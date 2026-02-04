PORTERS×メディアエイド「ROI追及できてる？派遣大手マーケ組織が意識すべき組織横断のSNS施策」を開催

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://cyan495898.studio.site/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0204_porters

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社メディアエイドと共同で「ROI追及できてる？派遣大手マーケ組織が意識すべき組織横断のSNS施策(https://cyan495898.studio.site/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0204_porters)」と題した無料セミナーを2026年2月26日（木）13:00～オンラインで開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

近年、”若手派遣人材の獲得”に向けて、多くの派遣企業がSNS運用を行うことで、フォロワー数やWebサイトへの流入数といった指標を伸ばすことに注力しています。一方で、それらの活動による「稼働率向上」や「事業収益」への結びつきまで明確にできておらず、経営層に対して明確なROIを示せずにいる、といった悩みを抱えている組織も少なくありません。

加えて、マーケティング部門は「集客」、営業部門は「稼働」といったようにKPIが分断されてしまっており、組織全体としての機会損失を生んでいるケースも散見されます。

本セミナーでは、データに基づいてROIを正しく証明し、マーケティングと営業が一体となって成果を創出するための方法を解説します。

マーケティング部門の方はもちろん、営業部門との連携に課題を感じているマネージャーの方、事業全体のROI向上を目指す経営層の方にも必見の内容です。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・SNS施策の事業収益への貢献度について明確な数字で答えられずに悩んでいる人材派遣事業のマーケター

・各部門でデータが分断されており、事業全体における最適な判断ができずに悩む人材派遣事業のリーダー

▼▼本セミナーで得られること▼▼

●SNS施策が示すROIの考え方

フォロワー数や流入数といったKPIにと留まらず、SNS施策が最終的に稼働率向上・売上にどう寄与しているのか。経営層に説明可能なROI設計・指標設計の考え方を解説します。

●組織横断のデータ活用手法

「集客」と「稼働」が切り離されてしまう原因と、その結果生じる機会損失とは何か。部門を跨いでデータを連携し、成果を最大化するための実践的なアプローチが分かります。

●マーケ組織が意識すべきSNS施策

若手派遣人材獲得を目的としたSNS運用において、何を追い、何を捨てるべきか。短期施策で終わらせず、事業成長につなげるためのSNS活用の考え方を学べます。

▼▼登壇者の紹介▼▼

株式会社メディアエイド執行役員 SNSソリューション事業本部長 青木 良太氏ポーターズ株式会社Consulting Unit 牧港 謙

▼▼開催概要▼▼

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)

人材紹介の業務効率化ツールならPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

