アートの楽しみ方は、ひとつじゃない。企画展「だれでもアーティスト展」をPLAT UMEKITAにて2月より開催

ハーチ株式会社

“Publishing a Better Future”（よりよい未来を、みんなに届ける）をコンセプトにWebメディア運営・サステナビリティ支援事業を手がけるハーチ株式会社（東京都中央区、代表取締役：加藤佑、以下 ハーチ）は、TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN）が運営する大阪・梅田の体験型共創拠点「PLAT UMEKITA」において、2026年2月17日より開催される「IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA Vol.5『だれでもアーティスト展』」を企画しました。

本展は、見え方、音の感じ方、触覚、コミュニケーションの取り方など、人それぞれに異なる“感じ方”に着目し、インクルーシブデザイン（多様な人の感じ方を起点にしたデザイン）の視点からアートの新しい楽しみ方を提案する展示です。「見る」だけでなく、「感じる」「伝える」「つくる」「考える」まで──。来場者一人ひとりが、展示を通してアートとの関わり方を広げていきます。

開催背景

アートは本来、自由で多様な表現である一方、鑑賞の場では「静かに見る」「視覚で理解する」ことが前提とされがちです。しかし、感じ方や表現の方法は人によってさまざま。

本展では、誰かにとっての“困りごと”から生まれた工夫が、結果として多くの人にとっての心地よさにつながる「インクルーシブデザイン」の考え方を、アートを通して紹介します。正解を提示するのではなく、「アートの楽しみ方はひとつではない」と気づくきっかけを来場者と共有することを目指します。

5つのステップでたどる「アートを楽しむ旅」

本展は、アートに出会い、感じ、伝え、表現するまでのプロセスを、5つのステップを通して、アートとのさまざまな関わり方を紹介するで展示です。それぞれのステップを通して、「感じ方の違い」がどのようにアートの楽しみ方を広げていくのかを紹介します。

- アートに会いに行こう移動や案内など、作品にたどり着くまでの体験に目を向け、誰もがアクセスしやすくなるためのインクルーシブデザインの工夫を紹介します。- いろんな感じ方で見てみよう視覚だけに頼らず、音や触覚、体感など、さまざまな感覚を通じてアートに出会うアイデアを紹介します。- 伝え方をえらんでみよう話すのが得意な人も、そうでない人も、自分に合ったコミュニケーションを選べるアイデアに出会うコーナーです。- じぶんの表現をつくろう感じ方や背景の違いが、表現の豊かさや創造性につながることを、アートの事例を通して紹介します。- もっと楽しむアイデアを考えよう展示を通して得た気づきや感想をふせんに書き込み、来場者自身が展示をアップデートしていく参加型のコーナーです。

体験の積み重ねによって、来場者の声が可視化され、展示は会期中も少しずつ育っていく参加型のミュージアムとなります。

主な展示内容（抜粋） ● Ashirase（アシラセ）

足に装着して使うナビゲーションデバイス。スマートフォンと連携し、進む方向を足元の振動で知らせます。音声や画面を見続ける必要がなく、視覚に頼りにくい人の移動を支援。「アートに会いに行く」までの体験も、誰にとっても開かれたものにするインクルーシブデザインの事例です。

● Sound of a Masterpiece

名画を「見る」のではなく、音として味わうアート体験の事例紹介。視覚障害のある音楽家やサウンドデザイナーが中心となり、絵画から受けた感情や筆づかいを音楽と立体音響で再構成するイギリスの取り組みを、パネル展示にてご紹介します。

● art bridge

多様な背景をもつアーティストの作品を、企業や団体に貸し出すアートプロジェクト。障がいのある方を中心とした作家の表現を身近に届け、感性への理解を広げます。利用料の一部は作者に還元され、創作活動の継続や自立支援にもつながっています。

