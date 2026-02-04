ピーティックス、LGBTQ+の常設コミュニティスペース「Queer Space Tokyo」をQueer Space Tokyoパートナーとして支援

Peatix Japan株式会社

イベント・コミュニティのプラットフォーム「ピーティックス ( Peatix ) 」を運営するPeatix Inc.（本社：米国ニューヨーク州、CEO：原田 卓、以下「ピーティックス」）は、特定非営利活動法人 東京レインボープライド（以下「TRP」）が新たにオープンした、LGBTQ+の人々とアライのための常設コミュニティスペース「Queer Space Tokyo（クィアスペーストウキョウ）」をQueer Space Tokyoパートナーとして支援いたします。

ピーティックスは、イベントの告知・PR、主催者と参加者がつながり続けられるコミュニティ機能「メンバーラウンジ」の提供などを通じて、「Queer Space Tokyo」で生まれる学びとつながりの機会を支えていきます。

Queer Space Tokyoについて

TRPが運営するQueer Space Tokyoは、LGBTQ+の人々やアライが安心して集い、学び、つながるための常設コミュニティスペースです。

「働く」「暮らす」「将来を考える」といった日常の場面で生まれやすい不安や迷いに向き合い、未来を描くための学びとつながりを提供します。

ライフプラン、キャリア、ウェルビーイングなど、暮らしや将来設計を支える講座やプログラムを通じて、自分らしく生きる選択へとつながっていく場を目指しています。

パートナーシップの背景

ピーティックスは、「人々が自分の情熱を発見し、尊重しあえる仲間に出会える場所」でありたいという想いのもと、コミュニティガイドラインにおいて、「多様性を歓迎する」「相互理解」「安心できる場所」などを重視し、誰もが安心して参加できることを大切にしています。

これまでも、Tokyo Pride 2025 Pride Festival へのブース出展や、ジェンダー平等やダイバーシティ＆インクルージョンをテーマにした特集・キャンペーンなどを通じて、LGBTQ+を含む多様なコミュニティの活動を継続的に支援してきました。

今回、「日常のなかで安心して集い、学び、つながる場をつくる」というQueer Space Tokyoの取り組みをサポートすることで、LGBTQ+の人々が自分らしく生きられる社会の実現に貢献したいと考え、今回の支援につながりました。

Peatix コミュニティガイドライン：

https://about.peatix.com/community-guidelines.html

これまでの取り組み

- ピーティックス、「Tokyo Pride 2025 」プライドフェスティバルにブースを出展 -すべての人が安心してつながれるプラットフォームとして、LGBTQ+コミュニティへのサポートを継続-https://note.peatix.com/n/nf9b4248851a7- 「Tokyo Pride 2025」プライドフェスティバルにブースを出展しましたhttps://note.peatix.com/n/nd0f86c751b4e

施設概要

名称：Queer Space Tokyo（クィアスペーストウキョウ）

種別：LGBTQ+の人々をはじめ、多様な人々が利用できる常設コミュニティスペース

所在地：東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル1F

開館日・時間：毎週水・木曜日 12:00-18:00／金・土曜日 12:00-20:00

休館日：日・月・火曜日、年末年始

運営団体：特定非営利活動法人 東京レインボープライド

https://tokyorainbowpride.org/activities/community/

※2月は、LGBTQ+のライフスタイルを前提にお金を考えるファイナンス講座や、相手に対しての理解を深めるためのワークショップ、Queer フレンドリー英語学習クラスの開催が予定されています。

Queer Space Tokyoで提供している各講座への参加お申し込みは、特定非営利活動法人 東京レインボープライドのPeatixサイトより受け付けております。

申込みURL：https://tokyorainbowpride.peatix.com/events

特定非営利活動法人 東京レインボープライドについて

特定非営利活動法人東京レインボープライドは、性的指向および性自認にかかわらず、すべての人が差別や偏見にさらされることなく、より自分らしく前向きに生きていける社会の実現を目指しています。

Tokyo Prideの運営をはじめ、教育・啓発事業、芸術・文化事業、コミュニティ事業、ウェルネス事業、アドボカシー活動などを通じて、LGBTQ+をはじめとする人々の人権の尊重と社会的理解の促進に取り組んでいます。

https://tokyorainbowpride.org/

ピーティックス（Peatix）について

ピーティックスは、「出会いと体験を広げる」サービスとして、有志の集まりから大型フェスまで規模やジャンルを問わず活用できる、日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォームを提供しています。2011年にサービスを開始し、現在では年間イベント参加者数*560万人、オフライン・オンラインを合わせて常時25,000以上のイベントが掲載されています。日本をはじめ、アメリカ、シンガポールなど22カ国でサービスを提供し、月間1,000以上の主催者が新しくプラットフォームに加わっています。 https://peatix.com

*2024年7月-2025年6月