【Afternoon Tea】甘酸っぱい苺と濃厚ブラウニーの贅沢パフェ、ふわふわ食感の苺ショートケーキが一度に楽しめる、ご褒美感あふれる「苺づくしのスイーツプレート」を発売

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するアフタヌーンティー・ティールームは、甘酸っぱい国産苺が主役の「苺づくしのスイーツプレート」と、20店舗限定の「とちあいかづくしのスイーツプレート（栃木県産とちあいかのパフェ＆ショートケーキ）」を、2026年2月19日（木）～3月4日（水）までの期間限定で発売します。

◆アフタヌーンティーブランドサイト：

https://www.afternoon-tea.net/article/seasonal-menu/winter2026_03/

■パフェとショートケーキを一度に楽しめる“苺づくし”の限定プレート

さくふわ食感のスコーンに旬の苺をあわせた新作スイーツ「さくふわスコーンサンド 苺」を展開中のアフタヌーンティー・ティールームに、冬のいちごスイーツ第2弾として「苺づくしのスイーツプレート」が仲間入り。

フレッシュな国産苺、甘酸っぱい苺を引き立てる濃厚な味わいのブラウニー、ストロベリーハイビスカスティーのジュレなどが重なり合う華やかな新作パフェと、シンプルの極みともいえるふわふわ食感の苺のショートケーキを盛り合わせて、ご褒美感あふれるスイーツプレートに仕立てました。

東京・神奈川・埼玉などの限定20店舗では、大粒で甘みが強い栃木県産とちあいかを贅沢に使用した「とちあいかづくしのスイーツプレート」を展開します。

◆「さくふわスコーンサンド 苺」について：

https://www.ivy-company.jp/news.php?id=skjx_rm2dl

■桃のような香りとやさしい甘さの“白いちご”の店舗限定スイーツ

やさしい甘さの白いちごと甘酸っぱい苺の2種類をサクサクのパイにあわせた「白いちごと苺のショコラミルフィーユ」は、アフタヌーンティー・ティールーム ルミネ有楽町など3店舗限定のスイーツ。カルダモン香るショコラソースを添えて提供します。

アフタヌーンティー・ティールーム テラスモール湘南、ららぽーと横浜などの4店舗限定「アフタヌーンティーセット」にも、ハート形の白いちごをあしらったバレンタインバージョンが3日間限定で登場します。苺の季節ならではの限定スイーツで旬の味わいをご堪能ください。

苺づくしのスイーツプレート

NEW

■商品名：とちあいかづくしのスイーツプレート（栃木県産とちあいかのパフェ＆ショートケーキ）

■価格：紅茶付き 2,600円（税込）

■販売期間：2月19日（木）～3月4日（水）

■販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム アトレ上野、メトロエム後楽園、ルミネ北千住、東武百貨店池袋店、京王百貨店新宿店、玉川高島屋Ｓ・Ｃ、ルミネ荻窪、フレル・ウィズ自由が丘、伊勢丹立川店、聖蹟桜ヶ丘京王Ｓ・Ｃ、調布パルコ、セレオ八王子、町田東急ツインズ、東武百貨店宇都宮店、丸広百貨店川越店、ルミネ大宮、横浜ジョイナス、そごう横浜店、大船ルミネウィング、柏高島屋ステーションモール

14時～限定。酸味が少なく甘さが際立つ「とちあいか」を贅沢に使用しました。ショートケーキはとちあいかをふわふわのスポンジと優しい甘さのホイップクリームでサンド。パフェは濃厚な味わいのブラウニー、ストロベリーハイビスカスティージュレ、ストロベリーローズホイップ、ストロベリージェラートとのハーモニーを楽しんで。

＊フレッシュの苺は「とちあいか」を使用

NEW

■商品名：苺づくしのスイーツプレート（苺のパフェ＆ショートケーキ）

■価格：紅茶付き 2,300円（税込）

■販売期間：2月19日（木）～3月4日（水）

■販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム（一部店舗を除く、56店舗）

14時～限定。ショートケーキは苺をふわふわのスポンジと優しい甘さのホイップクリームでサンドしました。パフェは濃厚な味わいのブラウニー、ストロベリーハイビスカスティージュレ、ストロベリーローズホイップ、ストロベリージェラートとのハーモニーを楽しんで。

＊フレッシュの苺は「国産苺」を使用

【店舗限定】白苺スイーツ

季節限定

■商品名：白いちごと苺のショコラミルフィーユ

■価格：紅茶付き 2,500円（税込）

■販売期間：1月29日（木）～3月4日（水）

■販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム ルミネ有楽町、東京スカイツリータウン・ソラマチ、紙屋町シャレオ

ショコラホイップ、チョコチップをバタークリームとともにサクサクのパイでサンドし、やさしい甘さの白いちごと甘酸っぱい苺の2種類をトッピングしました。カルダモン香るショコラソースとともに。

バレンタイン限定

■商品名：アフタヌーンティーセット

■価格：紅茶付き 1,880円（税込）～

■販売期間：2月13日（金）、2月14日（土）、2月15日（日）

■販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム テラスモール湘南、ららぽーと横浜、イオンレイクタウンkaze、名古屋ラシック

14時～限定。アフタヌーンティーを代表するスイーツと苺スイーツの中から、お好みの３品をお選びください。

・フレッシュフルーツショートケーキ 苺（ハーフ）

・フレッシュフルーツタルト 苺

・フレッシュフルーツパフェ 苺とプリンのアラモード（ハーフ）

*上記の苺スイーツは、それぞれ＋280円税込で選択可能

※数量限定のため、なくなり次第終了します。

※苺のサイズにより、盛り付け方法が一部異なる場合がございます。

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious! 美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。

アイビーカンパニー株式会社 コーポレートサイト https://www.ivy-company.jp/