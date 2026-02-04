利用者の9割が「知人に勧めたい」ー地域コミュニティを創出する立川市のコワーキングスペースが開業3周年

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（読み：アゴラ、本社：東京都町田市、代表：長谷部 信樹）が多摩信用金庫から委託を受け2023年2月より運営する、コワーキングスペース＆インキュベーションオフィスme:rise立川は開業3周年を迎えるにあたり、会員を対象としたアンケート調査を実施しました。その結果、回答者の95％が「家族や友人に勧めたい」と回答。また、スタッフ対応については76.9％が「大変満足」と評価しました。



調査概要

・調査対象：me:rise立川会員

・回答数：40名

・調査方法：オンラインアンケート

・調査時期：2026年1月10日～13日

※本調査は施設会員を対象としたものであり、地域拠点としての実態把握を目的としています。

約9割が「家族や友人に勧めたい」と回答

「家族や友人にme:rise立川を勧めたいと思いますか」という設問に対し、95％が「勧めたい」と回答。

この結果は、利用者自身が体験価値に納得し、第三者にも紹介したいと感じていることを示しています。

口コミや紹介を通じた利用が多い地域密着型施設において、高い推奨意向は信頼の指標といえます。

スタッフ対応に8割超が「大変満足」と評価

スタッフ対応については、76.9％が「大変満足」と回答しました。



〈実際に寄せられたコメント〉 ※一部コメント抜粋

・「施設の快適さのほか、スタッフの存在が素晴らしい」（40代/男性 会社経営者）

・「どのスタッフもいつも笑顔で気持ちよく利用できる」（50代/男性 フリーランス）

・「スタッフの声掛けがあたたかくてホッとする」（50代/女性 フリーランス）



近年、無人運営や省人化など多種多様なコワーキング業界において、当施設ではスタッフが常駐し、利用者同士をつなぐコミュニティマネジメントを重視しています。

その姿勢が、利用者の安心感や継続利用、推奨意向の高さにつながっていると考えられます。





人と人が繋がる場に

利用満足度以上に、「勧めたい」「スタッフ対応」への評価が高い点は、コワーキングスペースに求められる役割が変化しつつあることが伺えます。

作業場所の提供にとどまらず、

・ 相談できる人がいる

・ 利用者同士が緩やかにつながる

・ 地域の中で孤立しない

といった価値が、フリーランスやリモートワーカー、地域事業者に支持されていると考えられます。

me:rise立川が実現した、使いやすさと居心地を両立する空間設計

当施設は多摩信用金庫本店跡地をリノベーションし、カフェのような雰囲気の空間設計に。

天井が高くガラス張りの開放的な空間とJR立川駅から徒歩4分という利便性の高い立地を兼ねており、ここで仕事や勉強をする利用者に支持されています。

一方でスタッフが常駐し利用者同士の自然なコミュニケーション促進や、ビジネスマッチングをサポート。

空間の快適さというハード面と、人を介したサポートや交流を生み出すソフト面が利用者にとって安心感や利用のしやすさに繋がり、結果として高い推奨意向やスタッフ対応評価に表れていると考えられます。

運営コメント

【多摩信用金庫 価値創造事業部 池上 直輝（いけがみ なおき）】

賑わいと活気のあるコワーキングスペース・インキュベーション施設で地域を盛り上げたいという想いで旧本店を改装したme:rise立川プロジェクトをスタートさせました。

企画構想段階からAGORA様とパートナーシップを組み取り組んで参りました。

me:rise立川の開放的でお洒落な空間作りや、コミュニティマネージャー皆さまの親しみやすい雰囲気やホスピタリティは、利用者の皆さまに大変好評をいただいております。

今後も共創により創業支援・地域の交流拠点としてのme:rise立川を盛り上げ地域活性化に貢献してまいります。3周年を迎えるme:rise立川をこれからもよろしくお願いいたします。

今後の展望

me:rise立川を運営する株式会社AGORA。

AGORA（アゴラ）とはギリシャ語で「広場」を指します。

今後もme:rise立川は、交流イベントや事業者同士のマッチング機会をさらに強化し

地域に開かれ、人が集まる「広場」として事業創出のハブとしての役割を深めていきます。

施設概要

施設名：たましん地域/未来共創センター me:riseTACHIKAWA（ミライズタチカワ）

住所 : 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 1F

座席数：フリースペース（最大70席）、ブース席（22席）、個室（8室）、インキュベーション個室（12室）

設備/機能：チャレンジスペース（展示・販売スペース）、貸会議室、インターネット（Wi-Fi）、郵便ポスト、ロッカー、フリードリンク（カフェ＆ドリンクバー）等

サービス：セミナー・交流会等事業支援イベントの開催、地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置 等



＊HP：https://www.merise-tamashin.net/

＊Instagram：https://www.instagram.com/merise_tachikawa/?hl=ja

その他 株式会社AGORAが運営するコワーキングスペース

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで開放感のある空間スペースが特徴的。

コミュニティ充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

Instagram：https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja



・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年7月から受託運営。

1h500円～ご利用いただけます。

個室の一時利用も可能。テレワークや、サクッとWeb会議におすすめ。

駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

HP：https://www.agora-office.com/



・AGORA KGU KANNAI（関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

横浜・関内キャンパス内にある一面ガラス張りの開放的な空間。

学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

圧倒的なロケーションでのびのびお仕事ができます。

HP：https://www.agora-kgu.com/