【世界初】ガチャガチャ自動販売機「ガチャえもん」誕生！

サンデン・リテールシステム株式会社

サンデン・リテールシステム株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：森益哉）は、カプセルトイ特有の「ハンドルを回す」というわくわく・ドキドキする購入体験価値と、最新の自動販売機技術を融合させた世界初※1のガチャガチャ自動販売機「ガチャえもん」を開発、2月下旬より発売を開始します。本製品は、2026年2月6日（金）から六本木ミュージアムにて開催される「ガチャガチャ展 in 六本木」に参考出展いたします。会場では、何が出てくるかわからないわくわく・ドキドキの瞬間を実際にご体験いただけます。

ガチャガチャ自動販売機「ガチャえもん」 イメージ画像 実際の商品とはデザイン、仕様が一部異なる場合がございます

■ 開発の背景：爆発するカプセルトイ市場と、変化する消費者行動

現在、カプセルトイ市場は空前のブームを迎えており、2024年度の市場規模は1,410億円※2（2022年度比で約2倍）に達しています。背景にあるのは、単なる所有欲を満たす「モノ消費」から、購入プロセスそのものを楽しむ「コト消費（体験型消費）」へのシフトです。 当社はこの市場動向に着目しました。60年以上に渡る自動販売機開発で培った技術を結集し、何が出るかわからないわくわく・ドキドキを最大化させた新時代の自動販売機を開発しました。

■ 「ガチャえもん」が創り出す、 3つの「わくわく・ドキドキ」体験

1. 手のひらから伝わる「回す高揚感」

を完全再現

当社の自動販売機のノウハウを駆使し「専用ガチャハンドル」を新開発。指先に伝わる手応えと、ガチャガチャという音。特有の「自分で引き当てる」という能動的な楽しさを実現しました。

2. カプセルに捉われない商品展開と、

キャッシュレス対応

丸いカプセルに捉われない柔らかなぬいぐるみ、トレーディングカード、、アパレル小物など、さまざまな形状やサイズのアイテムを販売可能です※3。また、キャッシュレス決済に対応することで、「小銭が足りない」「両替が面倒」といったストレスを解消。数千円クラスのプレミアムな限定フィギュアや豪華景品など、高付加価値な商品も、ハンドルを回す高揚感とともにスマートに購入いただけます。

3. 1台の自販機がどこでも

「小さなテーマパーク」に

1台で複数の商品シリーズを展開できるため、並んだ商品の中から「何が当たるかな」という、わくわくドキドキする体験ができます。24時間、屋外でも設置場所に合わせて、その場でしか味わえない特別な体験価値を創出します。

サンデン・リテールシステム株式会社は、これからも人・商品・環境を繋ぐ会社として、さまざまな課題の解決に積極的に取り組み、便利で豊かな生活の実現に向け、新技術やサービスを提供していきます。

ガチャガチャ展 in 六本木

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43308/table/63_1_52adeef83b65cbe17133e354233090fb.jpg?v=202602041051 ]

詳細は公式サイトをご参照ください。

https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/gacha-gacha-in-roppongi-news-202601

※1 2026年1月末 一般社団法人 日本ガチャガチャ協会調べ

※2 出典：一般社団法人 日本カプセルトイ協会「2024年度カプセルトイ市場動向調査結果報告」

（2025年2月13日発表）

https://www.japan-cta.org/news/jacta2025/ （2026年1月27日閲覧）

※3 最大目安寸法 厚み約110mm、奥行き約170mm、幅約190mm 形状や材質により異なります。