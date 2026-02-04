株式会社ユナイテッドアローズ「2026 SPRING COLLECTION」特設サイト公開～春の気配をまとう、全37ブランドのLOOK BOOKを掲載～

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則）は、2026年春の最新スタイルを紹介する特設サイト「2026 SPRING COLLECTION」を2月4日（水）に公開しました。

本サイトでは、当社を代表する主要ブランドから多彩なレーベルまで、全37ブランドの最新LOOK BOOKを一挙公開。ウィメンズ24ブランド、メンズ13ブランドが今季のシーズンテーマや注目アイテム、限定コラボレーションなど、幅広いスタイルを横断的にご覧いただけます。

特設サイトはこちら

WOMEN：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/women/

MEN：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/men/

ALL：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/

当社では、シーズンごとに各ブランドの世界観を表現したLOOK BOOKを継続的に発信しています。「2026 SPRING COLLECTION」では、素材の軽やかさや色彩の広がりが感じられる、新しい季節の予感に満ちたラインアップがそろいました。各ブランドが表現する世界観を、豊富なビジュアルとともにお楽しみいただけるコンテンツです。

主力ブランドのシーズンテーマ

ユナイテッドアローズ

MENS

2026 年春夏のテーマは、そよ風のように軽やかで心地よい「Breezin’」がキーワード。洗練された都会の着こなしにリゾートの遊び心を添えた、まぶしい太陽の下で映えるエレガントなスタイルが気分です。リネンやコットンなどがもたらす自然な風合い、アーシーカラーやスタイリングのアクセントとなるモダンな柄、心地よさを追求した仕立てとデザイン。季節の空気をまといながら軽快さと品格を併せ持つ、春夏のスタイルをご提案します。

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/men/uam/

WOMENS

2026 年春夏のディレクションテーマは「abstract」。それぞれのパーソナリティをもつ一人ひとりが、なりたい自分でいるための後押しをする、そんな気持ちを込めたアイテムをお届けします。背筋が伸びるシャツやニットポロなど、オーセンティックなアイテムを自分らしいバランスで楽しむ「TO BE CHIC」、素材やシルエットで女性らしさを纏う「SILENT FEMINITY」、夏らしくドライでみずみずしい柄や鮮やかな色をピックアップする「LIQUID RUSTIC」の３つがキーワードです。

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/women/uaw/

＊ユナイテッドアローズについて

ユナイテッドアローズは「豊かさ・上質感」をキーワードにドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップです。 ファッションを通して新しい日本の生活文化の創造を目指し、世界中から選び抜いたブランドとオリジナルを、心地よい接客を通じてご提供します。

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ

MENS

2026 年春夏のテーマは「New Nostalgia」。どこか懐かしい安心感とシンプルさを併せ持つ、時代を超えた本物を目指します。春らしいカラーのシャツブルゾン、バルーンシルエットのスラックスなどをフィーチャーした「Feminine Traditional」。色気のあるスエードアウターや素材で表情に変化をつけたチェックシャツが揃う「Exciting Basic」。ファッション性を備えたゲームシャツやマルチボーダーポロをピックアップする「New RetroSports」など、今だから新しい、より刺激的なベーシックを提案します。

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/men/bym/

WOMENS

私たちの核となる‘本質の動き’に注目した今シーズンのテーマは「ESSENTIAL MOVES」。今の空気を静かに映し出すこと、そして長く変わらずに愛される価値を大切にしていきます。質感やシルエットによって印象に残る繊細なニュアンスを表現し、日常に自然と馴染み、さりげない存在感を放つデザインを提案します。

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/women/byw/

＊ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズについて

質にこだわり清潔感と品位から裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代 / 次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品揃えされたセレクトショップです。

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

MENS

2026 年春夏のディレクションテーマは「Rich &Chic」。私たちが考える「Rich」とは、単に上質な素材を使うことにとどまりません。程よいゆとりとリラックス感を感じるアイテム、そして着こなしによって生まれる豊かさを意味します。「Chic」は洗練された、上品な、あか抜けたという意味の言葉。上質さを感じる商品と、品のある着こなしを通じて green label relaxing ならではの「Rich &Chic」を提案していきます。

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/men/glm/

WOMENS

素敵な人、力強さ、上品、定番という意味を込めた「LUCLASSICS」が 2026 年春夏のディレクションテーマ。私たちが大切にしたのは、シンプルで芯があり、長く愛せること、着こなしの楽しさを感じられること。イノセントで綺麗なパステルカラーをメインに、チャーミングな遊び心を感じさせるカジュアルアイテムをラインナップ。スタイルを確立させてくれる服を提案します。

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/preview/2026spring/women/glw/

＊ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングについて

BeHappy ～ココロにいいオシャレな毎日～ さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットする、ほどよいトレンド感をそなえたショップ。訪れるたびに新しい発見があって心が豊かになる「モノ」「コト」、を提案する服と雑貨のブランド。自分らしいスタイルにほどよいトレンド感がいろどりを添え心地よい毎日を過ごしてもらいたい。さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットした自分らしい何かがみつかる「Be happy」をコンセプトにしたショップです。

「2026 SPRING COLLECTION」掲載ブランド

＜WOMEN：24＞

＜MEN：13＞

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」などのブランドやレーベルを展開。