「次の一歩を描くための滞在拠点」が柿の木坂に誕生｜一棟独立型レジデンス「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」会員限定オープン
行動する大人のためのプライベートレジデンスブランド「Quiet TOKYO」の第一弾としてオープンした目黒区柿の木坂の一棟独立型レジデンス「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」。
2月初旬より完全招待制でプレオープンしました。
現時点では招待者のみの予約を受け付けており、3月より一般予約の受付開始を予定しています。
都市の静寂を味方にする「次の一歩を描くための滞在拠点」
東京、ニューヨーク、大阪。
世界の都市は、加速し続けるエネルギーと情報、そして喧騒に包まれています。
Quiet TOKYOが提示するのは、そこから完全に切り離された「逃避」ではありません。
都市の中心に身を置きながら、一度立ち止まり、自分自身を再起動するための静寂の拠点 です。
Quietは
「都市 × プライベート × ラグジュアリー」 を掛け合わせた新しいカテゴリー。
ラグジュアリーホテルの快適さ、
別荘にはない都市的な機動力、
民泊では得られない一棟独立・完全プライベートという条件を備え、
単なる宿泊ではなく、次の一歩を踏み出すための充足の時間を提供します。
Quiet TOKYOコンセプト動画
https://youtu.be/sxQDz1t0al0
Quiet TOKYO 第一弾｜柿の木坂「凪」
Quiet TOKYOの第一弾として選ばれたのが、邸宅地である目黒区・柿の木坂。
城南エリアの中でもひときわ落ち着いた住宅街であり、
有名人の邸宅や要職に就くビジネスパーソンも多く暮らすこの地は、
環境と都心アクセスの両立という点で極めて稀有なロケーションです。
都市の鼓動のすぐそばにありながら、
敷地に一歩足を踏み入れると、外界の気配は静かに遮断されます。
自然とつながる静寂のための空間
柿の木坂「凪」は、
都市の中にありながら、自然とつながる深い静寂を体験するために設計された空間です。
光、風、余白、そして音の少なさ。
ただ身を置くことで、心と身体が静かに整っていく。
凪にはそのための環境が用意されています。
1階｜夜明けの庭
白砂と一本の木が佇む庭。
都市から心を切り替え、内側へと意識を向けるための始まりの静寂を象徴します。
設備
・屋内駐車場（広め1台）
・シャワールーム
・寝室
・白砂と一本の木の庭
2階｜洞窟のリビング
水蒸気暖炉の揺らぎ、大型ソファ、白亜のアイランドキッチン。
複数人での対話にも、ひとりでの内省にも対応する余白のある空間です。
設備
・水蒸気暖炉
・大型ソファ
・アイランドキッチン
・冷蔵庫2台
・組子細工
3階｜青ゐ空のスパ
サウナ、水風呂、屋外ジャグジー。
空を仰ぎ、光と風とともに心身を解き放つ、浄化のためのフロアです。
設備
・本格サウナ
・水風呂
・屋外ジャグジー
・スパエリア
・寝室
施設概要
「Quiet TOKYO 柿の木坂『凪』」は、
現在、完全招待制にてプレオープンしております。
今後、準備が整い次第、一般予約の受付開始を予定しています。
施設名：Quiet TOKYO 柿の木坂「凪」
所在地：東京都目黒区柿の木坂3丁目11-9
構造：一棟独立型・3階建
運営形態：完全招待制（プレオープン期間限定）
プレオープン期間の取材に関するお問い合わせは、下記より承ります。
Quiet TOKYO 広報担当
担当者名：Webマーケティング部 渡邉
電話番号：03‐5545‐5523
メールアドレス：info@quiet-tokyo.com
Quiet TOKYO公式サイト：https://nagi.quiet-tokyo.com/movie
会社概要
社名：株式会社WALLMATE不動産
所在地：東京都港区赤坂2丁目3-5 赤坂スターゲートプラザ15階
代表者：代表取締役 白川 巴里
設立：2015年3月
資本金：1億円
事業内容：売買仲介業／賃貸仲介業／不動産管理業／不動産開発事業／不動産投資事業／損害保険代理業／一級建築士事務所
URL：https://wallmate-holdings.co.jp/
社名：株式会社UBIQS
所在地：東京都港区赤坂1-7-19キャピタル赤坂ビル3階
代表者：代表取締役 白川 巴里
設立：2019年４月
資本金：8,000万円
事業内容：宿泊事業及びホテル、旅館のコンサルティング・運営・建築の企画・内装デザイン／清掃業務・ハウスクリーニング／撮影スタジオ・スペース貸運営・管理／WEBマーケティング
URL：https://ubiqs.jp/