「米国がガザ地区を所有」の表明から1年、ガザはこれからどうなるのか――イスラエルを正しく理解するための入門書決定版『増補新版 イスラエル 人類史上最もやっかいな問題』が2月25日に発売！
イラストを交えながら「イスラエル・パレスチナ問題についてわかりやすく学べる」と評判
のロングセラーが、増補新版となって登場。『増補新版イスラエル 人類史上最もやっかい
な問題』（ダニエル・ソカッチ／鬼澤忍訳）が、NHK出版より2月25日に発売されます。
増補新版では第3部を新たに追加。イスラム武装組織ハマスによる襲撃とそれに続く戦争
を含む世界を揺るがした危機に焦点をあてます。
内容紹介
歴史を通して現在を照らしだす、“この国〞を正しく理解するための入門書決定版
イスラエルとパレスチナ、どちらが正しいのか？ 両方とも正しく、両方とも間違ってい
る。どちらも、自分ではどうにもならない力の、お互いの、自分自身の犠牲者なのです。
本書では、それがどういうことなのかをあぶり出します。
増補新版では、2023年に世界を揺るがしたふたつの危機を追加。一つは、イスラエル与
党連合による民主的機関、とくに最高裁判所の解体の試み。もう一つは、イスラム武装
組織ハマスによる襲撃とそれに続く戦争です。
古代から続く争いに注意を払い、解決を求める人びとを支援することは中東のみならず世
界にとっても重要なことなのです。
序文全文を公開！
「二〇二五年版への序文」（鬼澤忍訳）
「二〇二五年版への序文」（鬼澤忍訳）
目次より
二〇二五年版への序文
はじめに
第1部 何が起こっているのか？
1章 ユダヤ人とイスラエル 始まりはどこに？
2章 シオニストの思想 組織、移住、建設（一八六〇年代～一九一七年）
3章 ちょっと待て、ここには人がいる パレスチナ人はどうなる？
4章 イギリス人がやってくる第一次世界大戦、バルフォア宣言、イギリス委任統治領の創
設（一九一七～三九年）
5章 イスラエルとナクバ 独立と大惨事（一九四七～四九年）
6章 追い出された人びと
7章 一九五〇年代 国家建設とスエズ危機
8 章 ビッグバン 第三次中東戦争とそれが生み出した現実
9章 激動 ヨム・キプール戦争から第一次インティファーダ（一九六八～八七年）
10章 振り落とす 第一次インティファーダ
11章 イスラエルはラビンを待っている
12章 賢明な希望が潰えて オスロ合意の終焉
13章 ブルドーザーの最後のサプライズ
14 章 民主主義の後退
第2部 イスラエルについて話すのがこれほど難しいのはなぜか？
15章 地図は領土ではない
16章 イスラエルのアラブ系国民 共生社会か、隔離か？
17章 ラブ・ストーリー？ イスラエルと、アメリカのユダヤ人コミュニティ
18章 入植地
19章 ＢＤＳについて語るときにわれわれが語ること
20章 Ａで始まる例の単語
21章 Ａで始まるもう一つの単語
22章 中心地の赤い雌牛 イスラエルとハルマゲドン
23章 希望を持つ理由
第3部 一〇月七日とその後
24章 「変革の連立」（二〇二一年六月～二〇二三年一二月）
25章 崖っ縁に立つイスラエル 民主主義への攻撃（二〇二二年一二月～二〇二三年一〇
月）
26章 恐怖と破壊 一〇月七日とガザ地区の戦争
27章 戦火が周辺地域に広がる ヒズボラ、フーシ派、イラン
28章 帰ってきたトランプ
29章 意図せざる結果の法則とアサドの失脚 （二〇二四年一一月～一二月）
30章 終わりは、終わりではない
著者
ダニエル・ソカッチ／Daniel Sokatch
社会活動家。イスラエルの民主主義を名実ともに達成させるためのNGO「新イスラエル基
金(New Israel Fund)」のCEO。同基金は、宗教、出身地、人種、性別、性的指向にかかわ
らず、すべての国民の平等を確立すること、パレスチナ市民やその他の疎外されたマイノ
リティの利益とアイデンティティの表現および権利のための民主的な機会の保護、イスラ
エルが近隣諸国と平和で公正な社会を構築し維持することなどを目標に掲げて活動してい
る。妻と二人の娘とともにアメリカ、サンフランシスコ在住。
商品情報
『増補新版イスラエル 人類史上最もやっかいな問題』
著者：ダニエル・ソカッチ
訳者：鬼澤忍
出版社：ＮＨＫ出版
発売日：2026 年 2 月 25 日
定価：3,190 円（税込）
仕様：四六判・480 ページ
ISBN：978-4-14-082006-3
URL：
NHK出版ECサイト（送料無料！）→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000820062026.html
Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140820063
楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18492146/