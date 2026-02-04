２月２５日円頓寺エリアに生ソフトフランスパンの専門店『かふぇばるNIJI』がグランドオープン！７種類のフレーバーを楽しめる唯一無二の専門店が名古屋に初登場

有限会社マイプロジェクト

有限会社マイプロジェクト（愛知県清須市助七東山中３８番地 代表取締役会長：増子誠二／代表取締役社長：毛利明倫）は自社運営飲食店舗、生ソフトフランスパン虹の新業態【かふぇばるＮＩＪＩ】を、２月２５日(水)にグランドオープンいたします。

２月１７日(火)～２１日(土)のプレオープン期間ではイートインメニューに限りお会計合計金額から２０％OFFで提供いたします。

また２月１９日(木)～２１日(土)には予約制にて、メディア関係者レセプションを開催いたします。

詳しくは以下に詳細をお知らせいたします。

店頭（２０２６年１月６日時点）店内では特注の生ソフトフランスパンのオリジナル照明がお出迎え店内イートインスペースは、緑と青を基調とした内装虹の生ソフトフランスパンとは？

乳・卵不使用の生ソフトフランスパンを製造、販売をしてきた生ソフトフランスパン虹は、２０２１年１２月、東京・代官山に開業しました。

ふわふわもちもち、オリジナルにブレンドされた小麦粉に、てんさい糖を使用したやさしい甘さが特徴で、まずはそのまま、生で食べていただきたいという思いから、「生ソフトフランスパン」と命名しました。トーストすると、表面がパリッとし、中はふんわりもちもちで、焼き方によって新しい味わいを楽しめるのも特徴の一つです。

具材をあわせても味を引き立てる万能な味わいの虹の生ソフトフランスパンは、乳・卵不使用にこだわり、大きな見た目とは裏腹に、繊細な甘みともっちり柔らかい食感を実現。耳まで美味しい虹の生ソフトフランスパンは、老若男女幅広い世代の方で楽しんでいただける唯一無二のパンなのです。

新業態「かふぇばるNIJI」の始まり

オーブンで焼ける最大の大きさに合わせ、５０cmというまるで新生児のようなサイズになりました。プレーン（フルサイズ）\1,100税込は特注のビニル素材袋付 |（ハーフサイズ）\600税込はオリジナル紙袋付です。

オーナーが変わったことをきっかけに、２０２２年１１月、東京代官山から愛知県清須市に工場を移転しました。

代官山時代からの乳卵不使用のこだわり、大きなサイズ、愛される虹のパンダロゴはそのままに、工場１FにあるREALKITCHEN（愛知県清須市・マイプロジェクト本社）を販売拠点として、全国各地のパンフェスなどイベントへの出店を主にしておりました。

そしてREALKITCHENとの共同開発により、２０２３年９月から１１月の３ヶ月期間限定で「NIJI＋」を工場近隣にオープン。サンドイッチの共同開発が始まったことで、パンの製造だけではない虹生ソフトフランスパン専門店としての新しい業態「かふぇばるNIJI」の構想がスタートしました。

虹にちなんで、全７種のフレーバーを開発

「かふぇばるNIJI」の新店舗立ち上げの際、虹の生ソフトフランスパン専門店としての顔として、虹の７色にちなんで、既存のプレーンを含む全７種類のフレーバーを登場させることにしました。

創業から愛されたプレーンはそのままに、食事の幅を広げることをコンセプトとして、食事系からデザート系を合わせた６種類のフレーバーパンができ上がりました。

フレーバーパンはプレミアムパンとして、特別なパンBOXでの販売を致します。

着色料は使用せず、食材本来の色味、風味を最大限に生かしました。（全て卵不使用。一部フレーバーのみ乳製品を含む）

７種類の虹生ソフトフランスパン プレーンはフルサイズ・ハーフの販売。フレーバーパンはハーフのみの販売です。フレーバーパンは限定のBOX付での販売です。※青い紙袋は有料となります。サンドイッチなどの贈答用に別途BOXのみ購入も可能です。ピスタチオ（ハーフ）\2,000税込 ピスタチオペーストで色付け、さらに練り込まれたナッツの食感とコクが後を引きます。イカスミ（ハーフ）\1,500税込 イカ墨の風味が効いたフレーバーで魚介系の料理とも相性が抜群、見た目のインパクトNO.1サフラン（ハーフ）\1,500税込 綺麗な黄色はサフランそのもの。スパイスの効いた料理にピッタリ。

７種のパンを楽しめる生ソフトフランスパンが主役のお店

フランボワーズ（ハーフ）\2,000税込 フランボワーズピューレを贅沢に使用しており、酸味のある香りが特徴全粒粉（ハーフ）\1,000税込 全粒粉とライ麦を配合しています。チョコマーブル（ハーフ）乳を使用しています\2,000税込 白い部分はホワイトチョコを使用しております。チョコチップ入りでリッチな味わいです。

テイクアウトからイートインまで生ソフトフランスパンをさまざまなシーンで楽しめます。

テイクアウトでは気軽に食べたいサンドイッチを販売。

食べやすい厚みと、一つでバランスよく満腹感を感じていただくため具沢山にこだわりました。

また使用する具材はREALKITCHENによる自家製鶏ハムを使用するなど味にも自信があります。

１１品目のNIJIサラダは、グルテンを気にされる方にもNIJIの食材へのこだわりを感じて欲しいという想いから、美と健康を意識したタンパク質と食物繊維、容量もたっぷりのワンハンドサラダです。

