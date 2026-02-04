Teachme Biz、「マニュアル検索API」を2026年春より提供開始

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）はマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」において、2026年春より「Teachme Biz」内のマニュアル情報を外部システムから取得・活用可能にする「マニュアル検索API」（以下、「本API」）の提供を開始いたします。

本APIの公開により、お客様が普段利用しているチャットボットや既存システムを通じて「Teachme Biz」のマニュアル情報をシームレスに提供し、必要な時に必要な回答へダイレクトにたどり着けるようになります。現場で実務を担うメンバー1人ひとりが「いつものツール」から必要な情報へ即座にアクセスし、思考停止や迷いなく目の前の課題を解決できる環境づくりを支援します。

■背景と目的

「Teachme Biz」は現在、主に企業の社内向け業務マニュアルとして国内外約2,300社で活用されています。

企業のDXが加速し、業務で使用されるSaaSツールや社内システムが多角化する中で「自社開発の生成AIやチャットボットからマニュアルを参照して答えを探したい」「既存の業務システムの中でシームレスに検索・閲覧したい」という強いご要望をいただいておりました。

現場では、ツールを切り替えるわずかな時間が積み重なり、大きなムダに発展するというケースが多く、よりスムースな情報参照の仕組みが求められています。

こうした「必要な情報にアクセスするためのツール移動」による心理的・時間的コストを削減するため、マニュアルを「見に行く」状態から、必要な時に答えが「出てくる」状態の拡張を目指し、本APIの公開を決定いたしました。

■「マニュアル検索API」の公開により提供される機能

本APIを利用することで、「Teachme Biz」内に蓄積された高品質なマニュアルデータを、自社のシステムや外部アプリから検索することが可能になります。

【提供される主な機能】

・マニュアルの一覧情報：登録されているマニュアルのリストを検索で取得

・マニュアルの詳細情報：マニュアルのURLやIDに加え、表紙のタイトル、説明文、さらには各ステップ（作業手順）内の具体的な説明文やカスタム項目まで、テキスト情報を詳細に取得可能

※現時点の開発計画に基づくものであり、公開時に変更となる可能性があります。

■公開予定時期および提供形態

・2026年春（予定）

・本APIは、「Teachme Biz」のご契約プランに応じた有償オプションとして提供いたします。

■今後の展開

労働人口の減少が深刻化する中、企業の生産性向上は喫緊の課題です。一人ひとりの付加価値を最大化するには、業務中の「迷う」「探す」といった非生産的な時間を極限まで削ぎ落とす必要があります。 スタディストは、本APIの提供を通じて、企業の重要な知的資産であるマニュアルを「必要な時に、必要な場所で、瞬時にアクセス可能な状態、いつでも活用される状態」へと進化させます。

「Teachme Biz」では、今回提供を開始するマニュアル検索APIを皮切りに、外部システムとの連携を支えるAPI群を継続的に拡充してまいります。また、本APIを通じて多様な業務システムやアプリケーション開発企業とのパートナーシップを強化し、マニュアルが活用される領域をさらに拡大していく方針です。

今後はシステム連携に関する開発を一層加速させ、あらゆる業務プロセスで「Teachme Biz」のデータがシームレスに利活用できる環境づくりを目指します。

■本APIに関するお問い合わせ先

Teachme Bizの導入企業様は当社担当者にお問い合わせください。

Teachme Bizの導入を検討されている方はこちら(https://biz.teachme.jp/question/contact/)よりお問い合わせください。

■Teachme Bizについて

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポートし、国内外の2,300社以上で活用されています。デロイト トーマツ ミック経済研究所による『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2024年度版』における「動画マニュアル作成支援ツール市場」の調査では、すべての業種、ユーザー規模において売上金額シェアNo.1を獲得しました。

https://biz.teachme.jp/

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

https://studist.jp/our-vision

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」および生産性向上に関する

コンサルティング、研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/