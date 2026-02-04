トイレの個室で生理用ナプキンを無料で受け取れる「トレルナ」がジョイセフの教育プログラムと連携

株式会社ネクイノ

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表：石井 健一）は、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「toreluna(https://toreluna.com/)（トレルナ）」（以下 トレルナ）は、国際協力NGOジョイセフ（以下「ジョイセフ」）と連携し、教育現場における生理用品の恒常的な設置と、女性の健康課題の一つである月経をはじめ、SRHR（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する理解促進に向けた取り組みを開始いたします。

本取り組みでは、トレルナが展開するプロジェクト「1minute,1napkin（ワンミニッツ・ワンナプキン）*」により集まった生理用ナプキンを、ジョイセフを通じて同団体が支援する中学・高校・大学等に寄贈します。併せて、各学校の教員や関係者、学生を対象とした教育プログラムを実施し、教育現場での理解を深める機会を創出します。これにより、生理用品の恒常的な設置・運用が定着する環境づくりを目指します。

ジョイセフ（公益財団法人）について

ジョイセフは、すべての人が自分の意思で生き方を選択できる世界をめざして、基本的人権であるSRHRを推進する、日本生まれの国際協力NGOです。これまで半世紀以上にわたり、日本を含む43の国と地域で、女性の命と健康を守る活動を継続し、SRHRの啓発や教育、アドボカシーを行ってきました。

https://www.joicfp.or.jp/jpn

■連携内容

・生理用ナプキンの提供

「1minute,1napkin*」によって集まった生理用ナプキンを、ジョイセフが支援する中学・高校・大学等へ寄贈します。この提供をきっかけに、学校内で生理用ナプキンを常備し、必要な時にいつでも利用できる環境整備の推進を目指しています。初回の進捗報告は2026年6月頃を予定しています。

・教育／理解促進プログラム

ジョイセフが実施する、月経を含むSRHR（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）に関する教育プログラムを、2026年秋頃より、教員・関係者・学生を対象に順次実施予定です。また、学校や自治体を含む関係者と報告会を行い、本取り組みの成果や課題を共有することで、教育現場にとどまらず、地域や社会全体に広げてまいります。

*「1minute,1napkin」概要

「1minute,1napkin」は、全国に設置されているトレルナで広告が1分放映されるごとに1枚の生理用ナプキンを自治体や学校、被災地など、生理用品を必要とする地域・団体へお届けするプロジェクトです。

▼「1minute,1napkin」について

https://toreluna.com/torelunavision-1minute1napkin

■今後の展望

この度のジョイセフとの連携により、教育現場をはじめ、自治体や企業などと協働しながら、ナプキンを必要とする方々に届ける仕組みを持続的に運用し、誰もが安心して過ごせる社会の実現を目指します。さらに、ナプキン寄贈にとどまらず、教育・啓発の機会提供や地域との連携など、多方面で活動の幅を広げていく予定です。



“この一枚を、あたりまえに。”



トレルナは、「必要とする誰もが、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現に向け、共感いただける企業や団体の皆さまとともに、安心して過ごせる環境づくりを進めてまいります。

■「toreluna（トレルナ）」について

トイレットペーパーと同様に、生理用ナプキンについてもさまざまな施設で無償提供できるようにしたい。そんな想いから本サービスは生まれました。トレルナは、スマートフォンアプリとトイレ内のディスペンサーが連動することで、ナプキンが無料で受け取れるサービスです。トレルナが設置されているトイレ個室に入るとデジタルサイネージにトレルナパートナーの動画が表示され、持続的にサービスを提供できる仕組みとなっています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォン上で専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) アプリを起動し、トイレ内設置のデバイス画面内右下のQRコードを読み込む

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

■設置場所について

■広告／設置パートナーについて

■トレルナパートナー（広告主、設置先）募集

トレルナでは、賛同いただけるパートナーを募集しております。一人でも多くの方々と、新しいトイレの当たり前をつくるために一緒に歩んでいきたいと考えております。本取り組みを応援いただける方、共感いただける事業者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■株式会社ネクイノ 会社概要

株式会社ネクイノは、医療および関連法規分野に知見を持つ専門家を中心に2016年6月に創業。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」を掲げ、ICTを活用したオンライン診察や健康管理支援、未病対策などを通じ、一人ひとりのライフスタイルや健康状態に合わせて選択・活用できる医療環境の構築に取り組んでいます。2018年6月に婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ(https://smaluna.com/)」をリリース。2020年より企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz(https://smaluna.com/forbiz/)」、2023年よりアスリート向け支援サービス「スマルナ for Sports(https://smaluna.com/forsports/)」を展開。オフラインのサポート拠点として、大阪・心斎橋にてユース世代向け相談施設「スマルナステーション(https://smaluna.com/smaluna-station/)」を運営。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ(https://toreluna.com/)」を本格始動しています。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

設立：2016年6月3日



