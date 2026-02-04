VALOFEの新作戦車アクション『Armored Frontline: Warzone』正式サービス開始日を2026年2月10日に決定！

株式会社G・O・P

グローバルゲーム配信プラットフォーム「VFUN」を展開するVALOFE Co., Ltd.（本社：韓国ソウル、代表：申 載明〈シン・ジェミョン〉）は、スマートフォン向け新作オンライン戦車アクションゲーム『Armored Frontline: Warzone（アーマード・フロントライン・ウォーゾーン）』の正式サービス開始日を、2026年2月10日（火）に決定したことをお知らせいたします。

本作は、App StoreおよびGoogle Playにて基本プレイ無料（アイテム課金制）で提供予定です。現在、サービス開始に先駆けて、グローバルでの事前登録キャンペーンを実施しています。

■『Armored Frontline: Warzone』とは

『Armored Frontline: Warzone』は、実在する戦車をモチーフにした多彩な兵器と、世界中のプレイヤーが同一の戦場で競い合うオンライン対戦を特徴とする戦車アクションゲームです。短時間でも戦略性の高いバトルが楽しめる設計に加え、戦車やキャラクターの収集・育成を通じて、自身の戦術に応じた部隊編成が可能となっています。正式サービス開始日の決定により、世界同時展開に向けた準備が最終段階へと進んでいます。

■豪華特典がもらえる事前登録キャンペーン実施中！

現在実施中の事前登録キャンペーンでは、登録したすべてのユーザーに対し、正式サービス開始時にゲーム内で使用できる各種アイテムをプレゼントいたします。さらに、事前登録者数に応じて報酬内容が豪華になるマイルストーンイベントも同時開催しております。ぜひ事前登録を行って特典アイテムを手に入れてください！

■『Armored Frontline: Warzone』事前登録情報

本作の事前登録は、以下のストアおよび予約サイトにて受け付けています。

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/armored-frontline-warzone/id6745139021

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valofe.armoredfrontline.google.gl

●予約トップ10：

・iOS版：https://yoyaku-top10.jp/apps/ODc3NDgz?os=ios

・Android版：https://yoyaku-top10.jp/apps/ODc3NDgz?os=android

■事前登録特典キャンペーン

事前登録に参加したすべてのユーザーには、正式サービス開始時に以下のゲーム内アイテムが付与されます。

・銀貨 ×10,000

・「T-90（戦車）」の欠片 ×2,000

・「オールド・セルゲイ」の欠片 ×2,000

・中級補給品 ×10

・BMP-1（歩兵戦闘車） ×1

■マイルストーンイベント

事前登録者数に応じて、サービス開始時に受け取れる報酬が解放されます。

・登録者数2,000人突破：簡易修理キット ×10

・登録者数8,000人突破：銀貨 ×10,000

・登録者数10,000人突破：装備ボックス I ×5

・登録者数14,000人突破：「シュー・マイケル」の欠片 ×2,000

・登録者数18,000人突破：「チャレンジャー（戦車）」の欠片 ×2,000

・登録者数20,000人突破：PHZ-89（自走ロケット砲） ×1

●『Armored Frontline: Warzone』最新PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8tMkp_kDuiU ]

●『Armored Frontline: Warzone』公式情報

本作の最新情報は、公式サイトおよび各種公式SNSにて順次公開しています。

・公式サイト：https://vfun.valofe.com/library?service_code=af-warzone

・ORVVIT：https://www.orvvit.com/page/armored-frontline-warzone

・Facebook：https://www.facebook.com/ArmoredFrontlineWarzone/

・Discord：https://discord.gg/Fh3KXJ75ss

・X：https://x.com/AFWarzone

◆『Armored Frontline: Warzone』について

タイトル：Armored Frontline: Warzone

ジャンル：戦車バトルシューティング

運営・開発：VALOFE Co., Ltd.

配信プラットフォーム：App Store / Google Play

対応OS：iOS 15.0以降 / Android 6.0以降

価格：基本無料（アイテム課金制）

サービス開始：2026年2月10日

◆VFUNとは

VFUN（https://vfun.valofe.com）は、韓国のゲームパブリッシャーのVALOFEが運営するグローバルゲームプラットフォームです。VFUNは、多様なゲームラインナップや既存ゲームタイトルの再構築を通じて、グローバルにサービスを展開し、ユーザーに幅広いゲーム体験を提供しています。常に新しい挑戦を続けるVFUNは、今後もグローバルな展開を推進していきます。

●コピーライト表記

(C) VALOFE Co., Ltd.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本資料は、韓国VALOFE社が発表したプレスリリースを、日本グループ企業である株式会社G・O・Pが翻訳・配信したものです。