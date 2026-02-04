「Hacobu Innovation Day 2026 for CLO&Leaders」を2月19日パレスホテル東京にて開催。「物流が見えれば、経営が変わる」改革のヒントを一日で得られるフォーラム

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、2026年2月19日(木)に「Hacobu Innovation Day 2026 for CLO&Leaders」をパレスホテル東京にて開催いたします。

「物流が見えれば、経営が変わる ～AI×ビッグデータで、勝機を掴め～」をテーマに、早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール 教授 入山章栄氏の基調対談や、経済産業省×国土交通省の特別対談、日野自動車 代表取締役社長CEO 小木曽聡氏をはじめとした企業講演など、ここでしか聞けない最新の知見と実例をお届けします。

Hacobu Innovation Day 2026 for CLO&Leadersについて

2026年4月施行の法改正により、今後、全国で約3000人のCLO（Chief Logistics Officer）が誕生すると言われています。いま、物流を経営アジェンダの中心に据えられるかどうかが、企業の競争力を大きく左右します。

物流DXパートナーHacobuは、日経BP総合研究所と共に、次世代の物流改革をテーマに、CLOとリーダーのための特別フォーラムを開催します。

改革の鍵を握るのは、AIとビッグデータ。

先進企業の改革事例や新ソリューションを本邦初公開します。

変革の次の一手を、この場でぜひ掴んでください。

イベント概要

プログラム（予定）

参加特典

- イベント名：Hacobu Innovation Day 2026 for CLO&Leaders- 特設サイト：https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/hcb0219jp/- 開催日時 ：2026年2月19日(木)13:00～18:00- 会場 ：パレスホテル東京

本フォーラムにご出席の皆様に新刊書籍

『Logistics Shift なぜ、成長企業は物流を変えるのか』（著：佐々木太郎、佐藤健次、小林一幸 発行：日経BP）をお渡しします。

本書は、物流を単なるコストや現場業務としてではなく、経営・データ・社会インフラの視点から再定義し、CLO（物流統括責任者）元年とされる2026年以降を見据えた物流改革の考え方と実装の道筋をまとめた一冊です。（詳細はこちら: https://www.amazon.co.jp/dp/429621005X）

フォーラムでの議論とあわせてお読みいただくことで、物流改革の背景や実践のポイントを、より立体的に捉えていただけます。（書籍発行に関するプレスリリース：https://hacobu.jp/news/18427/）

