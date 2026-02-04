【未経験OK】事務のスキルを学べる求職者支援訓練「Excelの応用からDXまで学ぶ事務担当者養成科」3/16開講！受講生募集開始

エキサイトホールディングス株式会社

ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉 正樹）は厚生労働省から認定を受けているオンライン型の求職者支援訓練にて、3月16日(月)より開始する「Excelの応用からDXまで学ぶ事務担当者養成科」の受講生を募集します。

このコースでは、一般事務・Excelの基礎を学習し、さらにWebツールの活用能力をつけ業務効率化やDX化もこなせる事務担当者を目指し、実践を通して学んでいきます。

募集期間：2026年1月27日（火）～2026年2月20日（金）まで

【カリキュラム詳細】 http://job-training.jp/wp-content/uploads/2026/01/OW_03_kyoto.pdf(http://job-training.jp/wp-content/uploads/2026/01/OW_03_kyoto.pdf)

事務スキルは、どの業界でも必要とされる重要なスキルです。企業運営を支える事務職は、正確性や効率性が求められ、高く評価されています。多くの企業が即戦力となる人材を求めています。

本コースは、履歴書・職務経歴書の添削や面接対策など、就職サポートも充実しています！事務職として新たなキャリアをスタートさせましょう。

■事務担当者養成科とは

本コースでは、表計算（Excel）を中心に、業務効率化を行うためのマクロ・VBA / DXツール各種について学んでいきます。ITツールの活用力を身に付けることで、守備範囲の広い事務担当者になることを目指しており、それぞれの能力を座学と実践を通して学んでいきます。

■対象者の条件

■求職者支援訓練とは

- 文字入力やファイルの操作などのパソコンの基本操作を自力で行える方- Ｗｅｂカメラ・マイク付属のパソコンを所有し、上り下りの双方で実測値が１０Ｍｂｐｓ以上のインターネット通信環境が用意できる方

「求職者支援制度」として雇用保険を受給できない求職者の方等向けに、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すために無料で受講できる制度です。

訓練期間中及び訓練終了後もハローワークと訓練校が連携し、積極的な就職支援を行います。収入・資産などの一定要件を満たす方には、訓練受講中に国から「職業訓練受講給付金」が支給されます。

■募集概要

■事前説明会（オンライン）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1075_1_d103ac40c69dccbf5d366d418b249b43.jpg?v=202602041051 ]

詳しいカリキュラムや難易度について、実際の講師がわかりやすくご説明します。 さらに、卒業生も参加し、講座の雰囲気やリアルな体験談をお話しします！

▼説明会の参加予約はこちらから

https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=I6YNEi&liff_id=1657874369-R22djydG(https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=I6YNEi&liff_id=1657874369-R22djydG)

上記のURLからLINEに登録後、説明会の参加予約が可能です。

■お申込方法

お住まいの地域を管轄するハローワークでお手続きをお願いします。

オンライン型の職業訓練なので、京都府以外にお住まいの方でもお申込が可能です。

詳しくはハローワークにお問い合わせください。

■訓練に関するお問い合わせ

ジョブトレ京都校

電話 ：050-8884-5051

■ワークキャリア株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2024年7月1日

代表者 ：代表取締役 秋吉 正樹

事業内容 ：職業訓練校「ジョブトレ」運営

URL ：https://job-training.jp