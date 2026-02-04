新スイーツブランド「ＳＡＪＩＥ」　1月30日発売開始

シャディ株式会社

シャディ株式会社から新たなオリジナルスイーツブランド「SAJIE 」（サジエ）が誕生。


バーニーズ　ニューヨーク銀座本店にて、1月30日（金）より新発売いたしました。



　　　　　　　　　　　　　　　チョコレート　＜アールグレイ＆ブルーベリー＞


「SAJIE」は絵と菓子という二つの異なるクリエイションを重ねあわせ、表現したスイーツブランドです。まずは第一弾商品として「SAJIE」を象徴する匙（スプーン）のチョコレートと、コンフィチュールを発売。厳選されたこだわりの素材を使用し、丁寧に時間をかけ、手作りでご用意いたしました。





ピスタチオ & 韃靼そば




キャラメル & マロン




カシス & パインディル




さくらミルク ＆ ローズレモングラス





▼商品・ブランド詳細は下記ＰＤＦにてご覧いただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d78929-89-0f0d9c03f68b0a3c8a65786ca2a1f57f.pdf


■シャディ株式会社について（https://shaddy.jp/ir/）


1926年に創業し、フォーマルギフトのリーディングカンパニーとして2026年に100年を迎えるシャディ株式会社は、全国に約2,200（EC専売店を含む）のサラダ館・シャディ店を展開、自社ECであるシャディギフトモール（https://shaddy.jp/ ）やその他タッチポイントを統合したラオックスグループの中核オムニチャネルリテーラーとして躍進を続けています。シャディは、カタログギフトのパイオニア企業として、ありとあらゆるライフイベントや、カレンダーイベント、贈答文化、しきたり、慣習に精通しております。お祝い品や返礼品に適した商品を幅広く取り揃え、ギフト業界を牽引し続けてまいりました。個人のお客様、法人クライアント様へ新たな価値提案を行い、贈る側、贈られる側の笑顔を創造する総合ギフトカンパニーとして次の100年に向けて邁進してまいります。



