【M&A営業で新規案件が安定しない理由】紹介・反響に依存しない案件創出の仕組みとは
株式会社プロメディアラボ
M&A市場は年々拡大している一方で、
- 紹介や反響に依存した営業スタイル
- 既存ネットワーク中心の案件獲得
- 経験豊富な担当者に成果が集中する属人的な体制
といった状態に陥っており、
- 決裁者と直接接点を持ちにくい
- 中長期検討案件を育成できない
- ノウハウが個人に蓄積され、組織に残らない
といった問題が起きやすく、
本資料では、こうした課題を解決する手法として、
- 経営層を対象とした戦略的アウトバウンドアプローチ
- 初期ヒアリングによる温度感の可視化
- スコアリングとナーチャリングによる中長期案件の育成
といったプロセスを通じて、
- 紹介・反響頼みの営業が抱える限界
- インサイドセールスを活用した案件創出フロー
- スコアリング×ナーチャリングによる案件育成
- 内製と外注を組み合わせたハイブリッド体制の考え方
- 投資対効果の整理と、段階的な導入ステップ
成果を左右するのは営業個人の能力ではなく、
営業体制や商談創出に関する課題整理を目的とした無料相談も実施しています。
■ M&A営業が抱える「新規案件創出」の構造的課題
■ なぜ従来型の営業では限界が来ているのか
M&A案件の意思決定は、経営層やオーナーが担うケースがほとんどです。
結果として営業活動の再現性が確保できません。
■ 新規案件創出の鍵は「アウトバウンド×インサイドセールス」
本資料では、こうした課題を解決する手法として、
アウトバウンド施策とインサイドセールスを組み合わせた案件創出モデルを解説しています。
具体的には、
紹介に頼らない新規案件創出体制を構築する方法を整理しています。
■ 本資料で解説している内容
「M&A新規案件創出ハンドブック」では、以下のポイントを体系的にまとめています。
営業体制や商談創出に関する課題整理を目的とした無料相談も実施しています。
現状整理のみでもお気軽にご相談ください。