エビアボカドサンド \６００税込鶏ハムサンド \５００税込１１品目のNIJIサラダ \８５０税込

フルーツカスタードクリームのブルスケッタ フランボワーズフレーバー使用 \８００税込

スイーツのテイクアウト商品として、フレーバーパンを使用したブルスケッタを販売しております。

見た目も可愛く華やかなデザートブルスケッタはテイクアウト限定での販売です。

フレーバーパンと、コーティングチョコレート、フレッシュなフルーツと特製カスタードクリームのマリアージュを堪能いただけます。

そのほかに、味噌を隠し味とした味噌生クリームを使ったみかんのブルスケッタには、ピスタチオフレーバーを使用しています。

想像を超えるフレーバーパンの可能性を感じていただけるメニューです。

イートインメニュー

イートインでは、虹生ソフトフランスパンの７種類を楽しめるNIJIランチを初め、食事系のブルスケッタプレート、ホットサンドプレートで、虹のパンをこだわりの料理と共に召し上がっていただけます。

６０分７種の虹パン食べ放題！NIJIランチ 価格未定生ハムのブルスケッタプレートランチ \1,400税込

スイーツ系のメニューでは、フレーバーパンをたっぷりと楽しめるデザートパンの生クリームがけや、ボリューム満点のフレンチトーストを楽しめます。

果物をふんだんに使用した飲むフルーツポンチはテイクアウト、イートインともにご利用いただけるメニュー。午後のひと時にもお過ごしいただけるメニュをご用意しております。

デザートパン フランボワーズ \1,500税込デザートパン チョコマーブル\1,500 飲むフルーツポンチ\800税込フレンチトースト \1,800税込

ディナータイムでは、お通しとして虹生ソフトフランスパンを提供し、多国籍な料理とお酒を楽しめるラインナップを予定しております。

クラフトビールサーバーを導入し、生ソフトフランスパンに合うビールを入れ替わりで提供する予定です。その他国産ワインやスパークリングワインなどアルコールドリンクを楽しめます。

ディナーメニューについては公式Instagram（@cafebarniji(https://www.instagram.com/cafebarniji/))から最新情報をお知らせいたします。

生ソフトフランスパンに合うこだわりの珈琲や商品を販売

生ソフトフランスパンに合う有機珈琲豆を厳選した珈琲メニューを提供しております。

酸味を感じるNIJI有機珈琲は、甘みのある虹生ソフトフランスパンの味を引き立ててくれる相性ピッタリの一杯なので、ぜひパンメニューと共に味わっていただきたいです。

またオーナーおすすめのNIJI有機プレミアムブレンド珈琲は、ハンドドリップで提供いたします。こちらは酸味が強く、コクの深い豊かな香りが特徴です。

物販ではパン以外にも、生ソフトフランスパンにあうそれぞれの有機珈琲豆や農園手作りジャム、使用している茶葉などを販売予定です。

店内外で、虹の生ソフトフランスパンとともに、有機珈琲国産の有機紅茶や、体に合わせた漢方茶、手作り酵素など一つ一つにこだわったドリンクをお楽しみいただけます。

プレオープン期間（昼営業のみ）はイートインが２０％OFFでお得に！

まずは生ソフトフランスパンのメニューを味わっていただきたい、という思いから、プレオープン期間（営業時間が短いのでご注意ください）に限り、イートインメニューを２０％OFFにて提供いたします。お得なこの機会に、まずはNIJIメニューで生ソフトフランスパンのさまざまなアレンジをお試しください。

※メニューは限定数のご用意となりますので、売り切れの場合がございます。

※テイクアウト商品を店内で飲食いただくことはできません。

＜オープン情報＞

■ プレオープン期間

2026年2月19日（火）～2月21日（土）

営業時間 10:00～16:00（L.O.15:00）



□ メディアレセプション（予約限定）

2026年2月19日(木)～2月21日(土)

レセプション開催時間 18:00～22:00（L.O.21:00）

※レセプションではグランドオープン夜メニューもご案内予定

詳しくは関係者限定記事をご確認ください。



■ グランドオープン

2026年2月25日（木）

営業時間 10:00～22:00（L.O.21:00）

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

＜店舗情報＞

-かふぇばるＮＩＪＩ-

〒451-0042 名古屋市西区那古野１丁目１４-１８那古野ビル北館１０６号（１Ｆ）

テイクアウト・イートインあり（駐車場無し）/席数２３席（１個室６名席）

店舗電話番号：080-1692-7514 ※パンの予約などは営業時間中にお電話ください

Instagramアカウント @cafebarniji(https://www.instagram.com/cafebarniji/)

有限会社マイプロジェクト

代表者：代表取締役会長 増子誠二

所在地：愛知県清須市助七東山中３８番地

設立：1997年8月

事業内容：「Thankyou＆Thankyou」を企業理念とし、飲食店の建築施工管理を主にしながら、飲食店の困りごとを解決すべく業者を取りまとめた開業支援集団Ringを運営。自社でも飲食店運営を行っており、コロナを期に自社セントラルキッチン兼レストラン「REALKITCHEN」を開業。REALKITCHEN内のテストキッチンやレンタルスペース事業も開始。店舗建築はもちろん、施設飲食店コンサルティング支援をはじめ、SNSサポートなど「飲食店」の困ったに応えられるトータルサポートを目指す。REALKITCHEN（本社）がある清須市を盛り上げるため、地域のイベントへの出店やマルシェなど随時企画開催をしている。