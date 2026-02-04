株式会社STAYGOLDが運営する「BRING 楽天市場店」が、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025にて「ジュエリー・アクセサリー ジャンル大賞」「リユース賞」をW受賞

株式会社STAYGOLD

ブランドリユース事業を展開する株式会社STAYGOLD（本社：東京都品川区、代表取締役社長：柏村淳司）は、当社が運営するブランドリユースサービス「BRING（ブリング）楽天市場店」が、楽天グループ株式会社が主催する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において、「ジュエリー・アクセサリー ジャンル大賞」および「リユース賞」を受賞したことをお知らせいたします。

■楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025とは

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」は、楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に出店する5万店舗以上（2024年11月時点）の中から、ユーザーによる人気投票の結果や各店舗の注文件数・売上などを総合的に評価し、2025年の年間ベストショップを表彰する取り組みで、今年で28回目の開催となります。

特集サイトはこちら→https://event.rakuten.co.jp/soyshop/(https://event.rakuten.co.jp/soyshop/)

■受賞について

本年度、楽天市場における権威ある2つの賞を同時に受賞いたしました。「ジュエリー・アクセサリー ジャンル大賞」は、数多くの優良ショップが競合する層の厚いカテゴリーにおいて、弊社のサービス品質と真贋鑑定への信頼が認められた結果であり、大変光栄に存じます。

また「リユース賞」の受賞は、ダメージのあるモノであっても廃棄や消費で終わらせず、新たな資産価値を可視化し、市場への流動性を確立することを目指す弊社にとって、極めて大きな意義を持つものです。

これは、弊社の掲げる理念「Relationships for Well-being - ひとつのモノ、ひとつの想いを大切に豊かな社会を創る」を具現化した一歩でもあります。私たちは、モノに宿るお客様の「想い」までをも次の方へと繋ぐことで、個人の心の豊かさと持続可能な社会の実現が両立する未来を追求してまいります。

■受賞ショップ「BRING」について

「BRING」は、膨大なデータに基づき、最新トレンドから希少なアーカイブまでその価値を正しく見極めるブランドリユースショップです。日々変化する市場ニーズを鋭敏に捉えた鮮度の高い商材ラインナップと、熟練のバイヤーによる高度な鑑定・スピード対応が強み。「人で選ばれるショップ」として、誠実なコミュニケーションと透明性の高いサービスを通じ、お客様に「また利用したい」と思っていただける豊かなリユース体験を追求しています。

BRING楽天市場を見る :https://www.rakuten.co.jp/bring-sg/

■株式会社STAYGOLD SCM企画部Eコマース運営課 森川友太より

この度は、栄えある「ジュエリー・アクセサリー ジャンル大賞」および「リユース賞」を賜り、誠に光栄に存じます。3年連続のW受賞という快挙を成し遂げることができ、これまでの10余年にわたる挑戦が着実に実を結んでいることを強く実感しております。これもひとえに、日頃よりBRINGをご愛顧くださるお客様の支えがあってこその成果であり、心より感謝申し上げます。

変化の激しいリユース市場において、私たちは単にモノを循環させるだけでなく、そこに込められた『想い』を大切に繋ぎ、最高のリユース体験を提供することを目指しています。今回の受賞を新たな原動力とし、リユースという選択肢を皆様の生活の『当たり前』にすることで、次へと繋ぐ喜びを最大化できるよう、より一層邁進してまいります。

■企業としての想い

株式会社STAYGOLDは、「NEXT REUSE CULTURE（次のリユース文化）」を掲げ、単なる循環型経済の一翼に留まらず、人々のライフスタイルや価値観そのものに新たな選択肢を提示する存在でありたいと考えています。

「信頼されるリユースのパートナー」として、スピード感ある対応、期待を超えるホスピタリティ、そして常に新鮮で刺激的なラインナップを追求。リユースをより身近で愉しい選択肢にするために、これからも“単なる中古品”ではない、価値ある「次の一着・一点」との出会いをお届けしてまいります。

■株式会社STAYGOLD 会社概要

社名：株式会社 STAYGOLD

代表：代表取締役社長 柏村淳司

本社所在地：東京都品川区東五反田二丁目22番9号 住友不動産大崎ツインビル西館 3・4階

電話番号： 03-6427-1153

URL：https://www.staygold-sg.com/

設立年：2014年4月14日

従業員数：500名（2025年4月時点）

資本金：9,000万円

事業内容：リユース買取卸売・小売事業

■自社サービスサイト

▶ BRING｜https://kaitorisatei.info/

▶︎ ブラリバ｜https://brandrevalue.com/

▶︎ 自社ECサイト WASTE_NOT by BRING ｜https://wastenot-official.com/

■自社メディア

▶︎ BRING WARDROBE NEWS

アパレル、シルバーアクセサリーなどの買取・販売専門店「BRING」のスタッフがお届けする総合メディアサイト

URL：https://kaitorisatei.info/bwn/

▶︎ Revalue News Media

時計、ジュエリー、バッグなどの買取専門店「ブラリバ」のスタッフがお届けする総合メディアサイト

URL：https://brandrevalue.com/rnm/

＜お問合わせ＞

株式会社STAYGOLD 広報担当

TEL：070-8823-4881 / FAX：03-3406-7558

E-Mail：press@staygold-sg.com