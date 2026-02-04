ビタミンCを効率吸収！DHCからビューティサプリが新登場

株式会社ディーエイチシー

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮崎緑、以下:DHC)は、話題のリポソーム技術※1を採用したビューティサプリメント「ナノブライトC」を2026年2月4日(水)から順次発売いたします。吸収効率を追求したこだわりの極小カプセル“超吸収リポソーム”を採用し、効率よくビタミンCのパワーを体内に届けます。“届ける”発想のビタミンCで、内側からのキレイをサポートします。

なお、当社は1995年にビタミンCサプリメントの販売を開始して以来、多くのお客様にご愛用いただき、現在はビタミンC成分市場購買シェアNo１※2を獲得しています。

「ナノブライトC」は、ビタミンCを効率的に吸収できるよう体内への届け方にこだわり、DHCで初めて“超吸収リポソーム”を採用したビューティサプリメントです。ヒトの細胞よりも小さな30ナノサイズレベルの“超吸収リポソーム“に内包した＜極小リポソームC＞と＜ピュアビタミンC＞をブレンドし1000mg※3配合。アプローチの異なるビタミンCをダイレクト※4に届けます。さらに6種のブライトニングサポート成分をプラスし、内側からのケアを通じて、ピュアでクリアな美しさへ導きます。

■商品概要

■商品特長

・吸収効率を追求した“超吸収リポソーム”を採用

※1:リポソームとは、リン脂質からなる特殊な構造の小さなカプセルのことで、体内での安定性や吸収性を高める技術です。※2:インテージSCI「健康食品」「その他健康食品」ビタミンC成分市場2024年11月～2025年11月購買金額シェア※3:1日摂取目安量あたり ※4:水なしで直接摂取可能なこと ※5:ルチンとして[表: https://prtimes.jp/data/corp/30413/table/457_1_adedfadb7e99d6ddb6ba6ce07db13664.jpg?v=202602041051 ]

ヒトの細胞よりも小さな30ナノサイズレベルの“超吸収リポソーム”を採用し、より効率的な吸収を目指しました。ナノサイズのカプセルにビタミンCを閉じ込めて守りながら、徐々に有用成分が放出されます。

・2つの異なるアプローチで“吸収”をランクアップ

イメージ：「超吸収リポソーム」

“超吸収リポソーム”にビタミンCを内包した<極小リポソームC>と、リポソーム化していない<ピュアビタミンC>の2種類のビタミンCをブレンドし1000mg※3配合しました。異なる吸収経路をもつ2種類のビタミンCを同時に摂取することで、吸収効率の向上をサポートします。

・6種のブライトニングサポート成分を配合

美容に大切なアミノ酸であるL-シスチン、ケルセチン配糖体、ビタミン類など6種のブライトニングサポート成分がキレイをアシストします。これ一つで透き通るような美しさを多面的にサポートします。

・水なしでも美味しく飲めるパウダータイプ

外出先で気になった時に、毎日のスキンケアの後に、水が無くてもさっと飲めるので、手軽にビューティケアを取り入れることができます。日々の習慣化のために、すっきりしたレモン味の

美味しさにもこだわりました。

■購買シェアNo.1※2メーカー獲得！「DHCビタミンCシリーズ」

「ビタミンC」のサプリメントは、当社が健康食品の販売を開始した1995年から提供し続けているロングセラー商品で、ラインナップや剤型などさまざまな工夫を重ねながら進化し、「DHCビタミンCシリーズ」として、より高品質なものへと成長してまいりました。

現在では、シリーズ累計販売総数が1億2,160万個※6を突破し、ビタミンC成分市場において購買シェアNO.1※2を獲得しています。そしてさらなる発展を目指し、このたびは「吸収」に着目。摂取量とともに体内への吸収効率にもこだわり、開発を行いました。

※6:1995年11月～2025年11月末日までのビタミンC 6商品全サイズ総販売個数

「DHCビタミンCシリーズ」

左から、

「天然ビタミンC[アセロラ] 30日分」、

「ビタミンC（ハードカプセル）30日分」、

「持続型ビタミンC 30日分」、

「ビタミンCパウダー」

■ビューティ＆ウェルネスに不可欠なビタミンC

ビタミンCは、美容や健康の維持に必要な栄養素です。体内では合成できないうえ、水溶性ビタミンの

ため大量に摂取しても余剰分は体外に排出されるという特徴を持っています。体内にキープし続けるために、摂取量と吸収効率を考えたサプリメントでの継続的な摂取がおすすめです。

■発売記念キャンペーン 概要

【実施期間】2026年2月4日(木)～2026年5月11日(月)

【ご購入】 DHC 通販、直営店

【内容】

・ナノブライトC 30日分 1個

定価 3,672 円(税込) → キャンペーン価格 3,213 円(税込) 12%オフ



・ナノブライトC 30日分 2個セット

定価 7,344 円(税込) → キャンペーン価格 5,859 円(税込) 20%オフ

DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様 の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

