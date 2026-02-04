「次の一歩を描くための滞在拠点」が柿の木坂に誕生｜一棟独立型レジデンス「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」会員限定オープン

行動する大人のためのプライベートレジデンスブランド「Quiet TOKYO」の第一弾としてオープンした目黒区柿の木坂の一棟独立型レジデンス「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」。


2月初旬より完全招待制でプレオープンしました。


現時点では招待者のみの予約を受け付けており、3月より一般予約の受付開始を予定しています。



都市の静寂を味方にする「次の一歩を描くための滞在拠点」




東京、ニューヨーク、大阪。


世界の都市は、加速し続けるエネルギーと情報、そして喧騒に包まれています。


Quiet TOKYOが提示するのは、そこから完全に切り離された「逃避」ではありません。


都市の中心に身を置きながら、一度立ち止まり、自分自身を再起動するための静寂の拠点 です。



Quietは


「都市 × プライベート × ラグジュアリー」 を掛け合わせた新しいカテゴリー。



ラグジュアリーホテルの快適さ、


別荘にはない都市的な機動力、


民泊では得られない一棟独立・完全プライベートという条件を備え、


単なる宿泊ではなく、次の一歩を踏み出すための充足の時間を提供します。



Quiet TOKYOコンセプト動画


https://youtu.be/sxQDz1t0al0



Quiet TOKYO 第一弾｜柿の木坂「凪」


Quiet TOKYOの第一弾として選ばれたのが、邸宅地である目黒区・柿の木坂。


城南エリアの中でもひときわ落ち着いた住宅街であり、


有名人の邸宅や要職に就くビジネスパーソンも多く暮らすこの地は、


環境と都心アクセスの両立という点で極めて稀有なロケーションです。


都市の鼓動のすぐそばにありながら、


敷地に一歩足を踏み入れると、外界の気配は静かに遮断されます。



自然とつながる静寂のための空間


柿の木坂「凪」は、


都市の中にありながら、自然とつながる深い静寂を体験するために設計された空間です。


光、風、余白、そして音の少なさ。


ただ身を置くことで、心と身体が静かに整っていく。


凪にはそのための環境が用意されています。



1階｜夜明けの庭


白砂と一本の木が佇む庭。


都市から心を切り替え、内側へと意識を向けるための始まりの静寂を象徴します。



設備


・屋内駐車場（広め1台）


・シャワールーム


・寝室


・白砂と一本の木の庭



2階｜洞窟のリビング


水蒸気暖炉の揺らぎ、大型ソファ、白亜のアイランドキッチン。


複数人での対話にも、ひとりでの内省にも対応する余白のある空間です。



設備


・水蒸気暖炉


・大型ソファ


・アイランドキッチン


・冷蔵庫2台


・組子細工



3階｜青ゐ空のスパ





サウナ、水風呂、屋外ジャグジー。


空を仰ぎ、光と風とともに心身を解き放つ、浄化のためのフロアです。



設備


・本格サウナ


・水風呂


・屋外ジャグジー


・スパエリア


・寝室



施設概要


「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」は、


現在、完全招待制にてプレオープンしております。



今後、準備が整い次第、一般予約の受付開始を予定しています。



施設名：Quiet TOKYO 柿の木坂「凪」


所在地：東京都目黒区柿の木坂3丁目11-9


構造：一棟独立型・3階建


運営形態：完全招待制（プレオープン期間限定）



