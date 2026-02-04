国内最大の流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展

ルミーズ株式会社

ルミーズ株式会社（本社：長野県小諸市 以下「ルミーズ」）は、2026年3月3日（火）～3月6日（金）までの4日間、東京ビッグサイトで開催される国内最大の流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。本展は、決済、物流、EC、データ活用、人手不足の解決につながるシステムなど、流通・小売業界のビジネスを支える最新のIT機器・システム、関連サービスが一堂に会する展示会です。「決済・キャッシュレスゾーン」に出展するルミーズブース（東5ホール、小間番号：RT6401）では、組込型マルチ決済端末の新モデルである「salo-02」をはじめ、IoT決済プラットフォームの活用例を展示するほか、「aegise Technical Center Komoro」を拠点にした決済端末のキッティングサービスなど、最新の決済ソリューションをご紹介いたします。

ルミーズブース（イメージ）

■「リテールテックJAPAN 2026」について

名称：リテールテックJAPAN 2026（第42回流通情報システム総合展）

会期：2026年3月3日（火）～3月6日(金)

開場時間：10：00～17：00 （最終日のみ16：30まで）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

公式サイトURL：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

ルミーズブース：東5ホール 小間番号：RT6401

入場料：無料（事前登録制）

事前登録：https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32

■出展予定内容

1.【新モデル】組込型マルチ決済端末「salo-02」／オフィスコンビニデモ

自動精算機・自動販売機向けの組込型マルチ決済端末として、多くのお客様に採用いただいている「salo」シリーズの最新モデル「salo-02」を展示いたします。

●特長：従来モデルの利便性を継承しつつ、さらなる省スペース化と柔軟な運用・管理機能を向上。クレジットカード・電子マネー・コード決済のすべてを1台で完結させます。

●デモ内容：近年需要が急増している「オフィスコンビニ」を想定した決済デモを実演。無人販売におけるスムーズな購買体験をご体感いただけます。

2. IoT決済プラットフォーム／NFCタグ決済・QRコード決済（アミューズメント向けカプセルトイ機）

専用端末の設置が困難な場合でもキャッシュレス化を実現する、低コストかつ高効率な「NFCタグ決済」、「QRコード決済」をご紹介いたします。

●特長：スマートフォンをかざすだけで決済画面が立ち上がるNFCタグに加え、カメラで読み取るQRコードを活用。MQTTの軽量通信でマイコン制御による動作が可能なため、設置が容易です。

●デモ内容：アミューズメント業界でニーズの高い「カプセルトイ機」への導入事例を展示。オンライン決済基盤を活用した新しいサービス提供の形をご提案いたします。

3.「aegise Technical Center Komoro」のご紹介

ルミーズが長野県小諸市に構える、決済端末の供給から保守までを一貫して担うテクニカルセンターの役割とサービスをご紹介いたします。

●展示内容：国内外の多種多様な決済端末のキッティング・出荷代行・保守サービスのフローをパネルや映像で解説。導入後の運用負荷を軽減したい事業者様向けに、決済のプロフェッショナルがバックエンドを支える「安心・安全な運用支援体制」をご紹介いたします。

ルミーズは、これまでに培った高度な技術力と知見を最大限に活かし、既存の概念にとらわれない新たな発想で決済業界全体のさらなる発展に貢献してまいります。会期中は専門知識を持つスタッフがブースに常駐し、お客様のご質問にお答えします。ぜひ当社ブースへお立ち寄りいただき、お気軽にご相談ください。

※「リテールテックJAPAN 2026」は、主催者の判断によりやむを得ず中止や延期になる可能性がございます。

開催可否については公式サイト（URL：https://messe.nikkei.co.jp/rt/）をご確認の上、ご来場ください。

本リリースの詳しい内容につきましては以下URLをご覧ください。

https://www.remise.co.jp/press/20260204.html

「ルミーズ」は、ルミーズ株式会社の登録商標です。また、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。