【4冠達成の快挙】そらが美少女甲子園Vol.28制覇！グランプリ＋3つの特別賞を獲得！

Amazon Kindleランキング「新着ランキング」および「芸能人写真集」の2部門で1位を獲得したフォトブック「美少女甲子園」を運営するファンテック株式会社（本社：東京都港区赤坂 代表取締役：園部 宗徳）は、次世代の美少女を輩出することを目的に、2026年1月24日（土）19:00から1月31日（土）23:59までの8日間で開催された「美少女甲子園Vol.28」の結果を発表いたします。

8日間の激戦を勝ち抜き、見事グランプリを獲得したのは『そらさん』です。グランプリに加え、新宿駅広告モデル争奪戦2位、街頭ビジョン広告モデル争奪戦獲得、ABEMA広告モデル争奪戦獲得と、4冠を達成する快挙を成し遂げました。

グランプリ獲得・そら

✦ 美少女甲子園Vol.28 グランプリ獲得者

そらさん（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）

そら

【そらさんのコメント】

みんなからの一位ほんまにありがとうございます！

たくさんの応援、リポスト本当にありがとうございました🙏 大好きだ！！

今回グランプリを獲得したそらさんは、8日間の激戦を勝ち抜き、見事頂点に立ちました。

さらに、新宿駅広告モデル争奪戦2位、街頭ビジョン広告モデル争奪戦（1月29日）獲得、ABEMA広告モデル争奪戦獲得と、複数の特別企画でも輝かしい成績を収め、圧倒的な実力を証明しました。

✦ VOL.28 最終順位発表

最終的なTOP7入賞者をご紹介します！

1位：そら（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）

2位：小森 朱季（@syuki_suki(https://x.com/syuki_suki)）

3位：蓑原 晴花（ぱるたん）（@circle2025_0498(https://x.com/circle2025_0498)）

4位：広瀬 ここあ（@cocoa_158cm(https://x.com/cocoa_158cm)）

5位：津向 花澄（@tsumugi283ksm(https://x.com/tsumugi283ksm)）

6位：三上 ありす（@imfrom_arisu(https://x.com/imfrom_arisu)）

7位：立花 杏（@an__tachibana(https://x.com/an__tachibana)）

✦ 各日特典争奪戦結果

そら小森 朱季蓑原 晴花（ぱるたん）広瀬 ここあ津向 花澄三上 ありす立花 杏❏ 新宿駅広告モデル争奪戦

1位：アリス（@arisu0819.p(https://www.instagram.com/arisu0819.p)）

2位：そら（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）

3位：小森 朱季（@syuki_suki(https://x.com/syuki_suki)）

新宿駅広告モデル争奪戦ランキング❏ オリジナル曲提供権争奪戦

獲得者：津向 花澄（@tsumugi283ksm(https://x.com/tsumugi283ksm)）

オリジナル曲提供権獲得者・津向 花澄❏ 街頭ビジョン広告モデル争奪戦

1月29日：そら（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）

街頭ビジョン広告モデル獲得者・そら



1月30日：蓑原 晴花（ぱるたん）（@circle2025_0498(https://x.com/circle2025_0498)）

街頭ビジョン広告モデル獲得者・蓑原 晴花❏ ABEMA広告モデル争奪戦

獲得者：そら（@himitsu_sensei3(https://x.com/himitsu_sensei3)）

ABEMA 美少女甲子園広告モデル獲得者・そら

✦ 美少女甲子園Vol.28 グランプリ特典

グランプリを獲得した【グランプリ獲得者名】さんには、以下の豪華特典が贈呈されます。

✦ TOP7入賞特典

【基本特典】- ソロ写真集出版- 写真展メインモデル- オリジナルブロマイド全国コンビニ販売【追加特典（ポイント制）】- 10万ポイント達成：Amazonソロ写真集電子書籍販売グランプリ獲得者・そら

TOP7に入賞した皆様には以下の特典をご用意しております。

- 美少女甲子園Vol.28メインモデル掲載- プロカメラマンによる掲載写真撮影- 写真展展示モデルTOP7入賞者

✦ 美少女甲子園とは

美少女甲子園とは、"次世代の国民的美少女"輩出を目指し、"原石の発掘"を目的とするSNSを活用したアワード型フォトブックです。モデル、アイドル、ライバーなど、多岐にわたる才能ある未来のスターたちが集結し、8日間に渡る激しい競争が繰り広げられます。

❏ 実績- Amazon Kindle芸能人部門・新人部門で1位獲得- X(旧Twitter)を使ったイベントでは総インプレッション数1500万回以上を記録- Yahoo!ニュースに毎回掲載される話題性

❏ 特徴

✦ 次回Vol.29開催決定！あなたも夢を掴むチャンス

- 配信審査のないイベント- グランプリ獲得でソロ写真集が出版できる- 豪華特典を多数準備

次回「美少女甲子園Vol.29」の開催が決定いたしました。

❏ 開催概要

開催期間：2026年3月24日（月）19:00 ～ 3月31日（月）23:59（8日間）

結果発表：2026年4月1日（火）20:00（予定）

❏ 応募資格- 15～24歳の女性（見た目年齢可）- モデル・ライバー・女優・アイドル等、経験不問- 配信審査なし❏ グランプリ特典（Vol.29）- ソロ写真集出版- 写真展メインモデル- オリジナルブロマイド全国コンビニ販売- 【10万ポイント達成】Amazonソロ写真集電子書籍販売- 【30万ポイント達成】都内9箇所街頭ビジョン広告モデル（単独放映）- 【50万ポイント達成】PV制作権

▷ 豪華追加特典

- 新宿駅広告モデル- オリジナル曲提供権- 街頭ビジョン広告モデル- ABEMA放映広告モデル

❏ TOP7入賞特典

✦ 応募方法・詳細

- 美少女甲子園Vol.29メインモデル掲載- プロカメラマンによる掲載写真撮影- 写真展展示モデル

【公式LINE応募ページ】

http://bisyoujyokoushien.clap.dance

【公式サイトページ】

https://bisyoujyokoushien.clap.dance/

【公式X（旧Twitter）】

https://x.com/BishoujoKoshien

【オリジナルグッズショップ】

https://bkshopvol6.base.ec

Vol.29への応募はこちら :http://bisyoujyokoushien.clap.dance/公式Xをフォロー :https://x.com/BishoujoKoshien

ファンテック株式会社

社名：ファンテック株式会社

代表者：園部 宗徳

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：

【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング

【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作

設立： 2021/11/25

HP：https://funtecinc.com



”ワクワクを科学する”

私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。



※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

