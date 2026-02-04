＜体験会レポート＞”企業の経営者”視点で人事施策を擬似体験　　人事図書館と共催で「人的資本経営ゲーム」を実施

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）は、2026年1月14日（水）に人事図書館を運営する株式会社Trustyyle（トラスタイル/本社：東京都中央区、代表：吉田 洋介）と共催で、当社が開発した「人的資本経営ゲーム」を実施しました。

人事図書館館長 吉田 洋介氏（講演者）

▼実施背景

少子高齢化による人材不足や人的資本情報の開示義務化、AI・DXの進展により、「人」はコストではなく、「資本」として捉える視点が求められています。一方で、「どの人事施策が、どのように経営数字（売上や利益）につながるのか分からない」と感じている人事担当者も少なくありません。採用・育成・評価といった日々の取り組みを、経営の視点でどう考え、どう判断するべきか。こうした悩みを持つ方に向け、人事施策と経営数字のつながりを“理解できる状態”にすることを目的に、頭で考えるだけでなく、擬似体験を通して学べるゲームとして開発しました。

▼人的資本経営ゲームとは

本ゲームでは、「採用」「配置転換」「人事施策」など 『人への投資』のみで会社を経営し、3年間の経営変化を体験することが可能です。“人事の意思決定”による人材配置と経営数字の相関関係を、リアルに再現しました。人事の施策が、企業利益・離職率・従業員エンゲージメントにどう影響するかを実感することができます。

・人的資本経営ゲーム紹介動画(https://www.youtube.com/watch?v=XVZwSASNv8E)

実施内容

人的資本経営ゲーム推進アドバイザー ポラス株式会社石田 茂氏（講演者）各チームごとに、カードやPCを活用しながら、課題に対して「人事の意思決定」を行う人事施策がどう経営に影響するのか、全チームの結果を見ながら2期目、3期目を検討各チームごとに3年分の「売上」「利益」「社員数」「エンゲージメント」等の経営数字を発表

▼参加者コメント

・人事施策における“バランス”への気づき

一つひとつは正しい判断のつもりでも、組み合わせや順序次第で結果は大きく変わることを実感しました。人的資本経営では、部分最適ではなく、全体のバランスと優先順位を見極める視点が欠かせないと気づかされました。

・データと判断の難しさ

「数字で見える変化と、現場で感じる手応え」。その間をどう読み取り、どう判断するかが、人事の役割なのだと実感しました。データに任せきりでも、感覚だけでもない、その間にある難しさと面白さを体験できました。

・体験だからこそ得られた学び

本来、結果が見えない中での大胆な人事施策はリスクが高いものですが、ゲーム形式だからこそ思い切った判断ができ、その結果を体感できました。人的資本経営において、バランスや線引き、判断のタイミングがいかに重要かを学べたことは、大きな経験になりました。

人事図書館 館長

吉田 洋介氏コメント

「体験なき推進」という課題を、ゲームによる擬似体験で突破する

多くの組織が陥りがちな罠は、概念を理解していても、それをどう実務に落とし込むかという「体感値」が不足していることです。本ゲームを通じた体験は、抽象的な議論を具体化し、成功への道筋を肌で感じるための大きな一歩となります。未知の経営体験を自分たちのものにできるこの取り組みが、人的資本経営を加速させる原動力になると期待しています。

人的資本経営ゲーム推進アドバイザー

ポラスグループ ポラス株式会社／人事部長 兼 ポラテック株式会社／監査役

石田 茂氏コメント

人事から世界を変えられる」――私はそう信じて日々の活動に取り組んでおります

現在、多くの組織では人事施策が「採用のため」「研修のため」といった点（箇条書き）の施策に留まり、経営や事業にどう直結しているのかが不明瞭なまま進められている現状があります。

また、経営側は人事の重要性を口にしながらも実感が伴わず、現場側はカタカナ語の専門用語（例えば、エンゲージメントなど）に拒絶感を示すという「三者の乖離」が起きています。このゲームは、その壁を打ち破るものです。体験を通じて施策が経営に与えるインパクトを「自分事」として捉えることで、経営者も現場も共通の言語で語り合えるようになります。特に組織の要である現場責任者の方々にこそ、この「経営と人事のつながり」を体感していただきたいと考えております。

▼イベント概要

開催日：2026年1月14日（水）18:00-22:00

開催場所：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目12-7 Wacross Ningyocho, Ningyocho6階

参加者：11名（人事：6名 その他：5名）

「人的資本経営ゲーム」は定期開催を予定（企業向け出張開催も可能）

（こんな方にオススメ）

・人的資本経営について、もう一歩理解を深めていきたい

・人的資本経営ついて、始めるきっかけを探している

・経営の立場から物事を見る力をつけていきたい

・企業内の研修として実施したい

お問い合わせ：

人的資本経営ゲーム公式サイト(https://corp.miidas.jp/landing/human-capital-management-game)

ミイダスHRDC事務局：hrdc@miidas.jp

株式会社Trustyyleについて

株式会社Trustyyle（トラスタイル）は主にベンチャー、スタートアップの経営者が抱える悩み、苦しさ、孤独を共に受け止め、経営者の想い、願いを解き放ち実現する組織人事支援を行っています。

会社HP：https://trustyyle.jp/

人事図書館について

書籍閲覧×コワーキングスペース×相談・企画の場

「人事図書館」は書籍閲覧もでき、コワーキングスペースにもなり、相談・企画の場にもなる場所です。コンセプトは”仲間と学びで未来を拓く”。訪れる方の一人ひとりが本から、そして人から学びを得て、新しい一歩を踏み出していける場所を目指しています。

公式サイト：https://hr-library.jp/

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2019年4月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて(https://itreview.jp/award/2026_winter.html)、5部門で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

