【山形プリン×BOTAcoffee】5層の重奏が織りなす冬の最高傑作「珈琲オペラプリン」が2月7日(土)より期間限定で新登場！

株式会社古窯ホールディングスのグループ会社、株式会社YSコーポレーション（本社：山形県上山市、代表取締役社長：佐藤太一）が運営する山形県初のプリン専門店「山形プリン」は、2026年2月7日(土)より、山形市の人気自家焙煎珈琲ショップ「BOTAcoffee（ボタコーヒー）」とコラボレーションした新商品「珈琲オペラプリン」を期間限定で販売開始いたします。

■開発の背景：冬の定番「オペラ」への挑戦と、待望のコラボ再実現

冬のカフェシーンで愛される伝統的なチョコレートケーキ「オペラ」。珈琲の苦味とチョコレートの甘美な調和を、プリン専門店としてどう表現すべきか。その答えを導き出すため、かつて共同開発した「珈琲プリン」が大好評を博した、BOTAcoffeeと再びタッグを組みました。

単なる「珈琲味のプリン」ではなく、幾層にも重なるテクスチャーの変化を楽しめる、まさに“食べる珈琲”としてのスイーツを目指しました。

■ 「珈琲オペラプリン」5つのこだわり層

瓶の中に美しく重なる5つのレイヤーは、スプーンを入れる深さによって味わいが変化するように緻密に計算されています。

１.厳選コーヒー豆のクラッシュトッピング：BOTAcoffeeの焙煎豆をそのままトッピング。最初に鼻に抜ける芳醇な香りと、カリッとした食感が、この先の濃厚な層への期待感を高めます。

２.艶やかなチョコグラサージュ：宝石のような光沢を放つチョコの膜が、下の層の香りを閉じ込めます。口に含んだ瞬間に溶け出すなめらかさが特徴です。

３.濃厚チョコレートムース ＆ 珈琲スポンジ：空気を抱き込ませた軽やかなムースの中に、BOTAcoffeeのエキスをたっぷりと染み込ませたスポンジを配置。本物の「オペラ」を食べているかのような贅沢な食感を演出しました。

４.漆黒の自家製コーヒーゼリー：甘さを抑え、BOTAcoffee特有の深いコクとキレを抽出したゼリー層。中層の甘みを引き締め、最後のプリン層へと繋ぐ重要な役割を果たします。

５.山形プリン謹製・プレーンプリン：山形県産「やまべ牛乳」と「紅花たまご」を使用した、当店自慢のなめらかなプリン。すべての層が混ざり合った時、全体を優しく包み込むカスタードのコクが広がります。

■ コラボレーションパートナー：BOTAcoffee（ボタコーヒー）

BOTAcoffee 店舗深煎り珈琲は自家焙煎

山形市七日町のシネマ通りに店を構える、老舗洋傘店跡地をリノベーションした自家焙煎珈琲ショップ。店主の佐藤氏が丁寧に焙煎する豆は、力強いコクとクリアな後味が特徴で、県内外の珈琲愛好家から絶大な支持を得ています。

今回の「珈琲オペラプリン」には、山形プリンの濃厚な甘みに負けない、香りと苦みのバランスが最高の専用豆を使用しています。

■ 商品概要

・商品名：珈琲オペラプリン

・販売期間：2026年2月7日(土) ～ 期間限定

・販売価格：テイクアウト 561円（税込）、イートイン 572円（税込）※2026年2月時点の予定価格です。

・販売場所：山形プリン本店、山形プリン道の駅蔵王店 ※随時、公式オンラインショップでも販売予定。

山形県の素材を活かした山形県初のプリン専門店

山形県は恵まれた自然環境によりフルーツやその他の原材料においても、美味しい食材が旬な状態で年中味わうことができる。そんなフルーツ王国山形の魅力を発信するプリン専門店が「山形プリン」である。山形の生産者の方々が丹精込めて作り上げた最高の素材を全国の方々に伝えるべく、「山形プリン」が誕生した。

山形プリン本店の特徴

1. 山形県の素材を活かした初のプリン専門店

2. 提供するプリンは全て店内の工房で製造した新鮮で美味しいプリン

3. 山形県産の朝採れ卵“紅花卵”などの地元素材を活かしてつくるご当地プリンを提供

4. 賞味期限10分の生プリンは連日開店直後には売り切れ

5. お土産や手土産としても活用しやすいクラフトバッグでの持ち帰りが可能

6. 山形県産のさくらんぼを使用したプリンも提供

7. 全国テレビなどでも話題の朝から行列ができるプリン専門店



【店舗概要】

店舗名 ： 山形プリン

所在地 ： 〒999-3242 山形県上山市葉山4-33

※旅館日本の宿古窯より徒歩1分

電話番号 ：023-665-1955

山形プリン道の駅蔵王の特徴

1. 山形県の素材を活かした県内初のプリン専門店の2号店

2. フルーツ王国山形・蔵王の地元素材の魅力を発信

3. 蔵王ミルクや蔵王鶏卵を使用した山形プリン道の駅蔵王限定のオリジナル商品を提供

4. 山形県産の朝採れ卵“紅花卵”などの地元素材を活かしてつくるご当地プリンを多数提供

5. お土産としても活用しやすいクラフトバッグでの持ち帰りが可能

【店舗概要】

店舗名 ： 山形プリン道の駅蔵王

所在地 ： 〒999-2307 山形県山形市表蔵王79‐1

※山形県観光物産会館ぐっと山形に隣接

電話番号 ：023-665-1955

営業時間・定休日に関する情報は公式HPをご確認ください。

山形プリン

山形プリン公式HP :https://yamagata-purin.com/

【会社概要】

商号 ：株式会社YSコーポレーション

本社所在地：〒999-3242 山形県上山市葉山4-33

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 太一

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20