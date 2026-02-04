【3月31日まで体験無料】ピラティススタジオDEP、全国47店舗目となる「愛知春日井店」を2026年2月3日にオープン

株式会社DEP

ピラティススタジオDEPは、全国47店舗目となる「愛知春日井店」をオープンしました。

DEPは全インストラクターが国家資格を保有し、医学的根拠に基づくピラティスを提供しています。

そのため、10代から80代以上の幅広いお客様にご利用いただいております。

https://dep-pilates.com/

https://www.instagram.com/dep_pilates_studio/

ピラティススタジオDEPとは

ピラティススタジオDEPは、「当たり前の笑顔の未来を、当たり前に。」を理念に掲げ、全インストラクターが医療関連施設を経験した理学・作業療法士の国家資格保有者である「メディカル系ピラティススタジオ」です。

初回レッスンでは丁寧なカウンセリングと身体評価を行い、姿勢・動作・柔軟性・筋力バランスなどを総合的に確認したうえで、一人ひとりに最適なオーダーメイドのピラティスプログラムを提供しています。

医療経験者のみの一貫した指導体制

理学療法士・作業療法士の国家資格を持つインストラクターが、すべてのレッスンを担当しています。

解剖学・運動学に基づいた専門的な知識を活かし、安全性と効果の両立を重視した指導を行うことで、運動初心者や身体に不安を抱える方でも安心して通える環境を整えています。

全国展開で培われた、再現性の高い技術レベル

全国39都道府県に展開し、地域を問わず同水準のサービスを提供しています。

共通の評価基準と指導プロセスを導入することで、店舗ごとの品質差が生まれにくい体制を構築し、全店リピート率90％以上の実績と信頼性を確立しています。

身体評価に基づくパーソナライズされたプログラム設計

レッスン前に姿勢・動作・可動域などを丁寧に評価し、その結果をもとに一人ひとりに適したピラティスプログラムを設計します。

画一的な運動指導ではなく、個々の身体状態に合わせたアプローチにより、身体の変化を実感しやすいレッスンを提供しています。

【オープン店舗概要】愛知春日井店

愛知春日井店のスタジオ風景

オープン日

2026年2月3日（火）

所在地

〒486-0842

愛知県春日井市六軒屋町１丁目４７

最寄り駅

JR 春日井駅北口から 車8分

店舗HP

https://dep-pilates.com/shop/chubu/aichikasugai

愛知春日井店オーナー 箕田 健人

愛知春日井店オーナーからのコメント

「ピラティスの良さをより多くの人に感じてもらい、大切な家族や友人、地域の方々の”痛みのない未来”をピラティスを通して守りたいと思っています。」

【予約受付中】期間限定キャンペーン

＜キャンペーン概要＞

・初回体験レッスン（90分）無料

・年会費・入会金・事務手数料 0円

・実施期間 2026年2月3日～2026年3月31日

※初回体験レッスンは、平日限定（土日不可・祝日可）とさせていただきます。

※同業者の方や県外の方はキャンペーン適応外となります。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

https://dep-pilates.com/

レッスンメニュー・料金

＜パーソナルレッスン（1回50分）＞

●月定額プラン

ライトプラン（月2回）

14,800円（7,400円/回）

スタンダードプラン（月4回）

28,800円（7,200円/回）

プレミアムプラン（月7回）

47,600円（7,400円/回）

●単発利用プラン

9,900円/回

＜グループレッスン＞

●回数券プラン

1回券 ：3,000円

5回券 ：12,500円（2,500円/回）

10回券 ：20,000円（2,000円/回）

※全て税込表記です。

※オンラインレッスンや出張レッスンなどもご提供しています。

「当たり前の笑顔の未来を、当たり前に。」

鳥取県倉吉市に本店を構え、全国各地に約50店舗のフランチャイズ展開。全スタッフが医療関連施設を経験した理学・作業療法士の資格保有者であり、メディカル系ピラティスとして確立。

商号 ：株式会社DEP

代表者：船越 剛司

所在地：鳥取県倉吉市清谷町1丁目70番地1

公式サイト：https://dep-pilates.com/

公式instagram：https://www.instagram.com/dep_pilates_studio/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@take_pilates

採用サイト：https://dep-pilates.com/recruit/

FCサイト：https://dep-pilates.com/franchise/