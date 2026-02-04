和久傳が考える「和のチョコレート」---京都のショコラティエ・垣本晃宏氏と初コラボレーション　限定菓子「果柯」(かか)誕生

株式会社紫野和久傳

株式会社紫野和久傳（京都市上京区／代表取締役社長：桑村祐子）は、和久傳の定番菓子「果椒（かしょう）」をベースに、京都のショコラトリー「アッサンブラージュカキモト」主宰・垣本晃宏氏との初のコラボレーション菓子「果柯（かか）」を、2026年2月10日より数量限定で発売いたします。和久傳限定、バレンタイン期間のみの特別な商品です。

公式オンラインショップ：https://shop.wakuden.kyoto/

■ 和久傳が厳選する確かな素材から生まれた組み合わせを、和のチョコレートに

果柯 -かか-

和久傳にとってチョコレートは甘味を主張する素材ではなく、木の実や果実の味わいと、実山椒がもたらす凛とした香りと余韻を受け止め、それぞれの輪郭を静かに際立たせるためのひとつの表現です。

カカオのほろ苦さが深まる冬は、それらが美しく響き合い、日本料理の感性と最も重なり合う季節でもあります。

「洋の素材を、和の思想で扱う」その考え方が、「果椒」から「果柯」へと受け継がれ、今回のコラボレーションの核となっています。

■ ベースとなる和久傳の定番菓子「果椒」について

「果柯」の土台となる「果椒」は、数種の木の実や、自然の甘みが優しいドライフルーツに、山椒をしのばせ、歯ざわりよく寄せ固めた和久傳の定番菓子です。

ぴりりとした爽やかな実山椒の風味とともに、大地から生まれる多彩な味わいや香りが広がります。

今回の「果柯」では、その「果椒」にショコラを重ねることで、味の輪郭を損なうことなく、より奥行きのある表情へと仕立てました。

■チョコレートを重ねて生まれた「果柯」

果椒 -かしょう-

「果柯」は、和久傳の定番菓子「果椒」にチョコレートの衣をまとわせた、季節限定の一品です。ダークチョコレートと京丹後の天然塩が、木の実やドライフルーツの味わい、実山椒の凛とした香りを引き立て、輪郭のある余韻へと導きます。

使用するのは、ドミニカ共和国生まれのカカオ豆を用いた、ベルギー産ビターチョコレート。

京都の職人同士が仕立てた、和久傳初のチョコレートコラボレーションを、この季節だけ数量限定でお届けします。

「果柯」商品ページ：https://shop.wakuden.kyoto/shop/c/c1060/

■料理的発想をもつショコラティエ 垣本晃宏氏

今回タッグを組んだ垣本晃宏氏は、パティシエ・ショコラティエ・キュイジニエという三つの顔を持つシェフ。味と味の“組み合わせ（ASSEMBLAGES）”を軸に、菓子と料理の境界を越えた表現で注目を集めています。

京料理の流れを汲む和久傳と、料理的発想でショコラを組み立てる垣本氏。素材と向き合い、余韻を設計するという共通する思想が、このコラボレーションを実現させました。

垣本晃宏（かきもと あきひろ）氏 プロフィール

「人と同じものは作らない。自分だからこそ作れる美味しさで、人を喜ばせたい」

その信念のもと、『クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー』や『ワールドチョコレートマスターズ』など世界的な製菓大会に日本代表として出場。現在は京都御苑南の「アッサンブラージュカキモト」にて、独自の菓子表現を発信しています。

http://www.assemblages.jp/

■商品概要

商品名：果柯（かか）

内容量：3個入

価格：3,780円（税込)

販売店：公式オンラインショップ、紫野和久傳 直営店舗（堺町店・丸の内店）

販売期間：2026年2月10日～2月14日

商品ページ：https://shop.wakuden.kyoto/shop/c/c1060/

※数量限定での販売につき、なくなり次第終了とさせていただきます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社紫野和久傳

TEL：075-415-1800（代）

E-mail：pr-murasakino@wakuden.jp

株式会社紫野和久傳

紫野和久傳は、京都・京丹後に創業した料理旅館を原点に、料亭「高台寺和久傳」へと受け継がれてきた思想と美意識を大切にしてきました。

季節の移ろいに寄り添い、素材の声に耳を澄ませながら、日本の食文化が持つ奥行きや美しさを、料理や菓子としてかたちにしています。

京丹後の自然と「和久傳ノ森」の営みを背景に、人と自然、素材と技の関係を見つめ直し、滋味深く洗練された味わいを追求。

その想いを、物販店やオンラインショップを通じて、日々の食卓から特別なひとときまで、丁寧にお届けしています。