LegalOn Technologies、アジア太平洋（APAC）への事業展開を開始
株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望、以下LegalOn Technologies）は、さらなるグローバルにおける企業法務への支援を加速させるため、アジア太平洋（APAC）への事業展開を本格的に開始しました。
LegalOn Technologiesは、これまで日本、米国に拠点を持ちグローバルに事業を展開してまいりました。2025年には、英国向けにもAI契約レビューサービスを提供し、さらにグローバル展開を加速させています。この度、アジア太平洋APACにおける複雑な法務業務を担うグローバル企業のニーズに対応すべく、同地域での事業展開を拡大し、営業活動を本格化いたします。
APACでさらなる事業拡大を牽引するセールス責任者には、Yu Hong Seah氏が就任しました。Yu氏は、APACにおいて、10年近くにわたりセールスおよびリーダーシップの経験を有し、リーガルサービス企業にてAPAC地域における事業成長やエンタープライズ企業の開拓を牽引してきました。
引き続き、LegalOn TechnologiesはグローバルにおけるリーガルAIのリーダーとして、さまざまなお客様の法務課題の支援を行ってまいります。
■LegalOn Technologies（Global HeadQuarter） CEO Daniel Lewisによるコメント
In-house legal teams across Asia-Pacific are rapidly operationalizing AI in core workflows, and the region represents a critical growth opportunity for us.
We’re thrilled to have Yu Hong join the team at such an exciting time for LegalOn. His deep regional experience and proven track record building enterprise relationships make him the right leader to help us scale responsibly and support legal teams across APAC.
■LegalOn Technologies APAC Sales責任者 Yu Hong Seahによるコメント
I’m incredibly excited to join LegalOn at such a pivotal moment in its global journey.
LegalOn has shown that focusing on real legal workflows, not hype, drives meaningful results. As we expand in Asia-Pacific, I’m looking forward to helping legal teams simplify contract review so they can spend less time on routine work and more time on the decisions that matter most to the business.
■World Leading Legal AI「LegalOn」（ URL：https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp//?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_202602042) ）
法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」は、`国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、法務起点で企業を成長させるサービスです。「LegalOn」に搭載されている法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」が、法務相談、マターマネジメント、リーガルリサーチ、契約書レビュー、契約書管理など、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポート。弁護士監修コンテンツや外部情報と連携しながら自律的に処理を行い、業務を行う中で自然とナレッジが蓄積される環境を実現します。
「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。
■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）
株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」を展開しています。「LegalOn」をはじめ、当社が提供するサービスの2026年1月末時点で8,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。
会社概要
・会社名 ：株式会社LegalOn Technologies
・代表者 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望
・事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発
・本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F
・設立 ：2017年4月
・資本金等：201.5億円（資本準備金等含）