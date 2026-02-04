堀江貴文氏登壇｜ドバイ不動産市況・未来予測対談＆ラグジュアリーネットワーキング開催のお知らせ
D.D CREST（https://ddcrest.com/）は、世界の投資家が注目する「ドバイ不動産」の最前線に触れ、各界のキーマンと交流を深めることができる、一夜限りの「豪華スペシャルトークセッション＆スペシャルイベント」を開催することをお知らせいたします。
実業家の堀江貴文氏をはじめ、ドバイ不動産およびビジネス界を牽引する豪華ゲストをお招きし、市場のリアルな市況と未来予測を語り尽くす特別な一日となります。
本イベントは限定200名様のみの貴重な機会となりますので、ぜひお早めにご確認ください。
▪️EVENT HIGHLIGHTS（イベントの見どころ）1. 豪華5名のキーマンによるスペシャルトークセッション
「ドバイ不動産市況・未来予測対談」と題し、以下の5名が登壇。メディアでは語られないリアルな現地情報や、今後のビジネスチャンスについて徹底討論いたします。
- 堀江 貴文 氏（実業家）
- 入江 巨之 氏（サムライパートナーズ代表）
- 木野 将徳 氏(Xモバイル代表)
- パーヴィス 氏（クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートドバイ責任者）
- 出倉 大輔 氏（D.D Crest代表）
他スペシャルゲストも参加調整中
2. プレミアムな空間でのネットワーキング＆カジノ体験
トークセッション後は、食事とアルコール（フリードリンク）を楽しみながらの交流会を開催いたします。
会場内にはバカラ台を設置し、株式会社INSPIRE VIP CASINO CLUB様のご協力による本格的なカジノ体験アトラクションもご用意。リラックスした空間で、登壇者や参加者様同士の交流の場を提供いたします。
3. 強力なパートナーシップによるイベント
主催・協力各社による最新の事業やプロジェクト紹介を行います。
今回は、SAMURAI PARTNERS、D.D CREST、CHRISTIE'Sに加え、Xモバイル様もパートナーとして参加。多角的な視点からのビジネス情報をお届けします。
▪️VENUE & PARTNERS（会場・パートナーについて）
会場は、五反田にある「Back to the furniture」にて開催します。
日本の女性トップモデルのマギー氏代表を務め、洗練されたインテリアと空間美が魅力の特別な会場です。ラグジュアリーな空間で、非日常的なひとときをお過ごしいただけます。
▪️EVENT DETAILS（開催概要）日時
2026年2月28日（土）
12:00 開場 / 12:45 開始 ～ 17:00 終了（予定）
会場
五反田 Back to the furniture
五反田TOCビル4階
〒141-0031東京都品川区西五反田7-22-17
ＪＲ、都営地下鉄五反田駅より・・・徒歩８分
東急電鉄目黒線不動前駅より・・・・徒歩６分
東急電鉄池上線大崎広小路駅より・・・徒歩５分
会場マップ
https://www.toc.co.jp/new1/access.html
定員
限定200名
▪️プログラム
・ SPECIAL TALK SESSION（ドバイ不動産未来予測対談）
・ PRESENTATION（最新事業・プロジェクト紹介）
・ NETWORKING & CASINO（軽食＋フリードリンク／バカラ体験）
▪️参加企業
・ SAMURAI PARTNERS
・ D.D CREST Real Estate
・ CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL ESTATE Dubai
・ Xモバイル
・ Back to the furniture
・ INSPIRE VIP CASINO CLUB
▪️food＋chef森山裕介
東京・西麻布や広尾を中心に、ミシュランのビブグルマンを獲得した「麻布笄軒（あざぶこうがいけん）」などを手掛ける、注目の料理人・経営者。
麻布笄軒（あざぶこうがいけん）
2014年オープン。看板メニューの「究極のたまごサンド」や「とろとろオムライス」で知られる洋食店。
ミシュランガイド東京にて、2年連続でビブグルマン（価格以上の満足感が得られる料理）を受賞。
国際会議において、G20大阪サミット代表団のダイニング料理長、G7広島サミットの料理長を務めるなど、公的な場でもその腕を振るう。
三軒茶屋にある森山珈琲、三宿焙煎所というカフェも展開。
BRISK STAND（ブリスクスタンド）
”和食にかぶりつけ”をコンセプトに、日本の食材と和食の感性を活かしたハンバーガーを提供するグルメバーガーショップ。
令和の虎でYouTuberヒカル氏に絶賛され、2025年に開催されたジャパンバーガーチャンピオンシップで優勝し、中でも、看板商品である「切ったやつ」を本イベントの為に提供。本年はドバイを含む海外出店も積極的に展開予定。
▪️お申し込み方法
本イベントは完全予約制となっております。
参加をご希望される方は、下記リンクよりお申し込み手続きをお願い申し上げます。
お申し込みはこちら :
https://myfm.jp/wsKPV8/3e7225ba7d75
皆様と会場でお会いできることを、心より楽しみにしております。