントアップも実施〈2026年2月18日（水）〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は2026年2月18日（水）、博多阪急店をリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープンを記念したお得な限定オープニングキット

税込15,600円相当のコスメキッチンセレクトアイテムが一気に試せる、博多阪急店のリニューアルオープンを記念した限定キット。スキンケアからヘアケア、ボディケアまであらゆる方面から美を叶えるアイテムの現品サイズが6種と気軽に試せるサンプルが7種入ったスペシャルなアイテムです。

オープニングキットPick up items

・【SINN PURETE（シンピュルテ）】トゥーグッド マルチベネフィットオイル / Purification of Mind（心の浄化）

ヘアケアはもちろん、ボディの艶や保湿にも。芯から潤い美しさ放つ、本当の”マルチ”オイル。

時間がたっても酸化臭がしにくく、長時間お楽しみいただけます。

脳波解析に基づいて開発されたマインドフルフレグランスは感性に働きかける心地よい香り。

・【to/one（トーン）】ドリーム フローラ エッセンス ウォーター

温泉水で贅沢に満たす。湧き上がる透明感*1 とツヤ。

水の代わりに温泉水をたっぷり使用。フローラエキス*2 やナノカプセル化した発酵液*3 、厳選したサイエンス成分*4 5、12種のアミノ酸*6 などを溶け込ませた、まるで美容液のような化粧水。

心地よいとろみで肌を包み込み、水分を補って、まるで湯上がりのようにふっくらと柔らかい肌へ。使い続けるほど、透明感*1 とツヤがあふれ出します。

*1 うるおいによる *2 セイヨウノコギリソウエキス、ドクダミエキス、シャクヤク根エキス（保湿）*3 乳酸桿菌／ハイビスカス花発酵液、サッカロミセス／ハトムギ種子発酵液（保湿）*4 アゼロイルジグリシンK、ナイアシンアミド（すべて整肌） *5 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（すべて保湿） *6 ベタイン、ＰＣＡ-Ｎａ、乳酸Ｎａ、ＰＣＡ、セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンＨＣｌ、トレオニン、アルギニン、プロリン(保湿）

・【trilogy（トリロジー）】フレッシュブレンド オイル＋シートマスク

新感覚！じゅわっと内から溢れる「多幸感肌」。

ロザピン(TM)*7×ヒアルロン酸*8。使う直前に混ぜる2層式シートマスク。

透明感*9、明るさ、ハリツヤ、気になる毛穴の目立ちまで。モチモチつやめく全方位「多幸感肌」へ。

マスクを外した後は、モッチモチの極上肌触りへと導きます。

*7 カニナバラ種子油、アサイヤシ果実油、カラスムギ穀粒エキス、トマト種子油、クランベリー種子油（保湿成分） *8 ヒアルロン酸Na（小麦由来）（保湿成分） *9 皮膚に潤いを与えること

Cosme Kitchen OPENING KIT

販売価格 8,800円（税込）

※数量限定

〈キット内容〉

【F ORGANICS（エッフェオーガニック）】ナチュラルハンドクリーム Nローズ＆シダーウッド

【SINN PURETE】トゥーグッド マルチベネフィットオイル / Purification of Mind（心の浄化）

【to/one】ドリーム フローラ エッセンス ウォーター

【INNERSENSE（インナーセンス）】Sスピリットリーブインコンディショナー 59mL

【trilogy】フレッシュブレンド オイル＋シートマスク

【ARGITAL（アルジタル）】グリーンクレイペースト 50ｍｌ

【Celvoke（セルヴォーク）】カームブライトニング クレンジングオイル サンプル

【SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）】クレイピールウォッシュ サンプル

【trilogy】ロザピンプラス5mLミニ

【giovanni（ジョヴァンニ）】2chicダメージ シャンプー＆コンディショナー サンプル

【to/one】ドリーム フローラ VC ショット 1包

【Me Today（ミートゥディ）】ドリーミーカモミール スーパーハニー プチ

【Me Today】ジェントリージンジャー スーパーハニー プチ

【Cosme Kitchen】CK 26SSオープニングキットポーチA/B

※ポーチのカラーが先着順でお選びいただけます。

博多阪急店限定リニューアルオープンを記念したお得なポイントアップ

2/18（水）～ 2/20(金)のリニューアルオープン後、3日間限定でMA会員様は会員ランクに関わらずポイントを一律で20％付与、また2/21（土）～ 2/23(月・祝)は、会員ランクに関わらずポイントを一律で5倍で付与いたします。



※当日ご入会も対象となります。

※一部対象外アイテムもございます。

お買いものをさらに楽しく！豪華ノベルティ

10,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、「両口屋是清のオリジナル千なり（小豆粒あん）2個セット」もしくは「to/oneのブライトニングフェイスマスク1枚＋フローラシリーズトライアル1セット」をお渡しいたします。

※ノベルティはランダムでのお渡しとなります。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

コスメキッチンの想いを体現した店内作り

「肌や心に、おいしいものを。」をコンセプトに掲げ、世界中からセレクトした、個性豊かなナチュラルコスメを中心にアロマやハーブ、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムをセレクト。

オーガニックラバーが住むパリのアパルトマンの“KITCHEN”をイメージした店内。

内装には、DIYを感じる仕様や、リサイクルの素材を使用しております。

ハッとするような、色味はコスメキッチンで新しい発見を。

ホッとするような、温かみのある素材は安心感のあるお買い物をお楽しみいただけます。

店舗詳細

〒812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号 博多阪急 4F

Cosme Kitchen博多阪急店

営業時間：10:00～20:00

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラルコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

