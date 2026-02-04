株式会社ローディアムが提供する、東京藝術大学卒業生向け楽曲配信サービス「narasuLife」が本格的にスタート。木の音楽会が「風光る」を2月4日に配信開始

株式会社ローディアム

株式会社ローディアム（東京都渋谷区、代表取締役：松坂 祐弥）は、音楽配信サービス「narasu」が展開する、東京藝術大学卒業生向け楽曲配信支援サービス「narasuLife」を通じて、東京藝術大学の出身者を中心に活動するアンサンブル集団・木の音楽会によるシングル作品「風光る」を、2026年2月4日(水)に配信開始いたします。

本作は、木の音楽会が「narasuLife」を活用したリリースの第1弾となり、本リリース以降もシングル作品をもう1作予定しており、さらに今後アルバム作品の配信も予定しています。

「narasuLife」は今後も東京藝術大学の卒業生による音楽活動をしっかりとサポートし、様々な音楽タイトルを配信していく予定です。

■ 音楽学校卒業生の継続的な活動を支援する「narasuLife」

「narasuLife」は、株式会社ローディアムが提供する音楽配信サービス「narasu」による、音楽学校卒業生向けの楽曲配信支援サービスです。

在学中の学生アーティストを対象に展開してきた「narasuMate（ナラスメイト）」の取り組みを発展させ、卒業後も音楽活動を続けるアーティストに対して、配信の場とサポートを提供しています。

本サービスを通じて、東京藝術大学の卒業生ネットワークである同声会東京支部会員は、narasuの1回払いきりプラン（通常料金：シングル2,860円／アルバム5,500円）を無料で利用できます。

株式会社ローディアムは、東京藝術大学同声会東京支部をはじめとする教育機関との連携を深めながら、「narasuLife」の対象校・対象者の拡大を目指し、音楽活動に取り組むすべての人が創作を続けられる環境づくりを支援してまいります。

■ 木の音楽会と音源配信への取り組み

木の音楽会は、「木の楽器」という共通点を軸に集まった、音楽グループです。

マリンバ、箏、尺八、笙、弦楽器、木管楽器、打楽器など、多様な“木の音色”を持つ楽器編成で、これまで各地でコンサートやアウトリーチ活動を行ってきました。

これまで主に生演奏を中心に活動してきた木の音楽会にとって、今回の音源配信は、表現の場を広げる新たな取り組みとなります。

narasuLifeを通じて、コンサート会場に限らず、日常の中でもその音楽に触れられる機会を創出していきます。

連絡先：kinoongakukai@gmail.com

Instagram：https://www.instagram.com/kinoongakukai?igsh=MzFhZWJ5Y3k4YWxw&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kinoongakukai?igsh=MzFhZWJ5Y3k4YWxw&utm_source=qr)

■ リリース情報

アーティスト名：木の音楽会

タイトル：風光る

配信開始日：2026年2月4日(水)

配信先：Apple Music、Spotify、YouTube Music ほか主要音楽配信サービス

配信リンク：https://link-map.jp/links/QKencHDX

公式サイト：https://kinoongakukai.jimdosite.com/

第2弾シングル

タイトル：アンドロイドのゆりかご

配信開始日：2026年2月13日(金)

アルバムは2月末に配信予定

■ narasu（ナラス）サービス概要

世界180ヵ国以上の音楽配信ストアで、自らの楽曲を販売できる音楽配信代行サービスです。

活動のスタンスに合わせて柔軟に選べる2種類の料金プランを用意しており、国内初のサブスクリプション型（月額定額制）で無制限に配信できる「配信し放題プラン」と、更新料不要の「1回払いきりプラン」があります。narasuは、プロ・アマを問わず音楽を愛するすべてのアーティストのフレキシブルな活動をサポートします。

公式サイト：https://narasu.jp/

X：https://twitter.com/narasu_jp

Instagram：https://www.instagram.com/narasu_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@narasu_jp

note：https://note.com/narasu_jp/

■ 株式会社ローディアムについて

2005年、デザイン会社として設立。

創造力に溢れた自由な発想と高い技術力を持って、デザイン事業にとどまることなく

システム開発に事業を拡大、デジタル音楽業界においてDXを推進するテック企業となる。

2017年、音楽配信流通管理システム「C-MAP」を開発、株式会社massenextと事業提携し、「C-MAP」をカスタマイズ提供、「Zu-MAP」として運用を開始し、本格的に音楽配信事業へ進出する。

2020年12月、国内では初めてとなるサブスク型音楽配信代行サービス「narasu」のサービスを開始。

以降、「narasu」を通じて、インディーズアーティストへの支援に精力的に取り組んでいる。

2024年、複数の教育機関と連携し、音楽を学ぶ学生向け支援サービス「narasuMate」を全国でスタート。

さらに、2025年、「narasuMate」の学生を中心とした

若手アーティストの才能を発掘・支援する音楽レーベル「Bluespike Labels」をスタート。

同時に、音楽出版事業の「ROUDIAM MUSIC PUBLISHING（RMP）」も本格的にスタートさせている。

社名 ：株式会社ローディアム

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17F

代表者 ： CEO 松坂 祐弥

事業内容：音楽配信事業 / 音楽出版事業 / システム開発 / 映像配信事業 他

設立日 ：2005年7月20日

HP：https://roudiam.co.jp/