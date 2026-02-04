「スポーツエールカンパニー2026」認定

第一工業製薬(本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、従業員のスポーツ活動を積極的に支援・促進する取り組みが評価され、2026年1月30日（金）にスポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。

また、通算7回以上認定を受けた企業に贈られる「シルバー認定」も取得しています。

第一工業製薬株式会社

[スポーツエールカンパニー2026] シルバー認定

当社は2017年9月に「健康宣言」を表明し、従業員の健康維持・向上に努めています。

「人は財産であり、人を大切にする」という思想のもと、従業員の健康維持・向上が個々の自己実現の礎であり、会社はこれを支えることで共に成長できると考えています。

今回の認定は、毎日のラジオ体操やオリジナル体操の実施、ウォーキングイベントなど、従業員の健康増進に向けた継続的な取り組みが評価されたものです。

当社の健康増進に関する取り組みの詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.dks-web.co.jp/sustainability/employee/health/index.html

【スポーツエールカンパニーについて】

従業員の健康増進やライフパフォーマンスを高めるため、スポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業などをスポーツ庁が認定する制度です。なお本年度は、過去最多の1,635団体が「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。このうち「シルバー認定」は252団体、「ブロンズ認定」は294団体でした。制度の詳細は、スポーツ庁ウェブサイトをご覧ください。

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/jsa_00226.html





以上

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2