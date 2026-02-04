【4冠達成の快挙】そらが美少女甲子園Vol.28制覇！グランプリ＋3つの特別賞を獲得！
美少女甲子園Vol.28 結果発表メインビジュアル
Amazon Kindleランキング「新着ランキング」および「芸能人写真集」の2部門で1位を獲得したフォトブック「美少女甲子園」を運営するファンテック株式会社（本社：東京都港区赤坂 代表取締役：園部 宗徳）は、次世代の美少女を輩出することを目的に、2026年1月24日（土）19:00から1月31日（土）23:59までの8日間で開催された「美少女甲子園Vol.28」の結果を発表いたします。
8日間の激戦を勝ち抜き、見事グランプリを獲得したのは『そらさん』です。グランプリに加え、新宿駅広告モデル争奪戦2位、街頭ビジョン広告モデル争奪戦獲得、ABEMA広告モデル争奪戦獲得と、4冠を達成する快挙を成し遂げました。
✦ 美少女甲子園Vol.28 グランプリ獲得者
そらさん（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）
【そらさんのコメント】
みんなからの一位ほんまにありがとうございます！
たくさんの応援、リポスト本当にありがとうございました🙏 大好きだ！！
今回グランプリを獲得したそらさんは、8日間の激戦を勝ち抜き、見事頂点に立ちました。
さらに、新宿駅広告モデル争奪戦2位、街頭ビジョン広告モデル争奪戦（1月29日）獲得、ABEMA広告モデル争奪戦獲得と、複数の特別企画でも輝かしい成績を収め、圧倒的な実力を証明しました。
✦ VOL.28 最終順位発表
最終的なTOP7入賞者をご紹介します！
1位：そら（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）
2位：小森 朱季（@syuki_suki(https://x.com/syuki_suki)）
3位：蓑原 晴花（ぱるたん）（@circle2025_0498(https://x.com/circle2025_0498)）
4位：広瀬 ここあ（@cocoa_158cm(https://x.com/cocoa_158cm)）
5位：津向 花澄（@tsumugi283ksm(https://x.com/tsumugi283ksm)）
6位：三上 ありす（@imfrom_arisu(https://x.com/imfrom_arisu)）
7位：立花 杏（@an__tachibana(https://x.com/an__tachibana)）
小森 朱季
蓑原 晴花（ぱるたん）
広瀬 ここあ
津向 花澄
三上 ありす
立花 杏
✦ 各日特典争奪戦結果
❏ 新宿駅広告モデル争奪戦
1位：アリス（@arisu0819.p(https://www.instagram.com/arisu0819.p)）
2位：そら（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）
3位：小森 朱季（@syuki_suki(https://x.com/syuki_suki)）
新宿駅広告モデル争奪戦ランキング
❏ オリジナル曲提供権争奪戦
獲得者：津向 花澄（@tsumugi283ksm(https://x.com/tsumugi283ksm)）
オリジナル曲提供権獲得者・津向 花澄
❏ 街頭ビジョン広告モデル争奪戦
1月29日：そら（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）
街頭ビジョン広告モデル獲得者・そら
1月30日：蓑原 晴花（ぱるたん）（@circle2025_0498(https://x.com/circle2025_0498)）
街頭ビジョン広告モデル獲得者・蓑原 晴花
❏ ABEMA広告モデル争奪戦
獲得者：そら（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）
ABEMA 美少女甲子園広告モデル獲得者・そら
✦ 美少女甲子園Vol.28 グランプリ特典
【基本特典】
- ソロ写真集出版
- 写真展メインモデル
- オリジナルブロマイド全国コンビニ販売
【追加特典（ポイント制）】
- 10万ポイント達成：Amazonソロ写真集電子書籍販売
グランプリ獲得者・そら
✦ TOP7入賞特典
TOP7に入賞した皆様には以下の特典をご用意しております。
- 美少女甲子園Vol.28メインモデル掲載
- プロカメラマンによる掲載写真撮影
- 写真展展示モデル
TOP7入賞者
✦ 美少女甲子園とは
美少女甲子園とは、"次世代の国民的美少女"輩出を目指し、"原石の発掘"を目的とするSNSを活用したアワード型フォトブックです。モデル、アイドル、ライバーなど、多岐にわたる才能ある未来のスターたちが集結し、8日間に渡る激しい競争が繰り広げられます。
❏ 実績
- Amazon Kindle芸能人部門・新人部門で1位獲得
- X(旧Twitter)を使ったイベントでは総インプレッション数1500万回以上を記録
- Yahoo!ニュースに毎回掲載される話題性
❏ 特徴
- 配信審査のないイベント
- グランプリ獲得でソロ写真集が出版できる
- 豪華特典を多数準備
✦ 次回Vol.29開催決定！あなたも夢を掴むチャンス
次回「美少女甲子園Vol.29」の開催が決定いたしました。
❏ 開催概要
開催期間：2026年3月24日（月）19:00 ～ 3月31日（月）23:59（8日間）
結果発表：2026年4月1日（火）20:00（予定）
❏ 応募資格
- 15～24歳の女性（見た目年齢可）
- モデル・ライバー・女優・アイドル等、経験不問
- 配信審査なし
❏ グランプリ特典（Vol.29）
- ソロ写真集出版
- 写真展メインモデル
- オリジナルブロマイド全国コンビニ販売
- 【10万ポイント達成】Amazonソロ写真集電子書籍販売
- 【30万ポイント達成】都内9箇所街頭ビジョン広告モデル（単独放映）
- 【50万ポイント達成】PV制作権
▷ 豪華追加特典
- 新宿駅広告モデル
- オリジナル曲提供権
- 街頭ビジョン広告モデル
- ABEMA放映広告モデル
❏ TOP7入賞特典
- 美少女甲子園Vol.29メインモデル掲載
- プロカメラマンによる掲載写真撮影
- 写真展展示モデル
✦ 応募方法・詳細
【公式LINE応募ページ】
http://bisyoujyokoushien.clap.dance
【公式サイトページ】
https://bisyoujyokoushien.clap.dance/
【公式X（旧Twitter）】
https://x.com/BishoujoKoshien
【オリジナルグッズショップ】
https://bkshopvol6.base.ec
Vol.29への応募はこちら :
http://bisyoujyokoushien.clap.dance/
公式Xをフォロー :
https://x.com/BishoujoKoshien
ファンテック株式会社
社名：ファンテック株式会社
代表者：園部 宗徳
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：
【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング
【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作
設立： 2021/11/25
HP：https://funtecinc.com
”ワクワクを科学する”
私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。
※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/