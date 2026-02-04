脱「バイブコーディング」。HexabaseとROUTE06、AI駆動開発の品質を劇的に変える「仕様駆動型」連携を開始

株式会社Hexabase

株式会社Hexabase（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：岩崎 英俊、以下「Hexabase」）が提供するAI駆動開発フレームワーク「Compass（コンパス）」は、株式会社ROUTE06（本社：東京都千代田区、代表取締役：遠藤 崇史、以下「ROUTE06」）が提供するAI要件定義「Acsim（アクシム）」と、サービス連携を開始しました。

本連携により、「Acsim」で構造化された要件データを、仕様に基づいて実装を制御する開発フレームワーク「Compass」へシームレスに引き渡すことが可能になります。これにより、上流工程（要件定義）から下流工程（実装）まで一貫した仕様に基づく「仕様駆動型（Spec-Driven）」の開発体制を実現し、AI開発における品質課題を根本から解消します。

■ 協業の背景

近年、生成AIを活用したコード生成（AI駆動開発）が急速に普及する一方で、現場では新たな課題が顕在化しています。

AIが生成するコードは、入力される仕様が曖昧な場合、ハルシネーション（事実に基づかない出力）を引き起こしやすく、実装が本来の要件から逸脱するリスクを抱えています。また、セキュリティの脆弱性やテスト工程での品質担保など、エンタープライズ領域での活用には依然として高いハードルが存在します。

これらの課題の多くは、上流工程で定義された「要件」が、実装フェーズにおいて正確な「仕様」として引き継がれていない「仕様の断絶」に起因しています。HexabaseとROUTE06は、この断絶を解消し、上流から下流まで一貫した開発プロセスを構築するため、今回の協業に至りました。

■ 協業の概要

「Compass」は、自然言語による仕様定義の曖昧さやAIの予期せぬ挙動を制御する、次世代の開発支援フレームワークです。今回の連携により、以下のプロセスが可能になります。

1. 上流工程の構造化（Acsim）

「Acsim」との対話を通じて生成された、曖昧さを排除した構造化データを活用。現状把握からプロトタイプ構築まで、精度の高い要件を蓄積します。

2. 実装工程へのシームレスな仕様連携

「Acsim」で生成された構造化データを「Compass」へ直接連携。上流で定義した内容をそのまま「実装可能な仕様データ」として引き継ぐことで、要件と実装のズレを根絶します。

3. 専門AIエージェントによる制御と品質保証（Compass）

連携された仕様に基づき、セキュリティ、アーキテクチャ、QAなど10種の専門AIエージェントが実装・レビューを厳格に管理します。仕様から逸脱しようとするAIの挙動を検知・修正することで、ハルシネーションや勝手な仕様変更を防ぎ、エンタープライズ品質を担保します。

■ 各社コメント

＜株式会社Hexabase 代表取締役 岩崎 英俊 コメント＞

AIコード生成の普及に伴い、品質や仕様の不透明な『バイブコーディング』の課題が顕在化しています。私が『 Compass』を開発した動機は、この不確実性を排除し、誰もが安全かつ高品質なモダンシステムを構築できる『 AI開発の民主化』を実現することにあります。 専門AIがセキュリティや進捗を厳格に管理することで、チーム開 発における統制と信頼を担保します。今回のAcsimとの連携により、要件定義から実装までの一貫性が整いました。誰もがAIを自在に使いこなし、価値あるプロダクトを最速で創出できる未来を共に切り拓いていきます。

＜株式会社ROUTE06 取締役 兼 Acsim事業責任者 松本 均 コメント＞

Acsimはこれまで、要件定義の属人化を解消するために、AIによる構造化と標準化を通じて、誰もが精度の高い要件定義を行える環境づくりを進めてきました。今回のHexabase社との連携は、その先の実装工程まで含 めた「仕様の一貫性」を担保する体制を築くうえで、非常に大きな意味を持ちます。

