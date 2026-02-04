二級建築士（設計製図） 2/18夜開催！無料セミナー「通学できない方に捧ぐ！不安ゼロで始める設計製図」

TAC株式会社通学=合格できない？そんな考えをTACは覆していきます！

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2月18日(水) 19:30より、下記タイトルの無料オンラインセミナーを開催します。

二級建築士(設計製図対策) 「通学できない方に捧ぐ！不安ゼロで始める設計製図」

設計製図は、試験の特性が学科とは大きく異なりますので、「どのように学習を進めていけばよいか不安…」「通学できないけど、本当に合格できる？」そんな悩みを抱える受験生も多いのではないでしょうか。

そんな悩みを抱える方に向けた、設計製図スタートセミナーです。令和７年本試験課題の分析をはじめ、近年の木造問題の傾向、試験対策のポイントを丁寧に解説し、さらに、Ｗｅｂ生の学習の進め方まで指南していきます。

通学が難しい方も、正しい情報と準備があれば怖くありません。当セミナーで不安を解消して学習をはじめていきましょう。

実施概要

●日時:2/18(水)19:30～

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 二級建築士設計製図試験をご受験した方・今後される方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0218A

セミナーではこんなお話をします

・令和７年 本試験課題の分析

・木造問題の傾向解説

・試験対策のポイント

・Web通信での学習の進め方

・TACの講座案内・質問会（匿名OK）

登壇講師

二級建築士 講師内藤 遼馬 （ないとう りょうま）講師

文系出身の一級建築士。「モノづくりって面白い！」と気づいた瞬間、迷わず建築の世界へ。意匠設計監理業務を通じて経験を積みながら、二級建築士・一級建築士とステップアップしてきた。わかりやすくメリハリのある講義が持ち味の、明朗快活な人たらし。彼が担当するクラスの出席率・継続率は毎年トップクラスを誇る。皆さんのモチベーションが最大限引き出されること、間違いなし。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/