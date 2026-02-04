≪2月13日（金）は「NISA（ニーサ）の日」≫ 制度開始前だからこそ、今考える。“こどもNISA”をきっかけに家族で資産形成を考えるセミナー開催　2月13日（金）～2月27日（金）

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」）は、2月13日（金）の「NISAの日」から2月27日（金）までを「みずほNISA WEEK」とし、今話題の“こどもNISA”をテーマにしたセミナーをみずほ銀行の一部店舗およびみずほのアトリエの一部店舗にて開催します。

本セミナーは、こどもNISA制度の詳細や金融商品の説明ではなく、制度開始前だからこそ「子どもの資産形成にどう向き合うべきか」「家族で何を話し合うべきか」「祖父母世代を含め今何ができるか」を考えるきっかけを提供することを目的としています。

新NISA開始以降、資産形成への関心は幅広い世代に広がっています。中でも「こどもNISA」に関する話題は、お子さまやお孫さまの将来を考える親世代・祖父母世代を中心に注目を集めています。

一方で、制度の開始時期や詳細が未確定であることから、「何から準備すればよいかわからない」「家族でどのように話せばいいのかわからない」といった声も多く聞かれます。

本セミナーでは、

- そもそもなぜ「こどもNISA」の導入が検討されているのか- 制度開始前の今、親世代・祖父母世代それぞれの立場で考えるべきポイント- 将来への対策をした場合・しなかった場合の事例紹介

など、家族で資産形成を考えるための視点や考え方を中心に情報提供を行います。

こどもNISA制度開始前の今だからこそ話しておきたい家族全体の資産形成をテーマにし、「NISAの日」をきっかけに、ご家族みなさまで今と将来について考える準備の場として活用していただきたいという想いで今回のセミナーを企画しました。

気軽にご参加いただけるよう、ドリンクを飲みながら30分程度で聞くことのできる、ポイントを押さえた内容としています。

また、セミナーの最後では、お客さまの資産形成に〈みずほ〉でできるサポートについてもご案内します。

セミナーの詳細や開催店舗については、みずほ銀行ウェブサイト専用申込ページ（https://www.mizuhobank.co.jp/nisa/nisa_cafe/event_family/index.html）よりご確認いただけます。この機会に、ぜひお気軽にご参加ください。

■開催概要

■みずほ銀行のNISAと「ライフプランアドバイザー」について

- セミナータイトル：「今話題のこどもNISAをきっかけに、家族で考える資産形成セミナー」- 開催期間：2026年2月13日（金）～2月27日（金）- 開催場所：みずほ銀行一部店舗およびみずほのアトリエ一部店舗- みずほ銀行ウェブサイト専用申込ページURL：https://www.mizuhobank.co.jp/nisa/nisa_cafe/event_family/index.html開催店舗一覧は、上記お申込ページよりご確認いただけます。

みずほ銀行では、金融や経済の知見を携え、お客さまの理想の未来を実現するためのライフデザインを一緒に考えるコンサルティングを行っています。みずほ銀行の全国の店舗には、お金に関する豊富な知識と経験をもつ「ライフプランアドバイザー（LPA）」が約600名在籍しています。NISAの仕組みや実際に始めるときの流れなどすべてご説明し、お客さま一人ひとりに合わせて、ライフステージに応じたマネープランをご提案させていただきます。