展示協力 本展は、以下の企業・団体の協力により、展示物の貸与・提供に加え、事例紹介パネルの掲載などで構成されています。（五十音順／アルファベット順）



開催概要

開催実績

- 株式会社アイシン- 株式会社Ashirase- art bridge- Eone Timepiece, Inc.- Oma's Soep- 錦城護謨株式会社- コクヨ株式会社- Technical University of Denmark- TOPPANホールディングス株式会社- Dolby Laboratories, Inc.- 株式会社乃村工藝社- 株式会社ヘラルボニー- 展示名：IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA Vol.5「だれでもアーティスト展」- 会期：2026年2月17日（火）～4月24日（金）午前中まで- 会場：PLAT UMEKITA（大阪府大阪市北区大深町 グラングリーン大阪内）- 営業時間：10:00～20:00- 休館日：年中無休- 入場料：無料- 主催：PLAT UMEKITA企画編集室- 企画：ハーチ株式会社

この展示は、IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITAの第5弾となり、過去には「アップサイクル」や「食のサステナビリティ」、「ウェルビーイング」、「ファッション」をテーマとした展示が開催されました。

第1弾：IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA ～UPCYCLE～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000022102.html)（2024年開催）

第2弾：IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA ～Food for Good～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000022102.html)（2025年開催）

第3弾：IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA ～みんなのウェルビーイング展～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000022102.html)（2025年開催）

第4弾：IDEAS FOR GOOD Museum in PLAT UMEKITA ～服の未来どうする？展～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000022102.html)（2025年開催）

UPCYCLE

Food for Good

みんなのウェルビーイング展

服の未来どうする？展

PLAT UMEKITAについて

大阪・梅田にある、生活者と企業をつなぐ体験型共創プラットフォーム・PLAT UMEKITA（ぷらっとうめきた）はエシカル、サステナブル、ウェルビーイングなど新しい時代の価値観を楽しい体験に変換して提供する施設です。

IDEAS FOR GOODを運営するハーチはTOPPAN、CINRA、事業構想大学院大学の4者で「PLAT UMEKITA企画編集室」を立ち上げ、ETHICAL（倫理的な）とENTERTAINMENT（娯楽）を掛け合わせた「エシカルテインメント」をテーマに様々な体験型プログラムで都市公園の魅力を国内外に発信していきます。

IDEAS FOR GOOD とは

- 施設名：PLAT UMEKITA- 住所：大阪市北区大深町５番９４号 グラングリーン大阪うめきた公園サウスパーク PLAT UMEKITA- 休館日：年中無休※災害などの緊急時や施設メンテナンスなどで、臨時休館させていただく場合がございます。- 営業時間：10:00-20:00- URL：https://platumekita.com/

IDEAS FOR GOODは、社会を「もっと」よくするアイデアを集めたWebマガジンです。 世界を大きく変える可能性を秘めた最先端のテクノロジーから、社会問題を知らせる広告やアート、人々の行動を変えるちょっとしたデザインまで、世界中に散らばるソーシャルグッドなアイデアをあなたに届けます。 新たな知識や考え方に触れることで、私たちの社会が直面する問題を解決するヒントを見つけ、行動に移してもらうこと。また、問題の解決に向けてポジティブなアクションを実践している人たちのことを知り、問題ばかりに見えた社会が、実は思っていたよりも素敵な場所だったと気付いてもらうこと。それが私たちのゴールです。

会社概要

- サイト名：IDEAS FOR GOOD（アイデアズ・フォー・グッド）- URL：https://ideasforgood.jp/- 主なコンテンツ：ニュース、コラム、インタビュー、イベントレポート、用語集- テーマカテゴリ：テクノロジー／マーケティング／デザイン／アート／CSR／政府系プロジェクトなど- 会社名：ハーチ株式会社- 代表者：代表取締役 加藤 佑- 所在地：東京都中央区日本橋富沢町10-13 WORK EDITION NIHONBASHI 602- 設立：2015年12月- 事業内容：Webメディア事業、サステナビリティ・サーキュラーエコノミー支援事業- URL：https://harch.jp/