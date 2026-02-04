『こわいもの知らずの病理学講義』著者による、自分事としてがんと向き合うための「がん入門書」発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年3月30日(月）に医学博士・仲野徹による健康実用書『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』(1,980円/10％税込)を発売。本日2月4日（水）よりネット書店、リアル書店での予約を開始しました。

現在、日本では二人に一人ががんになると言われています。もし自分ががんになったら、あるいは身近なパートナーが余命宣告を受けたら――そのとき、私たちは何を手がかりに、どう判断すればいいのでしょうか。本書は、大ベストセラー『こわいもの知らずの病理学講義』著者である仲野徹が、がんを「自分事」として見つめ直すために書いた入門書になります。

本書がまず差し出すのは、「がんは結局、運の要素が大きい」という視点です。それは諦めるための言葉ではなく、自分や家族を責めてしまう気持ちをほどき、現実に立ち戻るための出発点。情報の洪水の中でも振り回されずに、検査、病院選び、治療の考え方を落ち着いて整理し、「もしがんになったらどうする？」という問いに答えられるよう、“判断の軸”を手控え帖のようにまとめました。

がんは特別な誰かの話ではありません。患者本人だけでなく、家族やパートナー、そして「いまは関係ない」と思っている人にも手に取ってほしい一冊です。不安になったら開く、信じる前に確かめる、納得して決める――そのための“はじめの手控え”として、あらゆる人の手元に置かれることを目指しています。

仲野徹コメント

タイトルを見て、えっ？と思われたかもしれません。

でも、そう考えただけで気持ちが少し楽になるはず。

いざという時、どう考え、どう選択するか。

そのための「がんリテラシー」を身につけよう。

がんだけでなく、人生の決断にも役立つ内容です。

著者プロフィール

仲野徹：1957 年大阪・千林生まれ。大阪大学医学部医学科卒業後、内科医から研究の道へ。ドイツ留学、京都大学医学部講師、大阪大学微生物病研究所教授を経て、2004 年から大阪大学大学院医学系研究科病理学の教授。2022 年に退官し、隠居の道へ。2012 年日本医師会医学賞を受賞。著書に、『エピジェネティクス』（岩波新書）、『こわいもの知らずの病理学講義』（晶文社）など著書多数。

▶︎X：https://x.com/handainakano

書誌データ

書名：がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖

定価：1,980円（10％税込）

発売：2026年3月30日(月）

仕様：四六判／1C

発売・発行：株式会社KADOKAWA