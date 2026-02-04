ゴルフアパレル「セント・アンドリュース」がテディベアアクセサリーの新シリーズを発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社TSIホールディングス



セント・アンドリュースの人気ゴルフアクセサリー「テディベアシリーズ」に、このたび新色のブラウンが加わり、さらに魅力的なラインナップに。



定番のベージュのテディベア「アンドリュー」も、装い新たにリニューアル。


人気のヘッドカバー、カートバッグなど全19種のゴルフアクセサリーが登場。









クラシックなタータンチェックを纏った、テディベアヘッドカバーの新作。
上質な素材感と洗練されたディテールが、愛らしさの中にラグジュアリーな存在感を添えます。
キャディバッグに収めた瞬間、コーディネートのアクセントとしても映える、特別感あふれるゴルフアクセサリーです。



＜展開アイテム＞


・ドライバー用ヘッドカバー（2種） \11,000～


・アイアンカバー　\12,100


・パターカバー（2種）　\9,350


・ボールホルダー \6,600


・ティー＆ニットボールホルダー　\6,600


・ボールポーチ　\6,600


・グローブホルダー　\6,600


・ラウンドスィーパー　\6,600


・キャップホルダー　\6,600


・マーカー(2種)　\4,180


・グリーンフォーク　\4,180


・カートバッグ　\13,200


・キャップ　\6,380


・バイザー　\6,050



テディベア特設ページ :
https://mix.tokyo/blogs/feature/260201-sta-topics-teddybear-collection
テディベア新シリーズ全アイテムをご紹介


公式ONLINE限定の2アイテム

テディベアの女の子、大きな赤いリボンがキュートな「ジュビリー」のポーチと、


ネイビーのキャップが公式ONLINE SHOP限定アイテムとして同時発売




オンライン限定ジュビリーポーチ　\7,150

オンライン限定キャップ　\6,380



St ANDREWS

ゴルフの聖地 スコットランド ST ANDREWS LINKS のライセンスブランド。
正統的でクラシカルなスタイルに、社交の場を感心させるファッション性とテクノロジーを融合。
伝統もモダンも愛する人のゴルフウェアを展開しています。



■OFFICIAL SITE


https://mix.tokyo/pages/standrews



■公式Instagram


https://www.instagram.com/standrews_jp/



■公式X


https://x.com/StANDREWS_jp