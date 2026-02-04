待望の復刻！ディズニー作品の世界観を表現した人気キャンディ3種を再販。 2月5日より全国店舗にて発売
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、過去に販売し好評を博したディズニー作品をモチーフにしたプレミアムキャンディ3種を復刻発売。2月5日(木)より全国の店舗および、パパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/collections/disney_2026）にて発売いたします。
■ 「白雪姫」や「ベル」など、プリンセスの物語を繊細な色と味で表現
2023年に発売し人気を集めた、ディズニープリンセスをテーマにしたプレミアムキャンディ。
「白雪姫」をイメージしたリンゴ柄、「ベル」をイメージしたバラの絵柄など、プリンセスたちのアイコンやカラーをもとに、柔らかく上品な色合いで仕上げました。
フレーバーには、「ベル」のバラをイメージしたピーチローズなど、物語性を感じられる組み合わせを採用。 また、“PRINCESS”の文字入りキャンディは、光にかざすと文字や絵柄が鮮明に浮かび上がる仕掛けになっており、職人の遊び心と技術が詰まった一品です。
・ディズニープリンセス／キャンディミックス 税込み価格：880円
■ 「ミッキーマウス」＆「ミニーマウス」のアイコンを、旅気分を誘うポップなキャンディに
2024年発売の、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をモチーフにしたキャンディミックスが復刻。
「ミッキーマウス」のシルエットや「ミニーマウス」のリボンをデザインし、見ているだけで元気になる明るいカラーリングで仕上げました。
フレーバーは、弾けるようなソーダ系を中心に、ハニーポップコーンやクレームブリュレなどの甘い限定フレーバーもラインナップ。
ポケットやバッグに忍ばせて、旅のお供にしたくなるような、ワクワク感あふれるキャンディです。
・ディズニートラベル／キャンディミックス 税込み価格：880円
■ 「サリー」と「マイク」をモチーフにしたポップなキャンディ
同じく2024年に発売された、ディズニー・ピクサー映画『モンスターズ・インク』をテーマにしたキャンディミックス。「サリー」や「マイク」、ロゴアイコンなどを、小さなキャンディの中に丁寧に表現しました。
フレーバーは、映画のスピード感や楽しさをイメージし、爽快感のあるドリンク系を中心にセレクト。お子様から大人まで楽しめる味わいで、作品の世界観を気軽に楽しめる商品です。
・モンスターズ・インク／キャンディミックス 税込み価格：880円
＜販売店舗一覧＞
札幌店／福岡店／仙台店／羽田空港店／横浜アトリエ／京都店／ルクア大阪店／心斎橋店／なんば店／名駅店／栄店／中野店／ルミネ新宿店／ジョイナス店／大丸東京店／さいたま新都心店／吉祥寺店 ／立川店／横浜高島屋店／ルミネ有楽町店／マルエイガレリア店／オンラインストア
【ライセンスに関する問い合わせ】
株式会社Suikosha(大阪本社) 住所：〒541-0053 大阪市中央区本町4-6-7 4F
本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社Suikoshaの契約により、企画・製造、販売したものです。
PAPABUBBLEについて
ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。
パパブブレ。
そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。
職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。
その中から、あなただけのものを選べる。
一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。
見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。
その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。
そう、お菓子ってそもそも、
ワクワクするためにあるんだから。
2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、
伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。
名づけて”Craft Candy Theater“。
ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。
PAPABUBBLE Official Site(https://papabubble.co.jp/)：
PAPABUBBLE Official X（旧Twitter）(https://x.com/PapabubbleJ)：
PAPABUBBLE Official Instagram(https://www.instagram.com/papabubblejapan/)：
PAPABUBBLE Official Facebook(https://www.facebook.com/people/papabubblejapan/100076521334443/)：
PAPABUBBLE Official YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw)：
PAPABUBBLE Official TikTok(https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw)：