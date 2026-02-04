サンコーの防災用トイレに関するSNS投稿が総再生回数12万回を突破

株式会社サンコー

掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供する株式会社サンコー(https://www.sanko-gp.co.jp/)（本社：和歌山県海南市、代表取締役：角谷太基）は、SNSアカウントにて公開した「防災用トイレ」に関する動画投稿（URL：https://x.gd/Za6Ff(https://x.gd/Za6Ff)）が、InstagramおよびFacebookを合わせたSNS総再生回数が12万回（Instagram:約4800回／Facebook:約11.6万回）を突破したことをお知らせします。（2026年1月30日時点）

社会的背景：地震増加による防災意識の高まり

SNS総再生回数が12万回を突破したポータブルコーナートイレの動画

近年、日本国内では地震活動が活発化しています。気象庁のまとめによると、2025年に日本国内で震度1以上を観測した地震は4,456回にのぼり、2017年以降で最多となりました。※地震が突発的な災害ではなく、日常的に備えるべきリスクとして生活者に認識されつつあります。また、年末から1月にかけては、能登半島地震や阪神・淡路大震災の発生日が重なる時期でもあり、防災に関する報道や特集を通じて、防災意識が例年高まりやすいタイミングとなっています。

※気象庁：令和7年（2025年）の日本の地震活動（2026/01/13）https://www.jma.go.jp/jma/press/2601/13a/2512jishin2025.pdf

再生数拡大の背景：12万回を突破した要因

こうした社会的背景の中で、本投稿が多くの再生数を獲得した要因として、以下の点が考えられます。

- 防災意識が高まる時期に合わせて、生活に直結する「トイレ問題」という具体的なテーマを扱ったこと- 防災用品の中でも、防災トイレや凝固剤については必要性の認知は進んでいる一方で、「具体的な使い方」や「準備方法」を分かりやすく解説したSNSコンテンツは総じて少なく、実用的な情報へのニーズが高まっていたこと- 災害時の使用シーンを想起しやすい内容にすることで、防災を「自分ごと」として捉えやすい情報提供となっていたこと

これらの要因が重なり、社会的関心と情報ニーズに即したタイムリーな発信となったことが、SNS総再生回数12万回突破につながったと考えられます。

また、当社が実施した意識調査※の「防災用トイレについて、被災時に不安に感じること」に関するアンケートでは、「設置のしやすさ」や「簡易トイレの使用耐久度合」「処理が不安」といった、カタログスペックだけでは見えにくい不安があがりました。これらの不安に対し、動画で視覚的に「使い方のコツ」を解説したことが、多くの共感と再生を生む結果となりました 。

※自社の意識調査（2025年12月実施）調査概要：2025年12月／対象（防災イベント来場者）／人数（n=88）／方法（会場アンケート）」

知っておきたい「トイレ備蓄」の目安

内閣府のガイドラインでは、成人の1日の平均排泄回数は1人あたり５回といわれています。また、インフラ復旧までの時間を考慮すると、一人あたり最低3日分（15回分）、可能であれば7日分（35回分）の備えが推奨されています。

計算式：5（回/日）×人数×日数（日）＝必要備蓄数（回分）

動画内で紹介した防災トイレ・凝固剤について

防災用トイレ備蓄数の目安

本動画(https://www.instagram.com/reels/DSrnP4ZkuDx/)では、災害時の備えとして以下の防災用品を紹介しています。

【ポータブルコーナートイレ】

＜商品特長＞

- 1台2役の設計：平常時はフタをして腰掛け用チェア、災害時は簡易トイレとして活用可能です。- 組立簡単・省スペース収納：本体を開いて便座とフタを乗せるだけで即座に完成。使用しない場合は折りたたんで収納ケースに入れて保管できます。- 初期備蓄に必要なアイテムを同梱：汚物袋と凝固剤が10回分同梱しており、追加購入なしで防災トイレので備蓄を開始することができます。ポータブルコーナートイレ

＜商品詳細＞

品番｜R-46

JANコード｜4973381585564

価格｜12,100円（税込・メーカー希望小売価格）

サイズ｜48×35×40cm

品質｜（トイレ本体）本体・便座：ポリプロピレン、フタ：ABS樹脂 底板：木、（クッションシート）表面：ポリエステル100％、裏面：アクリル樹脂（カテキン入り）、（凝固剤）高分子ポリマー（汚物袋）ポリエチレン

耐熱温度｜本体・便座・フタ120度

生産国｜日本

商品URL｜https://www.sanko-gp.co.jp/products/p337/

販売先｜

サンコー公式オンラインショップ「三幸商店(https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/)」

楽天市場「サンコーコレクトショップ(https://www.rakuten.co.jp/sanko-e-shop/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_103_0_10000991)」

Yahoo!ショッピング「サンコーオンラインショップ(https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanko-online/)」

Amazon「Sanko Mitsuba(https://www.amazon.co.jp/stores/SankoMitsubaHome/page/ADF6944D-DA6A-45E6-8252-23ABE2335516?ref_=ast_bln)」

サンコーは、地震大国である日本において、防災用トイレを起点とした情報発信を通じ、国民一人ひとりの防災意識向上に貢献することを目指しています。今後も、防災備蓄の重要性や、具体的な活用方法をわかりやすく伝えることで、災害時に「備えていてよかった」と実感できる社会づくりに寄与してまいります。

■会社概要

和歌山県海南市を拠点にジャパンメイド・ハイクオリティ・顧客ファーストをモットーに、掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売まで一気通貫して提供しています。代表商品「おしっこ吸う～パット」シリーズは、2021年度からの販売数が約180万個を突破しました。皆さまの暮らしに寄り添う生活サポート用品メーカーとして、豊かな社会を支えていきます。

［会社名］株式会社サンコー ［代表者］代表取締役 角谷太基（かくたに ふとき）

［所在地］和歌山県海南市大野中715 ［設立］1967年4月1日 ［資本金］9,500万円

［事業内容］生活サポート用品の開発、製造、販売 ［HP］https://sanko-gp.co.jp/

［公式通販サイト］https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/

［YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCBIJyqK6v-HVvaEQ4ZSHWAw

［Instagram］https://www.instagram.com/sanko_souji/

［X］https://twitter.com/sanko_wakayama