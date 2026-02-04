株式会社Jiffcy、株式会社YOUTRUST主催の「STARTUP PARADISE 2026」に出展

株式会社Jiffcy

Jiffcyを通してコミュニケーション課題の解決に取り組む、株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO西村成城、以下「Jiffcy」）は、2026年2月7日（土）に東京ミッドタウン ホール＆カンファレンスで開催される「STARTUP PARADISE 2026」に出展いたします。

■出展概要

イベント名：STARTUP PARADISE 2026

出展日程：2026年2月7日（土）

開催場所：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス

ブース位置：ライジングブース

■テキスト通話アプリ『Jiffcy』とは

『Jiffcy』はテキストで通話感覚のコミュニケーションができる、便利で新しいテキスト通話アプリです。『Jiffcy』はリアルの友達、家族、恋人と利用する実名SNSです。電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

『Jiffcy』はコロナ禍を経て、離れていても対面に近い本物のコミュニケーションができるSNSとして、Z世代、α世代の学生を中心に多くの方に使われています。直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクイン。また、アプリブ「Best App Award 2025」優秀賞を受賞いたしました。

■Jiffcy ダウンロード

以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。

https://jiffcy.go.link/19XLX

■会社概要

・社名：株式会社Jiffcy

・本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F

・代表者：代表取締役CEO 西村 成城

・事業内容：インターネットサービス

・設立：2018年1月

・HP：https://jiffcy.com

