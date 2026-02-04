ネット回線のキャッシュバック受取成功率は92%｜それでも逃した人の最大の理由は手続き忘れではなく〇〇だった【セレクトラ独自調査】

セレクトラ・ジャパン株式会社調査結果まとめ

本調査は、過去3年以内にネット回線を申し込んだ利用者のうち、申し込んだプランにキャッシュバック特典があると認識していた人187人を対象に実施したものです。

- キャッシュバックについては、92％以上が受け取りに成功、または受け取り予定であることが確認されました。- 申し込み経路では、ウェブサイト経由が51%と最も多く、ネット回線の申し込みにおいてオンラインチャネルが主要な役割を占めていることが示されています。- 契約回線の種別を見ると、光回線が69%と多数派であることが分かります。- キャッシュバックを受け取れなかった理由としては、「付帯条件の未充足」が最も多く挙げられました。不要な有料オプションへの加入が条件となっている場合、費用対効果を考慮した結果、条件達成を見送る判断をする人もいました。

▶調査結果の詳細：https://selectra.jp/telecom/news/internet-cashback-survey-2026

【安心の実績】過去3年にネットを申し込んだ9割以上がキャッシュバック受取に成功・または成功見込み

キャッシュバックについて「すでに受け取った（77%）」、「これから受け取る予定（15%）」を合わせると、92%の人が受取・手続きに成功（または見込み）していることが判明しました。「キャッシュバック＝難しい」というイメージは過去のものになりつつあります。

「手続きが複雑で貰えないのでは？」というイメージもありますが、それとは裏腹にほとんどの人が正しく特典を手にしています。

キャッシュバックを受け取れなかった理由第1位は「付帯条件の未充足」（不要な有料オプションへの加入が必須で、結果的に損だと判断した）

残念ながらキャッシュバックを受け取れなかった人計8人にその理由をたずねたところ、「付帯条件の未充足」が最多で3人、次いで「申請時期の失念」が2人でした。

「付帯条件の未充足」は具体的には「不要なオプション加入が必須だったため、トータルで損だと判断して諦めた」という理由によるもので、このようなケースでは契約内容の複雑さがハードルになっていることが伺えます。

編集部の見解：キャッシュバックをもらっても有料オプションのコストとプラマイゼロになっては意味なし

高額なキャッシュバックの条件として有料オプションへの加入が必須となっているプランもあり、月額料金との兼ね合いを考えると「結果的に損」と判断した結果だと見られます。なお、これから光回線やホームルーターのネット回線を選ぶ際は、「キャッシュバック受取の時にオプション条件なし」の窓口を選ぶことが、このような失敗を避けるための最大のポイントであることが分かります。

【選ばれる光回線】シェア69%で圧倒的1位-高額キャッシュバックが人気か

契約回線の種類では、「光回線」が69%と最も多く選ばれており、ホームルーター（23%）やモバイルWi-Fi（5%）を大きく引き離しました。通信品質への信頼に加え、高額特典の充実が後押ししていると考えられます。

申し込み経路はWeb経由が半数（51％）以上 -「Webでシンプルに」契約している

今回の調査で、契約経路の過半数（51%）が「ウェブサイト」であることが分かりました。全体の受取成功率が92%と極めて高いことから、Web経由での申し込みでもフローが最適化されており、多くのユーザーが特典の恩恵を受けている現状が読み取れます。

キャッシュバックを確実に受け取るためのコツ3つ

キャッシュバックの受け取りに失敗しないためにチェックしなければいけないこと3つを紹介します。

1/3 有料オプション加入しなくてもキャッシュバック受け取りができること

高額な金額に目を奪われがちですが、適用条件に「有料オプション（動画サービスやサポートなど）への加入」が含まれていないか必ず確認しましょう。本当は使わないのに特典のためだけにオプションに加入するのは長い目で見て節約になりません。「オプション不要」と明記されている窓口が最も安全です。

2/3 受取時期が「1年以内」かつ「1回で全額受け取れる」こと

キャッシュバック受け取りは、プランにより翌月、1年後、2年後などかなりばらつきがあります。2年後などかなり先になると、受け取り忘れの可能性が高くなります。また、2回に分けて付与するキャッシュバックも存在し、これも受け取り忘れの可能性が高くなります。遅くとも1年以内に全額を受け取れるキャッシュバック特典を選ぶと良いでしょう。

3/3 申請方法はWebで完結すること

よほどマメな人でない限りは書類の郵送やFAXを求める窓口は避けた方が良いかもしれません。Web上の手続きだけで完結する窓口を選ぶのが、現代のスタンダードと言っても良いかもしれません。郵送の場合、封筒の準備や送料等でコストがかかる上、忙しい現代人にはあまり向きません。面倒になってあきらめてしまう可能性が高くなります。オンラインで申請できるキャッシュバック特典を選びましょう。

編集部の見解：特典を受け取った後も大事

「キャッシュバックを受け取れないのは一部の例外」であることが、今回のデータで証明されました。92%の人が成功しているという事実は、これから光回線を検討する方にとって大きな後押しになります。重要なのは金額の大きさだけでなく、受け取りやすさと、契約したプランを長く使い続けられるかどうかでしょう。キャッシュバック特典をもらったとしても、プランそのものをよく吟味せず、すぐに乗り換えてしまうケースもしばしば。そうなると満足度も下がり無駄なコストがかさんでしまいます。基本料金、特典の受け取り方、受け取りタイミングなど納得したプランに申し込むことが大事です。

調査概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/126702/table/58_1_55da9d8d5ea88a82e99ec4624da00a7c.jpg?v=202602041051 ]

本調査レポートのご利用について

※本調査の内容を引用される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。

- 引用元が「セレクトラ・ジャパン株式会社 ネット回線部門による調査」である旨の記載- アンケート調査結果掲載ページとして以下のリンクを設置https://selectra.jp/telecom/news/internet-cashback-survey-2026

