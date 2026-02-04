設置型ベビーケアルーム「mamaro」を「サンシャインシティプリンスホテル」に設置しました！

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介）は完全個室型のベビーケアルーム「mamaro(TM)」を、新たに2025年12月27日(土)より「サンシャインシティプリンスホテル」に設置しました。

「mamaro」は、授乳やおむつ交換、着替え等のベビーケアを目的に利用可能な完全個室のベビーケアルームです。日本全国の商業施設や鉄道駅や、公共施設や公園などに続々と設置が進み、2025年3月に導入実績800台を達成し、累計利用回数は130万回に達しました。（2025年4月）

Trimはミッションに掲げる「よりよい子育て環境を提供する」を追求し、プロダクトの開発及び設置を推進します。

■設置型ベビーケアルーム「mamaro(TM)」の設置詳細

・設置場所

サンシャインシティプリンスホテル レストランフロア(B1)

・運用開始日

2025年12月27日（土曜日）

・利用対象

ホテルをご利用で小さなお子様連れの方（性別を問わず御利用いただけます。）

搾乳をされる女性

■設置の背景

お子様連れのお客様もご利用の多い当ホテルには、これまで専用授乳室のご用意がなく、授乳や搾乳をご希望の際には、客室やレストランの個室等をご案内しておりました。

その際、近くのスタッフにお声がけをいただかなければならない手間やすぐにスペースをご案内できないこと等、お客様にはご不便をお掛けしており、何か改善の方法がないかを模索していたところ、グループホテルでの導入実績もあり、多くのお客様にご満足いただいているというお話を聞き、今回の導入に至りました。

■施設担当者コメント

お子様連れのお客様のご利用が多い、レストランフロアに設置をさせていただきました。

今回の設置により、ホテルをご利用いただくお客様の満足度向上と選んでいただけるひとつのきっか

けになれば大変うれしく思います。

皆さまのお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申しあげております。

サンシャインシティプリンスホテル 管理部門 アシスタントマネジャー 松浦美帆様

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://trim-inc.com/products/mamaro/

■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/