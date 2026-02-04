いなばペットフード　わんちゃん・猫ちゃんと楽しむ「ひな祭り」の一コマ 2026年3月カレンダー写真を大募集！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、弊社のメルマガ会員様限定で、わんちゃん＆猫ちゃんの2026年3月カレンダー画像作成イベントを実施いたします。3月のテーマは「ひな祭り」。ひな飾りや菱餅、桃の花など、春の年中行事を華やかに彩る素敵な一コマをお寄せください。

日本の春を象徴する行事は、ひな人形や和菓子もカラフルで、気持ちもワクワク。わんちゃん・猫ちゃんがひな人形と並ぶ姿や桃の花を眺める光景、ペット用のケーキを味わう様子など、飼い主様の愛情たっぷりのショットをお寄せください。

■イベント概要

◆募集対象：2026年3月カレンダーに掲載するわんちゃん・猫ちゃんのお写真

◆募集期間：2026年2月1日（日）～2026年2月23日（月・祝）

◆3月のテーマ：「ひな祭り」

◆採用特典：わんちゃんと猫ちゃんで毎月各1名様の作品を採用させていただき、「ほっと一息」に掲載させていただきます。あわせて弊社商品の詰め合わせセットを郵送いたします。

（ほっと一息：ほっと一息 | いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/support/download.html)）

カレンダーに採用されなかった方の中から抽選で、弊社商品を参加賞として郵送させていただきます。

詳細およびご応募方法は、以下のURLよりご確認ください。

メルマガ会員限定！ 2026年カレンダー画像作成イベント | いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/support/apply_download.html)

■メルマガ会員様限定キャンペーンも実施中！

メルマガでは、弊社の新商品プレゼントキャンペーンなどを随時ご案内しております。この機会にぜひご登録ください。

ご登録はこちらから：メールマガジン | いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/mailmagazine/)

お雛様やお内裏様の衣裳、いつもと違うごちそうや部屋の飾り付けなど、写真のアイデアは自由です。皆様の傑作をお待ちしております！

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)