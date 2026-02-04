ゴルフアパレル「セント・アンドリュース」がテディベアアクセサリーの新シリーズを発売
セント・アンドリュースの人気ゴルフアクセサリー「テディベアシリーズ」に、このたび新色のブラウンが加わり、さらに魅力的なラインナップに。
定番のベージュのテディベア「アンドリュー」も、装い新たにリニューアル。
人気のヘッドカバー、カートバッグなど全19種のゴルフアクセサリーが登場。
クラシックなタータンチェックを纏った、テディベアヘッドカバーの新作。
上質な素材感と洗練されたディテールが、愛らしさの中にラグジュアリーな存在感を添えます。
キャディバッグに収めた瞬間、コーディネートのアクセントとしても映える、特別感あふれるゴルフアクセサリーです。
＜展開アイテム＞
・ドライバー用ヘッドカバー（2種） \11,000～
・アイアンカバー \12,100
・パターカバー（2種） \9,350
・ボールホルダー \6,600
・ティー＆ニットボールホルダー \6,600
・ボールポーチ \6,600
・グローブホルダー \6,600
・ラウンドスィーパー \6,600
・キャップホルダー \6,600
・マーカー(2種) \4,180
・グリーンフォーク \4,180
・カートバッグ \13,200
・キャップ \6,380
・バイザー \6,050
テディベア特設ページ :
https://mix.tokyo/blogs/feature/260201-sta-topics-teddybear-collection
テディベア新シリーズ全アイテムをご紹介
公式ONLINE限定の2アイテム
テディベアの女の子、大きな赤いリボンがキュートな「ジュビリー」のポーチと、
ネイビーのキャップが公式ONLINE SHOP限定アイテムとして同時発売
オンライン限定ジュビリーポーチ \7,150
オンライン限定キャップ \6,380
St ANDREWS
ゴルフの聖地 スコットランド ST ANDREWS LINKS のライセンスブランド。
正統的でクラシカルなスタイルに、社交の場を感心させるファッション性とテクノロジーを融合。
伝統もモダンも愛する人のゴルフウェアを展開しています。
■OFFICIAL SITE
https://mix.tokyo/pages/standrews
■公式Instagram
https://www.instagram.com/standrews_jp/
■公式X
https://x.com/StANDREWS_jp