春の兆しに心はずむ『早春フェスタ』まもなく開催（国営武蔵丘陵森林公園）

国営武蔵丘陵森林公園では、春の足音に誘われるように咲き誇る草花の見頃にあわせて「早春フェスタ」を開催します。期間中はツバキ・ウメ・クリスマスローズ・早咲きチューリップなどが、春の到来に向けてバトンをつなぐように、次々と見頃を迎えるほか、早春を満喫できる多彩な体験プログラムも開催いたします。最強寒波により寒い日が続いていますが、少しずつ近づいてくる春の兆しを感じながら、友達や家族と一緒に”心はずむ早春”のひと時をお楽しみください。

＊画像は過去植栽・開催時のものです。

＊見頃時期は天候により前後する場合があります。

早春を彩る草花

早春のフラワーリレーは、1月上旬から順次見頃を迎える約500品種におよぶ「ツバキ」からはじまり、梅林に漂う上品な香りと紅白の彩りに癒される「ウメ」、木漏れ日の中、そっとうつむく花姿が魅力の「クリスマスローズ」、季節を先取りするワクワク感がある「早咲きチューリップ」などが、次々とバトンをつなぐように見頃を迎えます。

ツバキ

「江戸椿」を中心とする約500品種を生育している森林公園。そのうち146品種が日本植物園協会の「ナショナルコレクション」に認定されています。

【数 量】約1,800本

【品種数】約500品種

【見 頃】1月上旬～3月下旬

ウメ

早咲き・遅咲き、多品種の梅を長期間お楽しみいただけます。白・桃・紅色の梅と、足元の福寿草(見頃：2月中旬～下旬)や花木の黄色、柔らかな色の重なりが、斜面地を染めるのも魅力です。

【数 量】約400本

【品種数】約100品種

【見 頃】2月下旬～3月上旬

クリスマスローズ

1つとして同じものはないと言われるほど花色や姿のバリエーションが豊富な植物です。白や紫などの大株のクリスマスローズが斜面一面に広がる様子をご覧ください。

【数 量】約1,000株

【品種数】約10品種

【見 頃】2月下旬～3月下旬

早咲きチューリップ

一般的なチューリップは関東では4月頃に見頃を迎えますが、冷蔵処理（冬を早く経験させる)をして一足早く花を咲かせる『早咲きチューリップ』を植栽しています。鮮やかな春を先取りしてみてはいかがでしょうか。

【数 量】約18,000本

【品種数】13品種

【見 頃】3月中旬～下旬

多彩な体験イベントが充実

期間中は、週末を中心に「早春を彩るクリスマスローズ(2/14～3/15)」企画展をはじめ、自然の恵みを活かした「鳥の巣アレンジメント～イースター～(3/7)」や「椿の染め物体験(3/28)」など、さまざまな体験イベントが充実。他にも3/14・15には、「ツリーイング体験」などのアクティビティをはじめ、アウトドアグッズの販売や展示、グルメコーナーなど、アウトドアを満喫する「Outdoor Park」を開催します。

鳥の巣アレンジメント～イースター～

春の訪れを祝うイースター。

スモークツリーやミモザなど、公園の草木を使ったアレンジメントで春を飾ります！

【日程】3/7(土) １.10:30～12:00 ２.13:00～14:30

【料金】2,500円/作品

【定員】各回12作品

【申込】事前WEB申込み

Outdoor Park

小さいお子さまから大人の方まで楽しめる、アウトドアを満載の2日間！毎回大人気のオージー・ビーフBBQ講座も必見です♪

【日程】3/14(土)・15(日) 10:00～16:00 ＊最終受付15:30

【料金】入場料無料（入園料・駐車料金別）

＊一部体験プログラム有料

【定員】なし

【申込】当日受付

国営武蔵丘陵森林公園 概要

国営武蔵丘陵森林公園は、明治の偉業をたたえる記念事業の一環として、武蔵野の面影を残すロケーションを活かし開園した全国で第1号の国営公園です。自然を失いつつある都市の住民が緑を通じて人間性を回復する場を確保するため、国は明治百年を記念するにふさわしいものとして設置されました。



東京ドーム65個分もの広さを誇る園内には、日本最大級のエアートランポリン「ぽんぽこマウンテン」やアスレチックコースなど、家族で体を思いっきり動かして遊べる遊具がたくさんあります。また、都市緑化植物園では、四季折々の風景や木々、草花もお楽しみいただけます。

日本最大級のエアートランポリン『ぽんぽこマウンテン』24種類の木製アスレチックコース『冒険コース』走り応え抜群！全長約17kmの『サイクリングコース』

＜所在地＞

〒355-0802

埼玉県比企郡滑川町山田1920

＜開園時間＞

3/1～10/31…9:30～17:00

11/1～11/30…9:30～16:30

12/1～2月末日…9:30～16:00

＜アクセス＞

東武東上線「森林公園」駅より北口バスのりば

・「森林公園南口行（土・日曜、祝日のみ運行）」乗車、終点で下車すぐ

「森林公園西口」で下車すぐまたは「滑川中学校」で下車し徒歩約5分

JR高崎線「熊谷」駅より南口バスのりば

・「森林公園行」乗車、「森林公園西口」または「森林公園南口入口」下車すぐ

＜公式ホームページ＞

https://www.shinrinkoen.jp/

＜公式SNS＞

Facebook：https://www.facebook.com/musashi.shinrin

X(旧Twitter)：https://x.com/musashi_shinrin

Instagram：https://www.instagram.com/shinrinkoen/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1FcHdCltCVbHN86L8HNizg