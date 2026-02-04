【大分県豊後高田市】長崎鼻ビーチリゾートが、「家族で楽しむ！春の釣り体験プラン」を2月1日より発売

株式会社FoundingBase

大分県豊後高田市にあるグランピング宿泊施設「長崎鼻ビーチリゾート」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、2月1日より、新プラン「家族で楽しむ！春の釣り体験プラン」の提供を開始します。

春の釣り体験プランとは

長崎鼻ビーチリゾートは、「海と過ごす一日」をコンセプトに、長崎鼻の海を味わいつくす体験を提供しております。

本プランは、

・子供に自然体験をさせたい

・釣りに興味はあるけど、道具や場所がわからない

家族にぴったりの、“釣り体験付き”春限定の宿泊プランです。

春は産卵を迎えた魚が岩場や浅場などに集まるため、釣りに最適な季節となっています。

長崎鼻の穏やかな海で釣りデビューしてみませんか。

■ こんな方におすすめ

・春休み・週末に家族旅行を考えている方

・子供と一緒に自然を満喫したい方

・自然・海・アウトドアをまとめて楽しみたい方

プラン情報

プラン名：家族で楽しむ！春の釣り体験プラン

プラン特典：

・穴釣りセットレンタル（2人分）

・夷谷温泉の無料入浴券

・バラエティBBQセット

・BBQグリル

・焚き火セット



販売価格：1名様9,700円～(4名様1室利用時）

販売期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

※ 事前予約制です。

※上記はサービス料・消費税込の料金です。

※ 料金はリリース日時点の料金となります。予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※ 対象客室、設備、その他特記事項は、以下販売ページをご確認ください。

長崎鼻ビーチリゾートについて

詳細はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001369&pl=PL00058571&ci=20260126&co=20260127&rmcd001=RM00004981&rm001=1<001=0_1_2_3_5_7&lnum001=2_0_0_0_0_0&sumrm=1&way=1&cinon=true&dpck=false&DPCheckEnable=false

「長崎鼻ビーチリゾート」は、長崎鼻海水浴場内にある「海とすごす一日」がコンセプトのアウトドア施設です。

「海・砂浜・夕陽・星空」の4つの自然を一つの場所で味わうことができ、時間と共に移り変わる非日常の体験を楽しむことができるのが最大の魅力です。

キャンピングトレーラーでの宿泊体験、海を眺めながらのBBQ体験、シーカヤック・SUP・釣り・サウナといったアクティビティ体験などが楽しめます。BBQセットや焚き火台などアウトドアに必要な備品はレンタルでき、手軽にアウトドア体験ができることも魅力です。

施設情報

長崎鼻ビーチリゾート

〒872-1207 大分県豊後高田市見目4080-1

営業時間：9:00-18:00（定休日：水曜日 ※繁忙期は無休）

電話番号：050-5482-3330

アクセス：大分農業文化公園ICから車で約50分

HP ：https://nagasakibana-beach.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 観光事業部 豊後高田市拠点

電話番号：050-5482-3330

メール ：nagasakibana-beach@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般