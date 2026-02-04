ゴルフアパレル「セント・アンドリュース」がテディベアアクセサリーの新シリーズを発売

株式会社TSIホールディングス

セント・アンドリュースの人気ゴルフアクセサリー「テディベアシリーズ」に、このたび新色のブラウンが加わり、さらに魅力的なラインナップに。

定番のベージュのテディベア「アンドリュー」も、装い新たにリニューアル。

人気のヘッドカバー、カートバッグなど全19種のゴルフアクセサリーが登場。

クラシックなタータンチェックを纏った、テディベアヘッドカバーの新作。

上質な素材感と洗練されたディテールが、愛らしさの中にラグジュアリーな存在感を添えます。

キャディバッグに収めた瞬間、コーディネートのアクセントとしても映える、特別感あふれるゴルフアクセサリーです。

＜展開アイテム＞

・ドライバー用ヘッドカバー（2種） \11,000～

・アイアンカバー \12,100

・パターカバー（2種） \9,350

・ボールホルダー \6,600

・ティー＆ニットボールホルダー \6,600

・ボールポーチ \6,600

・グローブホルダー \6,600

・ラウンドスィーパー \6,600

・キャップホルダー \6,600

・マーカー(2種) \4,180

・グリーンフォーク \4,180

・カートバッグ \13,200

・キャップ \6,380

・バイザー \6,050

テディベア特設ページ :https://mix.tokyo/blogs/feature/260201-sta-topics-teddybear-collectionテディベア新シリーズ全アイテムをご紹介

公式ONLINE限定の2アイテム

テディベアの女の子、大きな赤いリボンがキュートな「ジュビリー」のポーチと、

ネイビーのキャップが公式ONLINE SHOP限定アイテムとして同時発売

オンライン限定ジュビリーポーチ \7,150オンライン限定キャップ \6,380

St ANDREWS

ゴルフの聖地 スコットランド ST ANDREWS LINKS のライセンスブランド。

正統的でクラシカルなスタイルに、社交の場を感心させるファッション性とテクノロジーを融合。

伝統もモダンも愛する人のゴルフウェアを展開しています。

■OFFICIAL SITE

https://mix.tokyo/pages/standrews

■公式Instagram

https://www.instagram.com/standrews_jp/

■公式X

https://x.com/StANDREWS_jp