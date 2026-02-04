「次の一歩を描くための滞在拠点」が柿の木坂に誕生｜一棟独立型レジデンス「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」会員限定オープン

株式会社UBIQS

行動する大人のためのプライベートレジデンスブランド「Quiet TOKYO」の第一弾としてオープンした目黒区柿の木坂の一棟独立型レジデンス「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」。

2月初旬より完全招待制でプレオープンしました。

現時点では招待者のみの予約を受け付けており、3月より一般予約の受付開始を予定しています。

都市の静寂を味方にする「次の一歩を描くための滞在拠点」

東京、ニューヨーク、大阪。

世界の都市は、加速し続けるエネルギーと情報、そして喧騒に包まれています。

Quiet TOKYOが提示するのは、そこから完全に切り離された「逃避」ではありません。

都市の中心に身を置きながら、一度立ち止まり、自分自身を再起動するための静寂の拠点 です。

Quietは

「都市 × プライベート × ラグジュアリー」 を掛け合わせた新しいカテゴリー。

ラグジュアリーホテルの快適さ、

別荘にはない都市的な機動力、

民泊では得られない一棟独立・完全プライベートという条件を備え、

単なる宿泊ではなく、次の一歩を踏み出すための充足の時間を提供します。

Quiet TOKYOコンセプト動画

https://youtu.be/sxQDz1t0al0

Quiet TOKYO 第一弾｜柿の木坂「凪」

Quiet TOKYOの第一弾として選ばれたのが、邸宅地である目黒区・柿の木坂。

城南エリアの中でもひときわ落ち着いた住宅街であり、

有名人の邸宅や要職に就くビジネスパーソンも多く暮らすこの地は、

環境と都心アクセスの両立という点で極めて稀有なロケーションです。

都市の鼓動のすぐそばにありながら、

敷地に一歩足を踏み入れると、外界の気配は静かに遮断されます。

自然とつながる静寂のための空間

柿の木坂「凪」は、

都市の中にありながら、自然とつながる深い静寂を体験するために設計された空間です。

光、風、余白、そして音の少なさ。

ただ身を置くことで、心と身体が静かに整っていく。

凪にはそのための環境が用意されています。

1階｜夜明けの庭

白砂と一本の木が佇む庭。

都市から心を切り替え、内側へと意識を向けるための始まりの静寂を象徴します。

設備

・屋内駐車場（広め1台）

・シャワールーム

・寝室

・白砂と一本の木の庭

2階｜洞窟のリビング

水蒸気暖炉の揺らぎ、大型ソファ、白亜のアイランドキッチン。

複数人での対話にも、ひとりでの内省にも対応する余白のある空間です。

設備

・水蒸気暖炉

・大型ソファ

・アイランドキッチン

・冷蔵庫2台

・組子細工

3階｜青ゐ空のスパ

サウナ、水風呂、屋外ジャグジー。

空を仰ぎ、光と風とともに心身を解き放つ、浄化のためのフロアです。

設備

・本格サウナ

・水風呂

・屋外ジャグジー

・スパエリア

・寝室

施設概要

「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」は、

現在、完全招待制にてプレオープンしております。

今後、準備が整い次第、一般予約の受付開始を予定しています。

施設名：Quiet TOKYO 柿の木坂「凪」

所在地：東京都目黒区柿の木坂3丁目11-9

構造：一棟独立型・3階建

運営形態：完全招待制（プレオープン期間限定）

プレオープン期間の取材に関するお問い合わせは、下記より承ります。

Quiet TOKYO 広報担当

担当者名：Webマーケティング部 渡邉

電話番号：03‐5545‐5523

メールアドレス：info@quiet-tokyo.com

Quiet TOKYO公式サイト：https://nagi.quiet-tokyo.com/movie

会社概要

社名：株式会社WALLMATE不動産

所在地：東京都港区赤坂2丁目3-5 赤坂スターゲートプラザ15階

代表者：代表取締役 白川 巴里

設立：2015年3月

資本金：1億円

事業内容：売買仲介業／賃貸仲介業／不動産管理業／不動産開発事業／不動産投資事業／損害保険代理業／一級建築士事務所

URL：https://wallmate-holdings.co.jp/

社名：株式会社UBIQS

所在地：東京都港区赤坂1-7-19キャピタル赤坂ビル3階

代表者：代表取締役 白川 巴里

設立：2019年４月

資本金：8,000万円

事業内容：宿泊事業及びホテル、旅館のコンサルティング・運営・建築の企画・内装デザイン／清掃業務・ハウスクリーニング／撮影スタジオ・スペース貸運営・管理／WEBマーケティング

URL：https://ubiqs.jp/