今回の連携により、要件定義から実装・検証までをAIが支援する“仕様駆動型開発”の体制を構築し、開発の効 率と品質の両立に寄与していきたいと考えています。今後もHexabase社と共に、現場の開発体験を進化させ、 プロダクトの品質とスピードの両立を支える仕組みを広げてまいります。

■ AI駆動開発フレームワーク「Compass」とは

「Compass」は、AI開発における「あやふやさ」を排除し、確実な実装を実現する制御フレームワークです。自然 言語の曖昧さを排除した厳格な仕様定義「Design as Code」と、AIの逸脱を防ぐ「AI Guardrails」により、ハル シネーションや勝手な仕様変更といったリスクを排除します。セキュリティやQAなど10種の専門AIエージェント が仕様に基づいて実装・レビューを行い、エンタープライズレベルの品質と安全性を担保します。

「Compass」サービスサイト：https://www.hexabase.com/service/compass

■ AI要件定義「Acsim」とは

「Acsim（アクシム）」は、属人化しやすい要件定義において、AIが推進者の思考を補完・強化し、誰もが要件定 義ができる世界を実現する生成AIプラットフォームです。現状把握や課題抽出、改善方針提示、本格的なプロトタイプ構築、稟議支援、設計書の自動出力まで、要件定義に必要なプロセスを一貫して支援します。生成された 設計情報は構造化データとして蓄積され、実装・テストといった後続工程でも活用可能。開発全体の品質を高 め、意思決定の精度とスピードを飛躍的に向上させます。

「Acsim」サービスサイト：https://ai.acsim.app

■ Hexabaseについて

ヘキサベースは、「システム開発に関わるすべての人へ成功体験を届ける」をミッションとして、AIとクラウド技術を融合させた新たな開発モデルを提案・支援しています。

所在地：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目3-12 12KANDA 701

設立：2016年1月

代表者：代表取締役 CEO 岩崎 英俊

事業内容：サーバーレスコンテナ運用基盤「Hexabase」、AIドリブン開発ツール、新規事業開発伴走支援

URL：https://www.hexabase.com

■ ROUTE06について

ROUTE06は、人とAIの協創によってプロダクト開発を再定義するスタートアップです。自然言語による対話と直感的なノードUIを融合したユーザー体験を軸に、要件設計「Acsim」、AIエージェント構築「Giselle」、データベース設計「Liam」などのAI駆動開発プラットフォームを提供。設計・実装・運用の全工程に対応し、開発のスピード と品質を革新します。大手企業向けシステム開発の実績とモダンなプロダクト開発の知見を活かし、大手システムインテグレーターからスタートアップまで、すべてのプロダクトビルダーが自由にアイデアを形にできる未来を 目指します。

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F

設立 ：2020年1月24日

代表者 ：代表取締役 遠藤 崇史

事業内容 ：AI駆動開発プラットフォーム、AI導入・活用支援、システム開発・コンサルティング

■ Hexabaseのその他サービス

1,AIエージェント実行基盤「Captain.AI」

「使うAI」から「働いてもらうAI」へ。業務システムに直結し、業務を自律的にこなす「デジタル社員」を実現する基盤です。

「Captain.AI」サービスサイト：https://www.hexabase.com/product/captain-ai

2,次世代コンテナ基盤「Kubo」

すべての人のための次世代コンテナ基盤。インフラの専門知識がなくても、UIやプロンプトで操作可能なAI駆動デプロイ（No Ops）を提供し、ベンダーロックインなしの運用を可能にします。

「Kubo」サービスサイト：https://www.hexabase.com/product/kubo

3,現場で学ぶ、AI駆動開発伴走支援「AI駆動開発セミナー」

既存の人材をAIネイティブへと変革する伴走型リスキリングソリューション。実案件のPoC開発を通じ、AIを設計し自在に使いこなす「AIアーキテクト」を育成します。圧倒的な開発スピードを実現し、企業の内製化と事業創出を根本から支援します。

「AI駆動開発セミナー」サービスサイト：https://www.hexabase.com/service/ai-dev

